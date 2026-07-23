Lockheed Martin et RTX revoient leurs prévisions à la hausse 🚀 Les valeurs du secteur de la défense progressent

Les actions des géants américains de la défense Lockheed Martin et RTX sont en hausse après que les deux sociétés ont publié de solides résultats pour le deuxième trimestre. Elles ont toutes deux dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, tout en revoyant à la hausse leurs prévisions pour l’ensemble de l’année. Ces résultats confirment que l’essor mondial des dépenses de défense continue de se traduire par un afflux record de commandes et une amélioration des performances financières des plus grands sous-traitants mondiaux du secteur de la défense.

Chiffres clés

Lockheed Martin a vu son chiffre d’affaires progresser de 11 % en glissement annuel pour atteindre 20,06 milliards de dollars, a annoncé un BPA de 7,94 dollars et a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026.

RTX a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 14 % en glissement annuel, à 24,71 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 1,89 dollar. La société a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année en matière de chiffre d’affaires, de bénéfices et de flux de trésorerie disponible.

Le carnet de commandes cumulé des deux sociétés dépasse désormais les 500 milliards de dollars, ce qui souligne que la demande en équipements de défense continue de dépasser la capacité de production du secteur.

Lockheed Martin bénéficie de la hausse de la production de missiles et de munitions

Lockheed Martin a généré un chiffre d’affaires de 20,06 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Le résultat net a atteint 1,84 milliard de dollars, tandis que le bénéfice par action a progressé à 7,94 dollars, dépassant largement les attentes du marché.

La croissance a été généralisée dans presque tous les segments d’activité, notamment l’aéronautique, les missiles et le contrôle de tir, les systèmes rotatifs et de mission, ainsi que l’espace. La direction a souligné que l’augmentation de la production de missiles et de munitions restait l’un des principaux moteurs de croissance de l’entreprise.

La société a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026, tablant désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 79,75 et 81,75 milliards de dollars et un bénéfice par action entre 29,95 et 30,65 dollars. Lockheed Martin a clôturé le trimestre avec un carnet de commandes d’environ 230 milliards de dollars, ce qui lui assure une visibilité exceptionnelle sur ses revenus à long terme.

L'action Lockheed Martin s'échange autour de 542 dollars en pré-ouverture, ce qui laisse entrevoir un possible test de la tendance baissière à long terme et de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), représentée par la ligne rouge, qui sépare la dynamique baissière de la dynamique haussière à long terme.

Source: xStation5

RTX profite à la fois de la reprise de l’aéronautique commerciale et de la hausse des dépenses de défense

RTX a également publié des résultats supérieurs aux estimations du consensus. Le chiffre d’affaires a progressé de 14 % en glissement annuel pour atteindre 24,71 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,89 dollar. Contrairement à de nombreux sous-traitants du secteur de la défense, RTX continue de bénéficier de deux moteurs de croissance indépendants : la hausse des dépenses militaires et la reprise en cours de l’aviation commerciale mondiale.

Le chiffre d’affaires du segment Raytheon a progressé de 18 %, celui de Pratt & Whitney de 16 %, tandis que Collins Aerospace a enregistré une croissance de 8 %. RTX a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tablant désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 95 et 96 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 7,10 à 7,25 dollars.

L'action RTX s'échange autour de 204 dollars en pré-ouverture, proche de ses plus hauts historiques. Si le titre ouvre à ce niveau, cela représenterait un rebond d'environ 20 % par rapport à son plus bas local enregistré en mai.

Source: xStation5

Les carnets de commandes record suggèrent que c’est la capacité de production, et non la demande, qui devient le principal frein du secteur

Le principal enseignement à tirer de ces deux rapports financiers n’est pas simplement le dépassement des prévisions de résultats trimestriels, mais bien l’expansion continue de leurs carnets de commandes.

Lockheed Martin a clôturé le trimestre avec un carnet de commandes d’une valeur d’environ 230 milliards de dollars, tandis que RTX a porté le sien à un niveau record de 289 milliards de dollars, dont environ 119 milliards de dollars de contrats de défense. À elles deux, ces sociétés détiennent désormais plus de 519 milliards de dollars de commandes futures en attente d’exécution.

Pour les investisseurs, cela constitue une preuve supplémentaire que l’industrie mondiale de la défense n’est plus limitée par la demande ni par les financements publics. Le principal défi consiste désormais à développer rapidement les capacités de production de missiles, de munitions, de systèmes de défense aérienne et d’autres équipements militaires essentiels afin de répondre aux plans de réarmement pluriannuels de l’OTAN et de reconstituer les stocks épuisés.