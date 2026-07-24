Résumé quotidien : Les marchés boursiers affichent des tendances contrastées, le secteur technologique à la traîne tandis que l'Europe rebondit grâce aux résultats d'entreprise et aux indices PMI (24.07.2026)

🏢 Actualités des entreprises et résultats financiers Les indices boursiers américains peinent à trouver une orientation alors que la semaine de cotation touche à sa fin. Les contrats à terme sur le Dow Jones ( US30 ) mènent le bal aujourd’hui avec une hausse de 0,5 %, suivis par de légères progressions des contrats à terme sur le S&P 500 ( US500 : +0,2 %) et le Russell 2000 ( US2000 : +0,25 %). Dans le même temps, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ( NASDAQ 100 ) ont limité leurs pertes en début de séance à environ 1 %, principalement pénalisés par la faiblesse généralisée des grands noms du secteur des semi-conducteurs.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ( ) mènent le bal aujourd’hui avec une hausse de 0,5 %, suivis par de légères progressions des contrats à terme sur le S&P 500 ( : +0,2 %) et le Russell 2000 ( : +0,25 %). Dans le même temps, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ( ) ont limité leurs pertes en début de séance à environ 1 %, principalement pénalisés par la faiblesse généralisée des grands noms du secteur des semi-conducteurs. Intel (INTC) : Intel a publié de très solides résultats pour le deuxième trimestre et des perspectives exceptionnelles. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 25 % en glissement annuel pour atteindre 16,1 milliards de dollars (contre 14,4 milliards attendus), tandis que le bénéfice par action ajusté s’est établi à 0,42 dollar . Porté par la forte hausse de la demande de processeurs dédiés à l’IA, le chiffre d’affaires des centres de données a bondi de 59 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Les prévisions de chiffre d’affaires d’Intel pour le troisième trimestre, comprises entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars , ont largement dépassé l’estimation de Wall Street (15,1 milliards de dollars), ce qui a incité la direction à relever ses dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année à environ 20 milliards de dollars .

Intel a publié de très solides résultats pour le deuxième trimestre et des perspectives exceptionnelles. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 25 % en glissement annuel pour atteindre (contre 14,4 milliards attendus), tandis que le bénéfice par action ajusté s’est établi à . Porté par la forte hausse de la demande de processeurs dédiés à l’IA, le chiffre d’affaires des centres de données a bondi de 59 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Les prévisions de chiffre d’affaires d’Intel pour le troisième trimestre, comprises entre , ont largement dépassé l’estimation de Wall Street (15,1 milliards de dollars), ce qui a incité la direction à relever ses dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année à environ . Le frein des semi-conducteurs : Malgré le trimestre exceptionnel d’Intel, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont chuté vendredi, l’indice PHLX Semiconductor reculant de 3 %. Intel a lui-même vu ses gains enregistrés avant l’ouverture se transformer en une perte de 4,3 % . Une faiblesse généralisée a touché le secteur, notamment Broadcom (-2,1 %), SK Hynix (-7,9 %), SanDisk (-7,8 %) et Qualcomm (-1,6 %), tandis que Nvidia a réussi à afficher une légère hausse (+0,5 %).

Malgré le trimestre exceptionnel d’Intel, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont chuté vendredi, l’indice PHLX Semiconductor reculant de 3 %. Intel a lui-même vu ses gains enregistrés avant l’ouverture se transformer en une . Une faiblesse généralisée a touché le secteur, notamment Broadcom (-2,1 %), SK Hynix (-7,9 %), SanDisk (-7,8 %) et Qualcomm (-1,6 %), tandis que Nvidia a réussi à afficher une légère hausse (+0,5 %). Meta Platforms (META) : Meta déploie actuellement des fonctionnalités de tâches autonomes pour Meta AI, alimentées par son nouveau modèle Muse Spark 1.1, permettant au chatbot de gérer des tâches récurrentes telles que les briefings quotidiens. Par ailleurs, la société a lancé « Seller », une application dédiée aux commerçants de Facebook Marketplace, en amont de la publication de ses résultats du deuxième trimestre prévue le 29 juillet.

Meta déploie actuellement des fonctionnalités de tâches autonomes pour Meta AI, alimentées par son nouveau modèle Muse Spark 1.1, permettant au chatbot de gérer des tâches récurrentes telles que les briefings quotidiens. Par ailleurs, la société a lancé « Seller », une application dédiée aux commerçants de Facebook Marketplace, en amont de la publication de ses résultats du deuxième trimestre prévue le 29 juillet. Reprise européenne : Les indices européens ont très fortement rebondi, emmenés par le secteur financier à la suite des résultats solides de BNP Paribas. L'indice espagnol IBEX 35 a mené la région ( +1,65 % ), suivi du DAX allemand ( +1,36 % ), du FTSE MIB italien ( +0,95 % ), du FTSE 100 britannique ( +0,91 % ), du CAC 40 français ( +0,88 % ) et du SMI suisse ( +0,79 % ). Parmi les banques ayant enregistré les plus fortes hausses, on peut citer Banco Santander (+3,2 %), BNP Paribas (+2,1 %), Deutsche Bank (+2,1 %) et UniCredit (+1,5 %).

Les indices européens ont très fortement rebondi, emmenés par le secteur financier à la suite des résultats solides de BNP Paribas. L'indice espagnol IBEX 35 a mené la région ( ), suivi du DAX allemand ( ), du FTSE MIB italien ( ), du FTSE 100 britannique ( ), du CAC 40 français ( ) et du SMI suisse ( ). Parmi les banques ayant enregistré les plus fortes hausses, on peut citer Banco Santander (+3,2 %), BNP Paribas (+2,1 %), Deutsche Bank (+2,1 %) et UniCredit (+1,5 %). SAP (SAP) : SAP a été la valeur la plus performante du DAX, avec une hausse de +9,26 %. Malgré des chiffres globaux mitigés — un chiffre d’affaires du deuxième trimestre supérieur aux prévisions à 9,88 milliards d’euros, tandis que le bénéfice par action s’est révélé inférieur aux attentes à 1,59 euro —, le sentiment des investisseurs s’est redressé, la croissance des commandes dans le cloud s’étant accélérée à 26 % (contre 24 % attendus). Soutenu par 3,2 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible et 2,2 milliards d’euros de trésorerie nette, le bilan solide de SAP rassure les investisseurs quant au fait que les risques liés à la disruption par l’IA sont exagérés. 🌍 Macroéconomie et géopolitique Les PMI flash dépassent les attentes : Le PMI composite flash de la zone euro s’est établi à 51,9 (contre 50,2 attendus, 50,0 précédemment). De même, le PMI composite flash américain s’est établi à 53,6 (contre 52,2 attendus, 51,9 précédemment), signe d’une expansion économique sous-jacente solide.

Le PMI composite flash de la zone euro s’est établi à (contre 50,2 attendus, 50,0 précédemment). De même, le PMI composite flash américain s’est établi à (contre 52,2 attendus, 51,9 précédemment), signe d’une expansion économique sous-jacente solide. La Chine et le Pakistan misent sur la diplomatie : Sous la pression de Pékin, le Pakistan envisage de prendre des mesures pour relancer les pourparlers de paix au point mort entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à cette guerre qui dure depuis près de cinq mois. Des discussions exploratoires ont eu lieu à Islamabad lors d’une visite du ministre iranien de l’Intérieur. 💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies Marchés des changes : Le goût du risque s’est amélioré sur les marchés des changes, la plupart des devises des marchés émergents s’appréciant face au dollar américain (USDHUF : -0,6 %, USDINR : -0,5 %, USDBRL : -0,4 %). Parmi les devises du G10, les dollars australien et néo-zélandais ont mené la hausse (AUDUSD : +0,3 %, NZDUSD : +0,37 %). USDCAD a progressé de 0,13 % dans le sillage de la baisse des cours du pétrole, USDJPY a légèrement progressé de 0,05 %, et EURUSD est resté stable à 1,1370. Énergie : Le pétrole a effacé les gains enregistrés hier suite à des informations selon lesquelles la Chine ferait pression sur le Pakistan et l’Iran pour qu’ils reprennent les négociations avec les États-Unis. Le Brent (OIL) a chuté de près de 3 % à 91,30 dollars le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain (NATGAS) ont reculé de 0,4 %, tandis que le gaz européen TTF a progressé de 1,2 %. Métaux précieux : Les contrats à terme sur l’or ont mis fin à leurs récentes pertes et sont revenus en territoire positif, grimpant de 0,4 % à 4 068 $/once. L’argent a affiché une dynamique plus forte, progressant de 1,8 % à 58,70 $/once. Cryptomonnaies : Les actifs numériques ont été tradeés, le Bitcoin (BTC) perdant 1,6 % à 64 194 dollars et l’Ethereum (ETH) reculant de 1,0 % à 1 864 dollars.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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