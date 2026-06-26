M. Kashkari, de la Fed, affirme que l'IA va imposer une hausse des taux ; l'EURUSD et l'USD inversent leur tendance initiale ❗

L'EURUSD cède une partie de ses gains enregistrés en début de séance. La paire a inversé sa tendance après une tentative infructueuse de prolonger son mouvement haussier et perd désormais de son élan acheteur. Au cours de la seconde moitié de la séance, l'élan s'est clairement déplacé du côté des vendeurs. Le NASDAQ 100, en revanche, affiche une force relative : l'indice a progressivement perdu son élan baissier et se stabilise en fin de journée, faisant fi de certains signaux négatifs du marché. Le sujet principal de la journée dans le monde de la technologie est le report éventuel de l’introduction en bourse d’OpenAI — les articles du New York Times faisant état d’un report de cette introduction à l’année prochaine (en partie en raison des mauvaises performances de SpaceX après son introduction en bourse) ont durement touché l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. Micron, AMD et Intel sont en baisse d’environ 2 % chacun, tandis qu’Oracle recule de plus de 1 %. L’effet domino s’est particulièrement fait sentir en Asie : SoftBank, un investisseur clé d’OpenAI, a chuté de plus de 12 %, le Nikkei 225 a perdu 4,15 % et le Kospi sud-coréen a plongé de 5,81 %. JPMorgan prévient sans détour que le report de l’introduction en bourse « pourrait ralentir le rythme des dépenses consacrées aux infrastructures d’IA ». D’un autre côté, toutefois, le report de la date de lancement entretiendra les attentes du marché, ce qui, paradoxalement, pourrait avoir un effet positif sur les rendements boursiers compte tenu du discours qui se construit et des promesses d’un développement de plus en plus avancé de l’IA. Le principal facteur de risque sur le plan géopolitique reste toutefois la situation entre les États-Unis et l’Iran. Trump a indiqué sur Truth Social que l’Iran avait lancé au moins quatre drones kamikazes contre des navires dans le détroit d’Ormuz. L’un d’entre eux a percuté le pont d’un grand porte-conteneurs ; le navire a subi des dommages mais a poursuivi sa route. Les trois autres drones ont été abattus. M. Trump a qualifié cet incident de « violation stupide de l’accord de cessez-le-feu ». Le détroit d’Ormuz est une voie de transit essentielle pour environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole : toute escalade dans cette région retient immédiatement l’attention des marchés des matières premières. Dans le même temps, M. Kashkari, de la Fed, s’est exprimé sur l’inflation : selon lui, le marché du travail n’est actuellement pas une source d’inflation. Les pressions sur les prix sont alimentées par l’offre, et l’un des facteurs qu’il a mentionnés est… l’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle. M. Kashkari, de la Fed, a déclaré que le développement de l’intelligence artificielle impliquerait probablement que la Fed doive relever ses taux d’intérêt. Source: xStation

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