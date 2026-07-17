Les tensions géopolitiques s'accentuent dans le détroit d'Hormuz et la mer d'Azov, alimentant les craintes d'un retour des pressions inflationnistes.

Les résultats financiers de Netflix pèsent sur le secteur, le géant du streaming chutant de plus de 10% après des prévisions inférieures aux attentes.

L' indice US100 recule de 1,5% en début de séance ce vendredi à Wall Street, portant sa correction à près de 7% sous ses sommets historiques.

Le recul enregistré par l'indice US100 est de 1,5% dès l'ouverture de la dernière séance hebdomadaire à Wall Street ce vendredi 17 juillet 2026. La baisse porte le repli du Nasdaq 100 à environ 7% par rapport à ses récents records, matérialisant une nette dégradation du sentiment de marché envers les actions technologiques. Les investisseurs intègrent simultanément des publications d'entreprises décevantes et une escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'indice US100 plombé par les résultats des entreprises technologiques

La déception Netflix et l'impact sur les services numériques

Netflix subit un net revers en bourse. Le titre cède plus de 10% après la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026. Bien que le bénéfice par action s'établisse dans la fourchette attendue à 0,80 $, le chiffre d'affaires déçoit. Ce dernier ressort à 12,56 milliards de dollars, contre des prévisions de Wall Street comprises entre 12,58 et 13,0 milliards de dollars.

Ce sont surtout les prévisions financières du groupe qui pèsent sur la tendance. La direction anticipe un bénéfice par action de 0,82 $ pour le troisième trimestre, un niveau inférieur aux modélisations des analystes. Cette révision à la baisse jette un froid sur l'ensemble du secteur des services numériques. Les doutes se propagent rapidement parmi les opérateurs, qui s'interrogent sur le rythme futur de la croissance des abonnements.

D'autres grands noms de la cote subissent des dégagements marqués. Intuitive Surgical recule de près de 10% après ses résultats trimestriels, le fabricant des robots chirurgicaux da Vinci n'ayant pas relevé ses objectifs annuels globaux. De son côté, SpaceX abandonne 4% après le report de dernière minute du vol d'essai de son lanceur Starship en raison d'une défaillance d'un moteur de la fusée, s'échangeant désormais sous son prix d'introduction.

Le secteur des semi-conducteurs poursuit sa correction

La trajectoire baissière se confirme pour le secteur des semi-conducteurs. Les investisseurs réduisent leur exposition aux entreprises liées au rallye de l'intelligence artificielle. Les leaders matériels subissent des retraits de capitaux importants lors des premiers arbitrages de la journée. Les valorisations jugées exigeantes font l'objet de prises de bénéfices.

Intel, Marvell et AMD cèdent tous environ 4% dès les premières minutes d'échanges. Les poids lourds Nvidia, Micron et Broadcom limitent leur repli mais abandonnent tout de même plus de 2%. Ce mouvement sectoriel d'ampleur pèse lourdement sur la pondération de l'indice US100. La fragilité graphique de ces dossiers clés fragilise l'ensemble de la structure du marché américain.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Nebius subit un violent décrochage de 14% à l'ouverture. La société spécialisée dans les infrastructures cloud a pourtant émis pour 775 millions de dollars d'obligations garanties. La direction fait état d'une demande pour ces titres de dette largement supérieure à l'offre disponible. Cette levée de fonds massive semble toutefois générer des craintes à court terme.

Analyse technique de l'indice US100

Les seuils graphiques clés du Nasdaq 100

Les vendeurs ont récemment pris le contrôle de la configuration en données journalières (D1). La pression baissière a entraîné une cassure sous les niveaux techniques situés à 38,2% et 50% de retracement de Fibonacci. Ce mouvement valide le retournement de tendance à court terme de l'indice US100.

Le prochain objectif des vendeurs se situe désormais sur la rupture du seuil des 28 445 points. Une cassure franche de cette zone ouvrirait la voie à une extension de la correction en direction des 27 000 points. Les acheteurs devront faire preuve de réactivité pour défendre ce niveau pivot.

Pour soutenir un éventuel rebond, les acheteurs disposent d'une double zone de support. Celle-ci s'appuie sur la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) et sur le retracement de Fibonacci de 61,8%. Ces repères graphiques constituent le dernier rempart avant une correction plus profonde de l'indice.

Des indicateurs sous pression vendeuse

L'indice de force relative (RSI) confirme la perte de vitesse des acheteurs. Il évolue actuellement autour du niveau des 40 points, signalant une dynamique nettement baissière. Néanmoins, cet indicateur n'a pas encore atteint la zone de survente traditionnelle des 30 points.

Les marges de baisse restent donc entières avant d'envisager une stabilisation par épuisement des flux vendeurs. Le comportement de la moyenne mobile de convergence et divergence (MACD) corrobore ce scénario négatif. Sa ligne de signal évolue toujours de manière défavorable pour les positions acheteuses.

L'ensemble de ces signaux invite à la prudence à court terme sur les indices américains. L'absence de divergence haussière incite à privilégier la poursuite de la consolidation. Les opérateurs de marché surveilleront de près la clôture hebdomadaire pour évaluer la force restante des vendeurs.

Macroéconomie et tensions géopolitiques mondiales

L'escalade militaire ravive les risques d'inflation

Aux doutes entourant la technologie se superposent des risques géopolitiques accrus au Moyen-Orient. Le conflit s'intensifie dans la zone stratégique du détroit d'Hormuz. L'Iran a répliqué aux récents bombardements sur son territoire par des frappes contre des installations militaires américaines dans le golfe Persique.

Le front d'Europe de l'Est alimente également les inquiétudes des salles de marchés. Les frappes ukrainiennes perturbent l'industrie pétrolière russe et la navigation commerciale en mer d'Azov. Cette situation fait peser une menace directe sur les exportations régionales de blé et de brut. L'approvisionnement mondial en matières premières pourrait se tendre rapidement dans les prochaines semaines.

Les craintes d'un rebond durable de l'inflation refont ainsi surface parmi les investisseurs. La hausse potentielle des coûts énergétiques compliquerait l'action de la Réserve fédérale américaine. Une telle configuration limiterait la marge de manœuvre des institutions pour assouplir leurs politiques monétaires, pesant négativement sur les multiples de valorisation des actions de croissance.

Des statistiques américaines inférieures aux attentes

Les statistiques économiques publiées ce vendredi dressent un tableau préoccupant de l'activité aux États-Unis. Les permis de construire délivrés en juin s'établissent à 1,36 million, sous les projections des économistes qui tablaient sur 1,4 million d'unités. Parallèlement, la production industrielle ne progresse que de 0,1% sur le mois, manquant l'attente d'une hausse de 0,2%.

Du côté du commerce extérieur, les prix à l'exportation se replient de 0,6%, marquant un recul plus prononcé qu'anticipé. À l'inverse, les prix à l'importation progressent de 0,3%, un rythme bien supérieur aux estimations initiales. Ces publications macroéconomiques suggèrent une perte de vitesse sous-jacente de l'économie américaine, jusqu'ici masquée par une croissance nominale du PIB robuste.

Les investisseurs attendent désormais la publication des données de l'Université de Michigan. Prévue trente minutes après l'ouverture de la séance, cette enquête mesurera le sentiment des consommateurs américains. Le consensus table sur une légère amélioration du moral des ménages et sur une modération de leurs anticipations d'inflation.

❓ FAQ

Pourquoi l'indice US100 baisse-t-il ce vendredi ? L'indice US100 recule sous l'effet conjugué de résultats financiers décevants au sein des actions technologiques, à l'image de Netflix, et d'une recrudescence des tensions géopolitiques dans le détroit d'Hormuz. Les statistiques macroéconomiques américaines inférieures aux attentes renforcent également ce mouvement de correction.

Quel est l'impact des résultats de Netflix sur les actions technologiques ? La révision à la baisse des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre 2026 par la direction de Netflix a jeté un froid sur le secteur. Cette publication pèse sur l'ensemble des valeurs de croissance, entraînant des dégagements notables sur le secteur des semi-conducteurs et les entreprises liées à l'intelligence artificielle.

Comment s'exposer aux indices boursiers américains face à la volatilité ?

L'exposition aux mouvements des grandes capitalisations de New York peut s'envisager à travers des fonds indiciels cotés (ETF) ou des paniers d'actions thématiques diversifiés. Ces instruments permettent de répliquer les variations de l'indice US100 sans sélectionner de titres individuels, diversifiant ainsi le risque sectoriel lié à la haute technologie.