Orlen, la plus grande société cotée en bourse d'Europe centrale et orientale, recule alors que le prix du pétrole passe sous la barre des 80 dollars

Points clés Le cours de l'action Orlen (PKN.PL) a chuté, passant d'environ 148 PLN à 124 PLN.

Les cours mondiaux du pétrole brut sont retombés sous la barre des 80 dollars le baril, après avoir atteint un pic de près de 120 dollars au printemps 2026.

Selon le protocole d'accord (MoU) publié, l'Iran s'est engagé à ne pas posséder d'armes nucléaires.

La plus grande entreprise d’Europe centrale, la société polonaise Orlen (PKN.PL), a vu son cours chuter de près de 15% par rapport à ses récents sommets, après la chute des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux à la suite de l’accord entre les États-Unis et l’Iran et de la réouverture du détroit d’Ormuz, où les restrictions de navigation devraient encore s’assouplir dans les jours à venir. Il est difficile d’identifier un facteur majeur à l’origine de cette baisse autre que la forte fluctuation des cours du pétrole, qui a un impact considérable sur les marges et la rentabilité d’Orlen. L’évolution récente des cours souligne également à quel point la société reste dépendante de l’évolution des marchés énergétiques mondiaux. Les prévisions pétrolières actualisées à la suite de l’accord avec l’Iran laissent généralement entrevoir des prix inférieurs aux niveaux observés au début du printemps. Parmi les plus grandes institutions financières, seule la Banque mondiale maintient encore une prévision pour le Brent supérieure à 90 dollars le baril. À ce jour, le Brent a reculé à environ 78,6 dollars le baril, contre près de 120 dollars le baril le 9 mars 2026. Les institutions révisent leurs prévisions à la suite de l’accord avec l’Iran Goldman Sachs table désormais sur un prix moyen du Brent d’environ 80 dollars le baril au quatrième trimestre 2026, contre une prévision antérieure de 90 dollars le baril.

Morgan Stanley a également revu ses prévisions à la baisse, tablant sur un Brent à environ 90 dollars le baril au troisième trimestre 2026 et à 80 dollars le baril au quatrième trimestre.

Citi se montre encore plus pessimiste : la banque s’attend à ce que le Brent s’établisse en moyenne à environ 75 dollars le baril au troisième trimestre 2026, avant de reculer davantage pour atteindre environ 70 dollars le baril d’ici la fin de l’année.

Les prévisions pour 2027 sont encore plus basses. Goldman Sachs table sur un Brent s’établissant en moyenne à environ 75 dollars le baril, tandis que Citi prévoit une baisse vers 65 dollars le baril. Toutes les institutions ne partagent toutefois pas ces perspectives pessimistes. La Banque mondiale continue de tabler sur des prix moyens du pétrole d’environ 94 dollars le baril en 2026, invoquant les risques persistants du côté de l’offre et l’incertitude géopolitique persistante. De son côté, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit une baisse progressive des cours du Brent au cours du second semestre, le brut atteignant environ 79 dollars le baril d’ici la fin de 2026. Le pétrole reste le principal moteur d’Orlen Le graphique ci-dessus illustre clairement la forte corrélation entre le cours de l’action Orlen et les cours du pétrole brut. Bien qu’Orlen soit devenu un groupe énergétique diversifié, fortement présent dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de la production d’électricité, du gaz et de la distribution, les investisseurs continuent de considérer l’entreprise principalement comme un indicateur des conditions du marché de l’énergie. La baisse des cours du pétrole se traduit généralement par une révision à la baisse des prévisions de bénéfices, en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’une diminution des marges de raffinage et d’un contexte macroéconomique moins favorable. Dans le même temps, la récente correction pourrait indiquer que les investisseurs commencent à anticiper une période prolongée de baisse des cours des matières premières, suite à l’apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Orlen (PKN.PL), D1 La récente baisse du cours de l'action Orlen reflète à la fois la forte correction des cours du pétrole brut et les anticipations croissantes selon lesquelles le Brent pourrait rester nettement en deçà des sommets atteints en début d'année. À moins que les marchés de l'énergie ne subissent un nouveau choc d'offre ou que les tensions géopolitiques ne s'intensifient à nouveau, la baisse des cours du pétrole pourrait continuer à peser sur le sentiment des investisseurs à l'égard de ce titre au cours des prochains mois. Source: xStation5

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