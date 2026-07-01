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Les créations d'emplois privés aux États-Unis tombent à 98 000 en juin, confirmant un refroidissement de l'économie.
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Kevin Warsh maintient la prudence de la Fed sur ses taux et refuse toute anticipation pour juillet.
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L'action Meta gagne plus de 9% suite à des projets de commercialisation de son infrastructure cloud dédiée à l'IA.
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L'action Meta gagne plus de 9% suite à des projets de commercialisation de son infrastructure cloud dédiée à l'IA.
La bourse américaine ouvre en légère baisse ce mercredi 1er juillet 2026, freinée par une série d'indicateurs macroéconomiques mitigés. Le rapport ADP sur l'emploi privé révèle la création de seulement 98 000 postes en juin, un volume inférieur aux attentes qui ravive les interrogations sur la trajectoire de croissance. Du côté des valeurs, les actions technologiques affichent des performances contrastées, portées par une progression de plus de 9% du titre Meta face aux difficultés de Nike.
Les statistiques pèsent sur la bourse américaine
L'enquête ADP confirme le refroidissement
L'indice manufacturier ISM et les lectures finales du PMI pour le secteur manufacturier américain s'affichent sous les attentes du consensus. Ces données prouvent un net ralentissement de l'activité industrielle, couplé à une baisse des nouvelles commandes.
De son côté, le rapport ADP indique que le secteur privé a créé 98 000 emplois en juin, un niveau inférieur aux prévisions. Cette publication suggère que le marché de l'emploi perd progressivement de son élan et contraint l'offre, même si les hausses de salaires annuelles se maintiennent à 4,4%.
Les contrats à terme américains évoluent dans un canal de consolidation étroit. En l'absence de catalyseur directif clair, les opérateurs de la bourse américaine adoptent une posture d'attente, balançant entre des prises de bénéfices et un manque de déclencheurs pour justifier une vente massive ou un rebond.
Source: XTB Research
La prudence de la Réserve fédérale
Lors de sa première intervention publique internationale, Kevin Warsh maintient un ton très mesuré et refuse de donner des indications concernant la prochaine décision sur les taux directeurs prévue pour juillet. La banque centrale choisit de ne pas annoncer ses mouvements futurs, actant un abandon de la communication avancée au profit d'une analyse stricte des données entrantes.
Le responsable précise que le rétablissement de la stabilité des prix demeure la priorité absolue. Les baisses récentes de la volatilité et des rendements obligataires traduisent toutefois un environnement macroéconomique moins tendu.
Ses commentaires abordent également la transformation technologique en cours. Les États-Unis pourraient tirer parti de l'intelligence artificielle pour accroître la productivité et la croissance économique à long terme. La Fed annonce la création de groupes de travail spécifiques chargés de redéfinir son fonctionnement interne, reflétant les débats actuels sur la politique monétaire.
Actualités des entreprises : Meta et Nike sous les projecteurs
Meta s'attaque au marché du cloud IA
L'action Meta bondit de 9,2% en séance à Wall Street, dépassant les 615 dollars, suite à des informations selon lesquelles l'entreprise envisage de lancer sa propre plateforme cloud. Ce projet vise à commercialiser la capacité de calcul excédentaire dédiée au développement de l'intelligence artificielle.
La direction étudie la possibilité d'offrir à ses clients un accès simultané à ses modèles d'IA et à son infrastructure technique. Une telle initiative placerait la firme en concurrence frontale avec les grands fournisseurs du secteur, tels qu'Amazon, Microsoft ou Google.
Cette stratégie permettrait de rentabiliser les investissements massifs dans les centres de données et de réduire la dépendance historique aux revenus publicitaires. Le volume d'échange propulse le titre, les marchés percevant ce relais de croissance comme un vecteur financier structurant pour ces valeurs technologiques.
Fortunes diverses pour Nike, Sony et ServiceNow
La publication trimestrielle de Nike entraîne le titre vers 42 dollars, ses plus bas niveaux depuis plus d'une décennie. La direction affronte des prévisions moroses et des baisses de demande persistantes, notamment sur le marché chinois. Les analystes estiment qu'un retour à la croissance prendra du temps, malgré la révision stratégique du catalogue de produits.
La direction de Sony indique qu'à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux PlayStation sortiront uniquement au format numérique. Cette décision signe l'arrêt de la production de disques physiques pour les nouveautés. Le groupe japonais justifie ce changement par l'accélération de la dématérialisation dans les habitudes des joueurs.
L'action ServiceNow progresse de 4,6% vers 103 dollars après un relèvement de recommandation par le cabinet Guggenheim, qui juge la valorisation de l'entreprise redevenue attrayante. De son côté, Constellation Brands recule à 137 dollars. Le groupe brassicole affiche un chiffre d'affaires inférieur au consensus, mais compense par un bénéfice net solide et le maintien d'un dividende de 1,03 dollar par action.
Source: XTB Research
❓ FAQ
Quel est l'impact du rapport ADP sur la bourse américaine ? Le rapport ADP évalue la santé du marché de l'emploi privé. Un chiffre inférieur aux attentes, comme les 98 000 créations de juin 2026, signale un ralentissement de l'activité économique qui influence les anticipations sur les taux directeurs de la Réserve fédérale.
Pourquoi l'action Meta progresse-t-elle fortement aujourd'hui ? Le titre gagne plus de 9% suite aux informations indiquant que l'entreprise envisage de proposer sa propre infrastructure cloud dédiée à l'intelligence artificielle, ouvrant de nouvelles perspectives de revenus au-delà du modèle publicitaire.
Comment investir dans les valeurs technologiques américaines ? L'exposition aux géants de la bourse américaine peut se faire par l'acquisition directe d'actions cotées au Nasdaq ou par l'intermédiaire d'ETF thématiques répliquant les performances des indices liés à la technologie.
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