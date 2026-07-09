Résumé quotidien : le secteur technologique tire Wall Street vers le haut. Les marchés ne se laissent pas impressionner par les tensions entre les États-Unis et l'Iran

📈 Bourse Un retour partiel de l’optimisme à Wall Street après plusieurs jours de ventes massives : les principaux indices boursiers américains sont aujourd’hui dans le vert.

Le Dow Jones progresse d’environ 0,3 %, le S&P 500 gagne 0,8 %, mais le Nasdaq 100, à forte composante technologique, reste en tête de la hausse avec une progression d’environ 1,2 %.

Cette amélioration du climat de marché s’explique, entre autres, par un rebond du secteur des semi-conducteurs, qui récupère une partie de ses pertes récentes, même si la hausse des indices américains s’inscrit dans un contexte d’intensification des échanges de tirs entre les États-Unis et l’Iran.

Les actions des fabricants américains de semi-conducteurs ont rebondi après leurs baisses antérieures, dans le sillage des hausses très fortes enregistrées par les entreprises chinoises du secteur.

Les investisseurs y ont vu le signe d’une demande soutenue pour les technologies liées à l’intelligence artificielle, ce qui a amélioré le sentiment à l’égard du secteur et soutenu les actions de sociétés telles que Micron, Intel, AMD et Marvell.

Dans le secteur des semi-conducteurs, l’attention des investisseurs s’est portée sur la décision de Micron d’augmenter ses plans d’investissement aux États-Unis pour les porter à plus de 250 milliards de dollars d’ici 2035.

Ces fonds seront consacrés à l’expansion de la production nationale de mémoires à semi-conducteurs, notamment la technologie HBM utilisée dans les infrastructures d’IA, grâce à la construction de nouvelles usines à New York, en Idaho et en Virginie, ce qui permettra de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Les investissements de Micron répondent à la demande en forte hausse de mémoires utilisées dans les centres de données d’IA, ainsi qu’aux efforts des États-Unis visant à assurer l’indépendance de leur chaîne d’approvisionnement vis-à-vis de l’Asie.

Les informations concernant Meta Platforms ont été bien accueillies, l’entreprise prévoyant de lancer la production de sa propre puce d’IA dès septembre et de doubler sa puissance de calcul afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs de puces tiers.

Le secteur bénéficie également de l’introduction en bourse prévue aux États-Unis de SK Hynix, qui pourrait atteindre une valorisation de plus de 26 milliards de dollars et devenir l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire.

Les hausses ont dominé les marchés européens aujourd’hui, à l’exception du marché britannique, où le FTSE 100 a reculé d’un peu moins de 0,2 %.

La plupart des principaux indices européens ont terminé la séance dans le vert : le DAX allemand a gagné environ 0,8 % et l’IBEX 35 espagnol a progressé de 1,1 %, soutenus par une amélioration du sentiment sur les marchés mondiaux. 🌍 Géopolitique Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient restent une source majeure de risque pour les marchés financiers.

Les États-Unis et l’Iran se sont livrés à des représailles, ce qui a une nouvelle fois exacerbé les tensions dans la région et semé le doute quant à la poursuite des fragiles négociations de paix.

Washington a mené une série de frappes aériennes contre des cibles militaires iraniennes, tandis que Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones contre des bases américaines à Bahreïn, au Qatar, au Koweït et en Jordanie, faisant craindre une confrontation régionale plus large.

Le principal point de risque reste le détroit d’Ormuz — l’une des voies de transport du pétrole et du GNL les plus importantes au monde —, où les perturbations potentielles du trafic maritime ont accru la pression sur les marchés de l’énergie, suscitant des inquiétudes quant à la hausse des prix des matières premières et à un regain de pression inflationniste.

Les États du Golfe, dont le Qatar, ont appelé les deux parties à renouer le dialogue diplomatique, soulignant la nécessité de préserver la stabilité régionale et la sécurité énergétique.

Des efforts de médiation menés en coulisses par des pays tiers sont en cours, visant à ramener les États-Unis et l’Iran à la table des négociations, à limiter toute nouvelle escalade et à réduire l’impact négatif sur le commerce international.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné que l’Iran se réservait le droit de légitime défense en cas de nouvelle action militaire américaine et qu’il riposterait aux mesures ultérieures de Washington, tout en sollicitant le soutien diplomatique des États de la région.

Le président Donald Trump a indiqué que l’Iran avait contacté les États-Unis et s’était déclaré prêt à conclure un accord malgré la récente escalade militaire.

La déclaration de M. Trump fait suite aux frappes menées par les forces américaines contre environ 170 cibles iraniennes (notamment des systèmes de défense aérienne, des entrepôts de missiles et de drones, ainsi que des unités du Corps des gardiens de la révolution islamique) en réponse aux précédentes attaques iraniennes contre trois pétroliers.

M. Trump a qualifié les actions américaines de représailles et a averti que toute nouvelle action se heurterait à une riposte nettement plus forte, n’excluant pas une nouvelle escalade mais laissant la porte ouverte à un retour aux négociations.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre n’était pas encore terminée et que de nouveaux défis se profilaient pour le pays, soulignant la nécessité de maintenir un niveau élevé de préparation de l’armée et de l’armée de l’air face aux menaces persistantes de l’Iran et des groupes soutenus par Téhéran. 📊 Macroéconomie Les données macroéconomiques en provenance des États-Unis ont envoyé un signal positif : le nombre de demandes initiales d’allocations chômage est tombé à 215 000 au cours de la semaine qui s’est terminée le 4 juillet.

Ce chiffre témoigne d’une stabilité persistante du marché du travail américain malgré un ralentissement antérieur du rythme des embauches, et suggère que l’économie se trouve dans une phase de croissance modérée de l’emploi, sans signe de détérioration marquée.

Ces données meilleures que prévu ont apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à la santé de l’économie, mais la Réserve fédérale continue de surveiller la situation, car un marché du travail stable limite la pression en faveur de baisses rapides des taux d’intérêt, en particulier compte tenu des risques inflationnistes persistants. 🛢️ Matières premières Après de récentes hausses dynamiques, le pétrole a connu une correction aujourd’hui.

Les investisseurs partent du principe que, malgré les échanges de tirs intenses, les voies diplomatiques restent ouvertes et que l’escalade actuelle pourrait constituer un moyen de pression dans le cadre des négociations plutôt que le début d’un conflit prolongé.

Les métaux précieux ont affiché de bonnes performances aujourd’hui : l’or progresse d’environ 1,5 % et teste le seuil des 4 150 dollars l’once.

L’argent progresse de près de 4 %, s’approchant des 61 dollars l’once, ces hausses étant soutenues par une demande accrue d’actifs refuges due à l’incertitude géopolitique. 🪙 Cryptomonnaies Les actifs numériques enregistrent également une journée positive.

Le bitcoin est en hausse de plus de 1 % et teste le seuil des 68 000 dollars.

L’ethereum progresse d’environ 0,5 %, oscillant autour de 1 750 dollars.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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