Morgan Stanley a démarré l'année 2026 avec un trimestre record. La banque d'investissement américaine affiche des revenus nets de 20,6 milliards de dollars, nettement supérieurs aux attentes du marché, portés par une performance exceptionnelle dans le trading et par la stabilité de sa division de gestion de fortune. Le titre progresse en pré-marché après cette publication.

Morgan Stanley : le trading comme moteur principal

Un trimestre historique pour le trading actions

Le segment marchés constitue le point fort de la publication. Les revenus du trading actions ont atteint 5,15 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an. Ce chiffre dépasse largement le consensus et reflète une activité client soutenue dans un environnement de marché favorable à la volatilité.

La surprise positive provient également du segment obligataire et devises (FICC), dont les revenus atteignent 3,36 milliards de dollars, nettement au-dessus des attentes. Alors que d'autres banques ont affiché des résultats mitigés sur ce segment, Morgan Stanley se distingue par sa capacité à monétiser la volatilité aussi bien sur les produits actions que sur les produits de taux. Le total des revenus de trading atteint 8,51 milliards de dollars, un record pour la banque.

Institutional Securities : des revenus au plus haut

La division Institutional Securities enregistre des revenus records de 10,7 milliards de dollars, confirmant un engagement client élevé et une expansion de l'activité. Au sein de la banque d'investissement, l'activité de conseil en fusions-acquisitions montre un net rebond, signe d'une reprise du marché du M&A.

L'activité d'émission reste en revanche plus inégale. Les revenus liés aux émissions de dette et d'actions sont ressortis légèrement en dessous des prévisions les plus optimistes, ce qui indique que les marchés primaires n'ont pas encore retrouvé leur plein régime. Ce point constitue l'un des rares bémols d'une publication par ailleurs très solide.

Gestion de fortune : le pilier de stabilité

118 milliards de dollars de nouveaux actifs en un trimestre

La division Wealth Management confirme son rôle central dans le modèle économique de Morgan Stanley. Elle génère 8,52 milliards de dollars de revenus, avec une marge avant impôts d'environ 30 %. Le chiffre le plus marquant reste l'afflux net d'actifs : 118 milliards de dollars en un seul trimestre, dont plus de 53 milliards provenant de flux liés aux commissions de gestion. Ces flux renforcent la base de revenus récurrents et améliorent la visibilité sur les résultats futurs.

En pratique, Morgan Stanley opère de plus en plus selon un modèle où les activités de conseil et de gestion de patrimoine, à forte marge, équilibrent les segments de trading plus volatils. Cette configuration explique la qualité perçue du profil de résultats par les investisseurs.

Revenus nets d'intérêts et dépôts en hausse

Les revenus nets d'intérêts (NII) atteignent 2,7 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Les dépôts progressent à près de 428 milliards de dollars, renforçant la stabilité du financement de la banque. Ce niveau de NII traduit une contribution croissante de l'activité de bilan, complémentaire aux revenus de commissions et de trading.

Solidité financière et maîtrise des coûts

Un ratio de fonds propres confortable

La position en capital de Morgan Stanley reste très solide. Le ratio CET1 s'établit à 15,1 %, un niveau qui offre un coussin confortable pour les régulateurs et les investisseurs. Les provisions pour pertes de crédit s'élèvent à 98 millions de dollars. Bien que légèrement au-dessus des attentes, elles restent faibles en valeur absolue et ne signalent aucune détérioration notable de la qualité des actifs.

Le rendement des capitaux propres (ROE) atteint 21 %, et le rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) s'établit à 27,1 %, des niveaux qui positionnent la banque parmi les plus rentables du secteur financier américain.

Des charges opérationnelles maîtrisées

Les charges d'exploitation totalisent 13,47 milliards de dollars, globalement en ligne avec les attentes. La hausse des revenus a permis une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le ratio coût/revenu recule à environ 65 %, contre 68 % un an plus tôt, illustrant un levier opérationnel croissant.

Quelques points faibles subsistent dans la publication : un momentum plus faible dans certaines activités d'émission, des sorties de capitaux sur les actifs liés aux actions, et un segment Investment Management légèrement en retrait. Ces éléments restent toutefois secondaires au regard de la performance des activités principales.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels sont les principaux chiffres du T1 2026 de Morgan Stanley ? Revenus nets de 20,58 milliards de dollars, bénéfice par action de 3,43 dollars, ROTCE de 27,1 %. L'ensemble de ces chiffres dépasse les attentes du consensus.

Pourquoi le trading est-il le point fort du trimestre ? Le trading actions atteint un record à 5,15 milliards de dollars (+25 % sur un an), et le segment obligataire/devises (FICC) ressort nettement au-dessus des attentes à 3,36 milliards. La banque a su tirer parti de la volatilité des marchés sur l'ensemble de ses produits.

La gestion de fortune de Morgan Stanley est-elle en croissance ? Oui. La division Wealth Management a attiré 118 milliards de dollars de nouveaux actifs nets en un seul trimestre, dont 53 milliards en flux liés aux commissions de gestion. Les revenus atteignent 8,52 milliards de dollars avec une marge d'environ 30 %.

Quels sont les points faibles de cette publication ? L'activité d'émission (underwriting) reste inégale, avec des revenus légèrement inférieurs aux prévisions les plus optimistes. Le segment Investment Management est également en retrait. Ces éléments ne remettent toutefois pas en cause la qualité globale du trimestre.

Le ratio de fonds propres de Morgan Stanley est-il solide ? Le ratio CET1 s'établit à 15,1 %, un niveau confortable. Les provisions pour pertes de crédit restent faibles à 98 millions de dollars, sans signe de détérioration de la qualité des actifs.