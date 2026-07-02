L'action Tesla capte l'attention des investisseurs ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, soutenue par des chiffres de livraisons trimestrielles exceptionnels. Le constructeur a distribué plus de 480 000 véhicules, pulvérisant les attentes du marché et relançant la dynamique du secteur des véhicules électriques. Parallèlement, la Bourse de New York maintient son orientation positive à la suite d'un rapport sur l'emploi américain jugé décevant, un élément qui laisse entrevoir un maintien prolongé de la détente sur les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine.

L'action Tesla dynamise la séance boursière américaine

Un marché de l'emploi qui soulage les indices

Les contrats à terme sur les principaux indices américains conservent une tendance haussière. Le marché a légèrement réduit ses gains initiaux après la publication d'un rapport sur l'emploi américain de juin moins vigoureux que prévu. L'économie américaine a généré seulement 57 000 postes, un volume nettement inférieur aux 115 000 anticipés par le consensus.

Cette modération des créations d'emplois conforte les opérateurs dans leurs anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le taux de chômage a reculé à 4,2% de manière inattendue, livrant un signal mixte aux investisseurs. Le rendement des obligations du Trésor américain à 2 ans a corrigé à la baisse dans la foulée de cette statistique.

La détente sur le marché obligataire fournit un soutien direct aux actions, en particulier pour les valeurs de croissance. Les contrats à terme sur le Dow Jones s'apprécient de 0,5%, tandis que ceux du S&P 500 avancent de 0,4%. Les futures sur le Nasdaq 100 gagnent quant à eux 0,3% avant le début des échanges en séance à Wall Street.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les valeurs technologiques retrouvent des couleurs

Après la pression vendeuse observée mercredi, les flux de capitaux se réorientent vers les concepteurs de semi-conducteurs. Les titres AMD, Intel et Micron s'adjugent environ 1% en pré-marché. Cette trajectoire favorable aux États-Unis contraste avec le net repli des valeurs technologiques asiatiques, où Samsung et SK Hynix ont enregistré de lourdes pertes.

Le Nasdaq 100 évolue à peine 2,5% sous son sommet historique, affichant une progression de 18,4% depuis le 1er janvier. Cette hausse confirme le maintien de la tendance de fond à long terme, bien que l'indice affiche une valorisation exigeante avec un ratio cours/bénéfice de 30. La largeur du marché reste saine, plus de 60% des composants de l'indice se négociant au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours.

Du côté des entreprises, Alphabet recule de 1% après la confirmation par la justice européenne d'une amende antitrust de 4,1 milliards d'euros concernant l'écosystème Android. Bending Spoons cède 7% au lendemain de son introduction en bourse, bien que son cours se maintienne 40% au-dessus de son prix d'ouverture. Le secteur de la défense se distingue avec AeroVironment qui gagne 4% suite à l'obtention d'un contrat de 500 millions de dollars avec l'armée américaine.

Source: xStation 5

L'analyse technique journalière du contrat à terme US100 montre un maintien des cours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Le marché construit une succession de points bas de plus en plus hauts, un mouvement qui valide la direction actuelle. La zone des 30 300 points constitue la résistance immédiate, tandis que le premier support technique se situe à 29 400 points.

Bilan exceptionnel pour les livraisons du constructeur

Un retour à la croissance inattendu

Le constructeur de véhicules électriques a publié des chiffres de livraisons pour le deuxième trimestre 2026 largement supérieurs aux estimations. L'entreprise a distribué 480 126 unités sur la période, dépassant aisément les 406 600 véhicules anticipés par Wall Street. Ce résultat marque la fin d'un cycle de ralentissement des ventes et acte un retour à la croissance après deux années de contraction annuelle.

La progression atteint 25% en glissement annuel, le groupe ayant livré environ 384 000 voitures au deuxième trimestre de l'année précédente. La hausse s'élève à 34% par rapport au premier trimestre 2026. Les modèles de grande série continuent de piloter l'activité globale du constructeur. La berline Model 3 et le SUV Model Y totalisent 467 762 unités, un chiffre qui représente environ 97% des volumes écoulés.

Plusieurs facteurs expliquent ces volumes inattendus, notamment le lancement de déclinaisons plus accessibles de la Model 3 et du Model Y. Le déploiement du système de conduite autonome dans certains pays européens a également stimulé les commandes. La demande en véhicules électriques sur le continent européen s'est raffermie face au niveau élevé des prix des carburants. Le titre cède toutefois 1% en pré-marché, les opérateurs prenant quelques bénéfices sur les actions.

Source: xStation 5

L'examen graphique journalier du titre révèle la formation d'un triangle technique. Sans franchissement des 425 dollars, le risque d'une cassure par le bas subsiste, avec un test possible du support des 390 dollars. À l'inverse, un débordement de la borne supérieure ouvrirait la voie vers la zone des 480 dollars.

Les défis à venir pour l'entreprise d'Elon Musk

Le segment du stockage d'énergie constitue une autre surprise positive de cette publication trimestrielle. L'entreprise a déployé 13,5 GWh de systèmes de batteries sur la période, un volume supérieur aux 13,3 GWh anticipés par les analystes. Cette branche bénéficie d'une commande de 269 millions de dollars passée par SpaceX en avril pour alimenter les centres de données de xAI.

Malgré ces excellents chiffres commerciaux, le groupe fait face à une concurrence intense des constructeurs chinois et à un ralentissement de la demande pour l'électrique aux États-Unis, où les modèles hybrides gagnent des parts de marché. Le coût des composants et la politique tarifaire restent des enjeux de premier plan. L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les résultats financiers complets du deuxième trimestre, prévus le 22 juillet après la clôture.

La rentabilité de l'entreprise s'est dégradée ces deux dernières années sous l'effet de la guerre des prix. Au premier trimestre 2026, la marge nette s'établissait à 3,9%, loin des 15% enregistrés fin 2023. La rentabilité du capital investi (ROIC) a chuté à 3,4%, passant sous le coût moyen pondéré du capital (16,1%). Le rapport financier permettra de vérifier si les volumes records du deuxième trimestre se traduisent par une restauration des marges pour l'action Tesla.