Les groupes Stellantis et Renault affichent des hausses respectives de 9,55% et 1,04% sur la période.

Les immatriculations en France grimpent de 11,37% en juin, soutenues par un effet calendaire positif.

Le marché automobile français enregistre une progression de 11,37% en juin par rapport à l'année précédente. Les investisseurs orientés sur les actions surveillent ces statistiques pour évaluer la trajectoire des constructeurs historiques face à l'américain Tesla. Les chiffres dévoilent une croissance marquée sur l'ensemble du semestre.

Dynamique globale des immatriculations en France

Le bilan du mois de juin et du semestre

Les statistiques diffusées par la Plateforme automobile chiffrent à 188 787 le nombre de véhicules particuliers mis en circulation le mois dernier. Ce décompte indique une hausse de 11,37% par rapport au même mois de l'année précédente. Ces données confirment la reprise des achats sur le marché automobile français, après plusieurs mois d'incertitude économique ayant pesé sur les budgets des ménages.

L'effet calendaire participe directement à ce résultat brut. Le mois de juin comptabilisait 22 jours ouvrés cette année, contre 20 jours lors de l'exercice précédent. Cette différence de deux jours de facturation majore mécaniquement le niveau des immatriculations de voitures neuves mensuelles. Ce décalage fausse la lecture pure de la dynamique commerciale.

Sur les six premiers mois de l'année 2026, la tendance reste néanmoins positive sur le territoire national. Le registre de la PFA cumule 857 166 enregistrements. Ce volume correspond à une augmentation de 1,78% par rapport au premier semestre de l'année passée. Les concessionnaires parviennent ainsi à écouler leurs stocks malgré le coût du crédit encore pénalisant pour les acheteurs.

La percée spectaculaire du constructeur Tesla

Le fabricant texan accélère de façon spectaculaire ses livraisons sur le sol national. Les ventes Tesla ont progressé de 104,99% en juin. Cette variation correspond à 7 474 unités écoulées sur le seul mois. La baisse tarifaire appliquée sur plusieurs modèles porte ses fruits auprès de la clientèle européenne.

L'entreprise démontre sa capacité à maintenir la demande locale pour affronter la concurrence agressive de BYD et la riposte tarifaire des constructeurs traditionnels. Les attentes de Wall Street concernant les volumes de production se calibrent en fonction de ces statistiques régionales, particulièrement scrutées par les gérants de portefeuilles investis en actions technologiques.

Aux États-Unis, le volume de transactions s'intensifie sur la valeur boursière. Selon les cotations avant l'ouverture du marché ce mercredi, le titre s'échange autour de 419 dollars. Des analystes financiers spécialisés tablent sur plus de 410 000 livraisons trimestrielles à l'échelle mondiale.

Performances des groupes automobiles européens

Stellantis consolide sa part de marché

L'entité regroupant les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel enregistre une hausse de 9,55% de ses mises en circulation en France le mois dernier. Ce volume lui permet de stabiliser ses positions sur le marché automobile français face aux nouveaux entrants asiatiques. Le constructeur préserve ainsi la rentabilité de son réseau de distribution.

Les opérateurs boursiers évaluent ces données dans un contexte de baisse continue des prix pour le fabricant. En séance à Milan ce mercredi, le titre cote 5,10 euros. L'action Stellantis a récemment glissé sous la barre des 5 euros, touchant un point bas historique depuis la création du groupe franco-italien en 2021.

Le maintien des volumes en Europe reste une priorité pour compenser les difficultés commerciales rencontrées sur la zone nord-américaine. Le niveau mensuel des immatriculations de voitures neuves constitue le thermomètre direct de l'efficacité de cette politique de volume menée dans l'Hexagone, marché domestique historique des marques ex-PSA.

Renault affiche une croissance plus mesurée

La firme au losange, incluant les marques Dacia et Alpine, présente une évolution commerciale très inférieure à la moyenne du pays. Les enregistrements de ses véhicules ont progressé de 1,04% en rythme annuel au mois de juin. Cette contre-performance relative suggère une période de transition complexe pour le groupe de Boulogne-Billancourt.

À la Bourse de Paris, le titre subit des dégagements réguliers. L'action Renault se négocie à 26,07 euros ce mercredi midi, marquant un recul sévère d'environ 33% sur douze mois glissants. La rentabilité financière demeure la priorité des actionnaires face à l'érosion du cours.

La direction de la marque compte sur le lancement effectif de ses nouveaux modèles électriques abordables pour dynamiser ses immatriculations d'ici la fin de l'année. Les ETF liés au secteur de la mobilité suivent de très près l'adaptation des gammes historiques face aux enjeux réglementaires de la transition énergétique.

❓ FAQ

Quelle a été la hausse du marché automobile français en juin ? Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 11,37% par rapport à l'année précédente, atteignant 188 787 véhicules particuliers.

Combien de voitures Tesla ont été vendues le mois dernier ? Les ventes Tesla en France ont doublé en un an, avec une augmentation locale de 104,99% représentant exactement 7 474 unités mises en circulation.

Quelle est la performance boursière de l'action Stellantis ? Le titre s'échange autour de 5,10 euros ce mercredi, après avoir récemment touché un plancher historique, malgré une progression locale de 9,55% de ses ventes en France en juin.