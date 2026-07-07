Ouverture US : l'indice NASDAQ 100 recule de 1 % sous l'effet de la baisse du secteur des semi-conducteurs 📉 Les valeurs des géants de la tech et le DJIA progressent

Points clés La chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs pèse sur le Nasdaq 100 après la publication des résultats de Samsung

Le Dow Jones Industrial Average atteint un nouveau record

Les géants de l'IA tels que Meta Platforms, Amazon et Alphabet sont en hausse aujourd'hui

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de 1,1 % alors que la volatilité refait surface dans le secteur des semi-conducteurs. Les contrats à terme sur le S&P 500 perdent 0,2 %, tandis que ceux sur le Dow Jones progressent de près de 0,2 %. SpaceX devrait intégrer le Nasdaq 100 aujourd’hui. Une vague de ventes généralisée chez les fabricants de puces, notamment Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron et Intel, compense les gains enregistrés dans le secteur des logiciels et par les « Magnificent Seven », Meta Platforms et Alphabet menant la hausse. La principale source de pression provient des résultats de Samsung, qui n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs malgré une multiplication par 19 de son bénéfice trimestriel. L’action Samsung recule de près de 9 %, tandis que Micron et Sandisk perdent également plus de 5 %.

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur les valorisations élevées des entreprises de semi-conducteurs et se demandent si le boom de l’IA, ainsi que les centaines de milliards de dollars investis dans les infrastructures d’IA, pourront continuer à générer de solides rendements.

Les actions européennes affichent des résultats mitigés, le Stoxx 600 reculant de 0,1 % malgré des hausses dans 14 de ses 20 secteurs. Les investisseurs continuent de se tourner vers d’autres segments du secteur technologique.

Les géants de l’IA tels qu’Amazon et Alphabet progressent, tandis que Microsoft gagne 1,5 % dans le sillage de l’ensemble du secteur des logiciels.

Les marchés obligataires mondiaux restent sous pression, les investisseurs anticipant de plus en plus un resserrement de la politique monétaire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 2 points de base pour s’établir à 4,49 %.

Le Brent progresse de 1 % à 72,66 dollars le baril à la suite de nouvelles attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz, soulignant les risques persistants pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial. Source: xStation5 Actualités boursières Le Dow Jones atteint un nouveau record tandis que le Nasdaq reste sous pression. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé d'environ 0,3 % pour atteindre un nouveau plus haut historique. Dans le même temps, le S&P 500 a légèrement reculé et le Nasdaq a chuté d'environ 0,5 %, principalement en raison de la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé d'environ 0,3 % pour atteindre un nouveau plus haut historique. Dans le même temps, le S&P 500 a légèrement reculé et le Nasdaq a chuté d'environ 0,5 %, principalement en raison de la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Rivian s'effondre après l'annonce d'une nouvelle émission d'actions. Le titre du constructeur de véhicules électriques a chuté de plus de 13 % après que la société a annoncé une offre publique de 75 millions d'actions de classe A. Si cette levée de fonds renforce le bilan de Rivian, les investisseurs ont réagi négativement à la dilution de l'actionnariat qui en résulte. Le titre avait progressé de 19 % la semaine dernière et gagné 8 % supplémentaires lundi.

Le titre du constructeur de véhicules électriques a chuté de plus de 13 % après que la société a annoncé une offre publique de 75 millions d'actions de classe A. Si cette levée de fonds renforce le bilan de Rivian, les investisseurs ont réagi négativement à la dilution de l'actionnariat qui en résulte. Le titre avait progressé de 19 % la semaine dernière et gagné 8 % supplémentaires lundi. Amazon prévoit une émission obligataire de 25 milliards de dollars. Selon les médias, la société prépare l’une des plus importantes émissions d’obligations d’entreprise de ces dernières années. L’action Amazon progresse d’environ 1 %, les investisseurs s’attendant à ce que le produit de cette émission soutienne la poursuite des investissements dans les infrastructures d’IA et les centres de données.

Selon les médias, la société prépare l’une des plus importantes émissions d’obligations d’entreprise de ces dernières années. L’action Amazon progresse d’environ 1 %, les investisseurs s’attendant à ce que le produit de cette émission soutienne la poursuite des investissements dans les infrastructures d’IA et les centres de données. Le déficit commercial américain s’est très creusé en mai. Le déficit est passé à 77,6 milliards de dollars, contre 54,6 milliards de dollars (chiffre révisé) en avril, bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux attentes du marché. Les exportations ont reculé de 3,2 % tandis que les importations ont progressé de 3,3 %, ce qui témoigne d’une détérioration significative de la balance commerciale américaine.

Le déficit est passé à 77,6 milliards de dollars, contre 54,6 milliards de dollars (chiffre révisé) en avril, bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux attentes du marché. Les exportations ont reculé de 3,2 % tandis que les importations ont progressé de 3,3 %, ce qui témoigne d’une détérioration significative de la balance commerciale américaine. DeepSeek développe sa propre puce d’IA. La start-up chinoise serait en train de concevoir une puce d’inférence maison destinée à générer des réponses à partir de modèles d’IA déjà entraînés. Le projet en est encore à ses débuts, mais il souligne l’intensification de la concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis.

La start-up chinoise serait en train de concevoir une puce d’inférence maison destinée à générer des réponses à partir de modèles d’IA déjà entraînés. Le projet en est encore à ses débuts, mais il souligne l’intensification de la concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis. Vertex acquiert Crinetics dans le cadre d’une opération de 10 milliards de dollars. Vertex a accepté de payer 85 dollars par action pour acquérir le développeur de traitements liés aux hormones. L’action Crinetics a bondi de près de 100 %, tandis que celle de Vertex a légèrement reculé. Cette acquisition devrait renforcer la position de Vertex dans le domaine des médicaments spécialisés innovants.

Vertex a accepté de payer 85 dollars par action pour acquérir le développeur de traitements liés aux hormones. L’action Crinetics a bondi de près de 100 %, tandis que celle de Vertex a légèrement reculé. Cette acquisition devrait renforcer la position de Vertex dans le domaine des médicaments spécialisés innovants. JPMorgan relève son objectif de cours pour Eli Lilly. La banque a relevé son objectif à 1 400 dollars par action, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 17 % par rapport au dernier cours de clôture. Les analystes s’attendent à un nouveau rapport trimestriel très solide, porté par la croissance continue des ventes de Mounjaro et de Zepbound, tout en conservant Eli Lilly parmi leurs principales valeurs pharmaceutiques favorites.

La banque a relevé son objectif à 1 400 dollars par action, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 17 % par rapport au dernier cours de clôture. Les analystes s’attendent à un nouveau rapport trimestriel très solide, porté par la croissance continue des ventes de Mounjaro et de Zepbound, tout en conservant Eli Lilly parmi leurs principales valeurs pharmaceutiques favorites. First Solar progresse après la révision à la hausse de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre de « Hold » à « Buy », invoquant une valorisation attractive suite aux récentes baisses et la possibilité d’évolutions favorables de la politique commerciale. L’action du fabricant de panneaux solaires affiche une hausse d’environ 3 %.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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