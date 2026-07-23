Ouverture US : Alphabet et Tesla pèsent sur Wall Street, tandis que les cours du pétrole ravivent les inquiétudes des investisseurs

Wall Street reste sous pression aujourd’hui, les principaux indices évoluant à la baisse. Les investisseurs tentent de trouver une orientation face aux signaux contradictoires émanant de la saison des résultats, des données macroéconomiques et de la montée des tensions géopolitiques. Bien que certaines des plus grandes entreprises technologiques aient publié des résultats supérieurs aux attentes, la réaction du marché reste prudente, ce qui montre que de bons résultats ne suffisent plus toujours à eux seuls à justifier des valorisations très élevées.

L’attention se porte aujourd’hui principalement sur les rapports financiers d’Alphabet (la société mère de Google) et de Tesla. Les deux entreprises ont publié des résultats supérieurs aux prévisions des analystes, mais les investisseurs ont réagi avec des sentiments mitigés. Alphabet continue de bénéficier de l’expansion de l’intelligence artificielle et d’une activité publicitaire solide, mais le marché attend de plus en plus des retours plus concrets sur les investissements massifs de l’entreprise dans l’IA. La société a annoncé une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires, soutenue par la forte dynamique de Google Cloud et la vigueur persistante de son segment publicitaire. Parallèlement, Alphabet augmente ses dépenses en infrastructures liées à l’IA, ce qui pourrait peser sur ses flux de trésorerie à court terme, mais vise à renforcer la position de l’entreprise dans la course au leadership en matière d’IA.

Dans le cas de Tesla, les investisseurs se concentrent sur les projets de l’entreprise liés à l’intelligence artificielle, la conduite autonome et le projet Optimus. Toutefois, les acteurs du marché restent prudents en raison de la pression sur les marges et de la concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques. Les résultats de Tesla ont fait état d’une hausse des ventes et de progrès continus dans des projets technologiques clés, mais la baisse de rentabilité et l’augmentation des dépenses consacrées à de nouvelles solutions limitent l’amélioration à court terme des performances financières. Tesla se positionne de plus en plus comme une entreprise technologique plutôt que comme un simple constructeur automobile, en mettant l’accent sur les véhicules autonomes, la robotique et les solutions basées sur l’IA. Les investisseurs restent divisés, car si le potentiel de ces projets est considérable, leur transformation en sources de revenus significatives pourrait nécessiter davantage de temps et des investissements supplémentaires substantiels.

À l’issue de la séance d’aujourd’hui, Intel publiera son rapport financier. Les investisseurs porteront une attention particulière à la situation de son activité de processeurs, aux commentaires de la direction sur la demande future et à la position de l’entreprise sur un marché des semi-conducteurs de plus en plus concurrentiel.

Par ailleurs, l’attention reste tournée vers les dernières données économiques américaines. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 187 000, bien en deçà des prévisions de 212 000, confirmant que le marché du travail américain reste résilient. Des données solides sur l’emploi constituent un signal positif pour l’économie, mais elles réduisent également la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu’elle abaisse rapidement ses taux d’intérêt. Les investisseurs continuent d’attendre de nouvelles données sur l’inflation ainsi que des indications supplémentaires sur l’orientation future de la politique monétaire.

Le marché du pétrole reste une autre source de préoccupation. Les cours du pétrole se rapprochent à nouveau du seuil des 100 dollars le baril, dans un contexte d’escalade des tensions au Moyen-Orient et de risque de perturbations de l’approvisionnement en provenance de la région du golfe Persique. Le marché craint qu’une nouvelle escalade du conflit ne renforce à nouveau les pressions inflationnistes et ne complique davantage l’assouplissement de la politique monétaire par les banques centrales.

La séance d’aujourd’hui met en évidence que le marché américain reste soumis à une pression importante, le sentiment des investisseurs se détériorant sensiblement. D’une part, l’économie reste relativement solide et les plus grandes entreprises technologiques continuent de bénéficier d’une croissance tirée par l’intelligence artificielle. D’autre part, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les valorisations élevées, tandis que les risques géopolitiques, les prix de l’énergie et l’incertitude entourant la politique monétaire constituent des freins supplémentaires. En conséquence, les principaux indices restent sous pression.

Source: XTB Research

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) restent sous pression aujourd'hui, après une période de forte hausse. L'indice se consolide à proximité de ses plus hauts historiques, tandis que le marché peine à maintenir son élan haussier. Ce recul du sentiment s'explique principalement par une vision plus prudente du secteur technologique, à la suite des rapports financiers d'Alphabet et de Tesla qui, malgré des résultats positifs, n'ont pas pleinement répondu aux attentes élevées du marché.

Un risque supplémentaire provient de la montée des tensions au Moyen-Orient, qui accentuent la pression sur les cours des matières premières et ramènent une nouvelle fois l’attention des investisseurs sur la possibilité d’un retour des cours du pétrole vers 100 dollars le baril.

Source : xStation5

Actualités des entreprises

Elon Musk a annoncé que Micron (MU.US) s’était assuré un approvisionnement important en puces mémoire pour Tesla (TSLA.US), ce qui contribue à réduire les risques liés à la disponibilité des composants essentiels nécessaires au développement de l’IA. La sécurisation de cet approvisionnement pourrait soutenir la poursuite de l’expansion de Tesla dans les domaines de la conduite autonome, de la robotique et des infrastructures informatiques. Toutefois, les investisseurs continueront d’évaluer à quelle vitesse ces investissements se traduiront par des résultats commerciaux mesurables.

Texas Instruments (TXN.US) a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, mais malgré ce rapport positif, l’action de la société reste sous pression, reculant d’environ 3 %. La réaction prudente du marché s’explique principalement par des inquiétudes concernant la génération de flux de trésorerie et les dépenses d’investissement élevées liées à l’extension des capacités de production. Dans le même temps, les perspectives à long terme restent soutenues par l’amélioration de la conjoncture dans le secteur des semi-conducteurs, la reprise de la demande industrielle et la hausse de la demande de puces utilisées dans les centres de données et les infrastructures d’IA.

Lockheed Martin (LMT.US) a publié des résultats du deuxième trimestre qui ont largement dépassé les attentes du marché, ce qui a déclenché une réaction positive du cours de son action. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 20,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a atteint 7,94 dollars, soutenu par la croissance des ventes dans tous les segments clés, en particulier les systèmes de missiles et la défense antimissile. Lockheed Martin a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, mettant en avant un solide carnet de commandes et une demande toujours élevée en technologies de défense.

Source: XTB Research