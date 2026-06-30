Le marché américain termine le trimestre sur une progression de 25% pour le secteur technologique.

Le deuxième trimestre 2026 s'achève sur une note de consolidation à Wall Street. Le Nasdaq 100 enregistre une progression trimestrielle de 25%, sa meilleure performance depuis 2020. Cette tendance, soutenue par les investissements dans les actions technologiques, masque des disparités selon les secteurs.

Un semestre historique pour le Nasdaq 100

L'intelligence artificielle au centre des gains

Les marchés actions américains s'apprêtent à clôturer un premier semestre 2026 orienté à la hausse. L'indice élargi S&P 500 affiche une progression de 14% depuis le début du mois d'avril. De son côté, le Nasdaq 100 bondit de plus de 25%, signant son meilleur résultat trimestriel depuis la période pandémique de 2020.

L'engouement pour l'intelligence artificielle reste le moteur de cette hausse sur la Bourse américaine. Selon les données de Bloomberg Intelligence, 44 entreprises directement liées à cette technologie devraient générer près de 60% de la croissance totale des bénéfices de l'indice S&P 500 sur l'année 2026. Leur rythme de croissance dépasse les 40%, un chiffre trois fois supérieur à la moyenne du reste de la cote.

Le secteur des semi-conducteurs et du matériel informatique capte l'essentiel des capitaux. Des entreprises telles que Micron, Intel, AMD ou encore Arm affichent des bilans trimestriels positifs. À l'inverse, les sociétés spécialisées dans les logiciels, à l'image d'Adobe ou de Workday, peinent à suivre le rythme imposé par la révolution matérielle en cours.

D'un point de vue technique, le Nasdaq 100 dépasse sa moyenne trimestrielle historique établie à 4,25% depuis les années 1980. Le franchissement du seuil des 30 300 points laisse entrevoir une poursuite de la hausse vers de nouveaux sommets historiques, situés légèrement sous la barre des 31 000 points.

Des données macroéconomiques contrastées

La séance de ce mardi est rythmée par la publication d'indicateurs économiques aux États-Unis. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ressort à 91,2 points pour le mois de juin. Ce chiffre marque une légère amélioration par rapport au mois précédent, mais reste inférieur aux attentes du marché, qui tablaient sur 94,4 points.

Le rapport JOLTS, qui mesure la liquidité du marché du travail américain, vient rassurer les investisseurs. Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,59 millions en mai, dépassant le consensus fixé à 7,29 millions. Cette statistique confirme la vigueur du secteur de l'emploi local, malgré la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sur le marché des changes, le dollar américain se renforce de manière marquée, particulièrement face à la devise japonaise. La paire USD/JPY a franchi le seuil de 162,4, touchant un niveau de faiblesse pour le yen inédit depuis 1986. Cette dynamique des devises pèse sur les stratégies d'exportation des entreprises de la zone Asie-Pacifique.

Les investisseurs surveillent ces mouvements de change de près. Une devise américaine forte risque de rogner les bénéfices rapatriés par les multinationales de la Bourse américaine lors des prochaines publications trimestrielles. Les cambistes intègrent ce risque dans leurs modèles de valorisation.

Les valeurs à suivre sur la Bourse américaine

Les géants technologiques en ordre dispersé

L'ouverture de la séance à Wall Street s'effectue dans le calme ce mardi, avec des contrats à terme proches de l'équilibre. Dans les premiers échanges, les futures sur le Nasdaq 100 s'adjugent 0,75%, tandis que ceux du Dow Jones reculent de 0,07%. L'indice de référence S&P 500 gagne pour sa part 0,15%.

Parmi les valeurs phares de la cote, les tendances divergent. L'action Nvidia s'apprécie de 1,4% en séance. Elle confirme ainsi son statut de leader sur le segment de l'intelligence artificielle. De son côté, Microsoft gagne 0,9%, bien que l'entreprise se dirige vers la clôture de son pire mois boursier depuis décembre 2000.

Alphabet cède 0,6% après avoir évolué dans le vert à l'ouverture. Tesla parvient à effacer une perte initiale de 1,5% pour revenir autour de l'équilibre, tandis qu'Amazon recule de 0,4%. En parallèle, des perquisitions menées dans les locaux de Super Micro Computer à Taïwan, concernant des soupçons de contrebande de puces vers la Chine, affectent le sentiment sur le secteur des composants.

Fortes variations dans les secteurs spécialisés

En dehors des grandes capitalisations, plusieurs dossiers animent la cote américaine. Le fabricant de drones AeroVironment voit son titre bondir de 20%, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs au consensus et révisé à la hausse ses prévisions de revenus pour 2027. Dans le secteur de l'énergie solaire, Enphase et SolarEdge s'adjugent respectivement 2,5% et 5,7%, soutenus par un projet d'interdiction des importations d'onduleurs étrangers aux États-Unis.

À l'inverse, l'action Concentrix s'effondre de 20% en séance. L'opérateur de centres d'appels a revu à la baisse ses projections financières pour l'exercice en cours. Air Products gagne en revanche 8,8% : l'abandon de son projet de complexe énergétique propre en Louisiane, malgré une dépréciation de 2,9 milliards de dollars, réduit le risque capitalistique perçu par le marché.

L'écosystème des cryptomonnaies subit des pressions baissières. L'entreprise MicroStrategy perd 7,5% dans le sillage de la baisse du cours du Bitcoin sous les 60 000 dollars. Les analystes révisent leurs objectifs de cours à la baisse et s'interrogent sur le modèle de financement de la société ainsi que sur sa transition vers la vente de jetons.

❓ FAQ

Quels secteurs tirent la croissance du Nasdaq 100 en 2026 ? Les gains de la Bourse américaine sont principalement portés par le matériel informatique et les semi-conducteurs. Les entreprises liées à l'intelligence artificielle affichent des taux de croissance largement supérieurs à ceux des éditeurs de logiciels traditionnels.

Comment réagit la Bourse américaine aux statistiques de l'emploi ? Le niveau élevé des offres d'emploi aux États-Unis soutient les indices boursiers. Un marché du travail dynamique favorise la consommation des ménages, bien qu'il maintienne une pression sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Comment s'exposer aux valeurs du Nasdaq 100 ? L'investissement sur les actions technologiques américaines peut s'effectuer par l'achat direct de titres vifs en bourse. L'utilisation d'ETF répliquant l'indice Nasdaq 100 permet également une diversification immédiate sur l'ensemble du secteur de la technologie.