Ouverture US : le S&P 500 tente d'enrayer la baisse 🗽 GE Vernova recule de 5 %

Les contrats à terme sur indices américains sont en légère baisse après l'ouverture des marchés ce mercredi. Le rebond observé plus tôt sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'essouffle, tandis que les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis environ six semaines. Les investisseurs attendent principalement les résultats d'Alphabet, de Tesla, d'Intel et d'IBM, qui pourraient donner le ton à l'ensemble du secteur technologique après la séance américaine. Le marché examinera de près si les dépenses record consacrées à l'intelligence artificielle se traduisent déjà par une croissance plus rapide du cloud, des marges plus élevées et une demande accrue en infrastructures.

Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent d'environ 0,1 %, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 perdent environ 0,4 %.

Nvidia perd un peu moins de 1 % et sous-performe certaines des autres valeurs des « Magnificent Seven ».

Micron recule d’environ 3 %, SanDisk perd 2,2 % et Marvell recule de 2,5 %, tandis que Super Micro Computer progresse d’environ 1 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de marge brute et annoncé un carnet de commandes record.

La hausse des cours du pétrole accentue la pression sur les indices dans un contexte de tensions géopolitiques liées au conflit entre Israël et l’Iran.

Alphabet reste à environ 13 % en dessous de son plus haut historique atteint en mai, ce qui confère une importance particulière aux résultats de Google Cloud et aux commentaires de la direction concernant les dépenses en intelligence artificielle pour le sentiment du marché.

Les investisseurs s’attendent à ce que les rapports d’Alphabet et d’Intel montrent comment l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle est en train de redéfinir le paysage concurrentiel dans l’ensemble du secteur technologique.

Les résultats de Tesla devraient permettre de mieux déterminer si son activité automobile est en mesure de financer le développement de Robotaxi, d’Optimus et de l’infrastructure d’IA.

Graphiques de l’US500 et de SanDisk (intervalle D1)

La mèche inférieure de la bougie de l’US500 suggère que les acheteurs tentent d’enrayer l’affaiblissement de la dynamique du marché boursier américain. Un dépassement des 7 550 points sera crucial, car il pourrait ouvrir la voie à un test des 7 600 points et des plus hauts historiques. Un niveau de soutien important se situe aux alentours de 7 470 points, niveau auquel les baisses ont été stoppées lors de chacune des trois dernières séances.

Source: xStation5

Les actions de l'un des principaux fournisseurs de puces mémoire se négocient à plus de 30 % en dessous de leur plus haut historique et tentent de repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), représentée par la ligne orange, aux alentours de 1 700 $. Un niveau de soutien important se situe autour de 1 300 $, renforcé par deux réactions de cours significatives observées précédemment.

Source: xStation5

Actualités des entreprises

Les actions de Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple et Tesla s'échangent en légère hausse dans les échanges avant l'ouverture, tandis que Nvidia reste proche du niveau de clôture de la séance précédente.

AT&T progresse d'environ 5 % après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, soutenus par une forte croissance du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile et des bénéfices supérieurs aux prévisions.

Verizon recule de plus de 2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur au consensus du marché.

Arrowhead Pharmaceuticals progresse d’environ 17 % à la suite des résultats positifs d’essais cliniques concernant son traitement ciblant la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

Cal-Maine Foods progresse d’environ 6 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Les actions de Crocs et de Coinbase sont sous pression après que Raymond James a abaissé la note de ces deux sociétés, invoquant une concurrence qui s’intensifie.

Digital Turbine progresse d’environ 5 % après que Benchmark a lancé sa couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 dollars.

DocuSign gagne environ 0,4 % après que JMP Securities a relevé sa recommandation sur le titre à « Achat ».

EQT progresse d’environ 1,7 % après que sa production de gaz au deuxième trimestre a dépassé les attentes, bien que la société ait revu à la baisse ses prévisions en matière de dépenses d’investissement.

Reddit recule d’environ 4 % suite à des informations selon lesquelles la plateforme pourrait restreindre l’accès de Google à son contenu pour l’entraînement de modèles d’IA.

Les valeurs du secteur des énergies renouvelables progressent après que le Sénat américain a approuvé de nouvelles incitations fiscales visant à soutenir le développement de ce secteur.

Joby Aviation progresse d’environ 2 % après avoir finalisé un accord avec Virgin Atlantic en vue du lancement d’un service de taxi aérien électrique au Royaume-Uni.

Summit Therapeutics recule d’environ 3 % après que les résultats d’essais cliniques n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs.

Super Micro Computer progresse d’environ 12 % après avoir publié un point sur son activité, dans lequel la société a revu à la hausse ses prévisions de marge brute et fait état d’un carnet de commandes record.

Malgré les tentatives pour enrayer la baisse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs continuent d’afficher une sous-performance par rapport aux autres sociétés du Nasdaq 100. Le secteur industriel affiche des résultats nettement meilleurs, tandis que l’action Cisco progresse de plus de 1 %.

Source: XTB Research

Les résultats de GE Vernova déçoivent les analystes

L'action GE Vernova recule d'environ 5 % à la suite de la publication de ses résultats, l'EBITDA ajusté n'ayant pas répondu aux attentes du marché malgré une hausse du chiffre d'affaires. La société a enregistré de très bons résultats au deuxième trimestre 2026 et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année. Malgré un carnet de commandes record et une forte demande en infrastructures énergétiques, le titre a baissé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la qualité de la génération de trésorerie de la société et sur sa valorisation élevée.

Points clés

Le chiffre d'affaires a progressé de 22 % en glissement annuel pour s'établir à 11,1 milliards de dollars, tandis que le résultat net est passé de 492 millions de dollars l'année précédente à 649 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué a grimpé de 33 % pour atteindre 2,47 dollars.

Les commandes ont progressé de manière organique de 88 % pour atteindre le niveau record de 24,2 milliards de dollars, tandis que le carnet de commandes s'est établi à 176,3 milliards de dollars.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à 45,5–46,5 milliards de dollars, et a augmenté de 5 milliards de dollars le point médian de ses prévisions de flux de trésorerie disponible.

Malgré ces résultats très solides, l’action a reculé d’environ 4 à 5 % avant l’ouverture du marché, car l’EBITDA ajusté s’est légèrement écarté des attentes et les investisseurs ont examiné de près l’origine de ce flux de trésorerie record.

Un carnet de commandes record confirme l’essor des infrastructures énergétiques et des centres de données

La demande a constitué la plus forte surprise positive. Les commandes ont progressé de manière organique de 88 % pour atteindre 24,2 milliards de dollars, principalement grâce aux segments Énergie et Électrification. Le carnet de commandes de la société s’est élevé à 176,3 milliards de dollars, soit près de quatre fois son chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année en cours.

La direction a également indiqué que les commandes liées aux centres de données ont dépassé les 5 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double du total enregistré pour l’ensemble de l’année 2025. GE Vernova prévoit de disposer d’au moins 125 GW d’équipements de turbines à gaz sous contrat d’ici la fin de l’année, tandis que la capacité de production annuelle devrait passer d’environ 20 GW actuellement à 24 GW en 2028 et à 30 GW en 2030.

Pourquoi le cours de l’action baisse-t-il malgré des prévisions revues à la hausse ?

La principale préoccupation des investisseurs concerne la qualité des flux de trésorerie de l’entreprise. Le flux de trésorerie disponible a atteint 9,9 milliards de dollars au premier semestre, ce qui représente déjà environ 82 % des nouvelles prévisions pour l’ensemble de l’année. Dans le même temps, les entrées liées aux engagements contractuels ont atteint pas moins de 13,7 milliards de dollars, dépassant le flux de trésorerie d’exploitation total de l’entreprise. Cela signifie qu’une part importante de ces liquidités provenait d’acomptes versés par les clients pour de futures livraisons de turbines et de réservations de créneaux de fabrication, plutôt que de contrats achevés.

Par ailleurs, bien que le chiffre d’affaires ait dépassé les attentes de Wall Street, l’EBITDA ajusté s’est révélé légèrement inférieur au consensus. Après la très forte remontée du titre ces derniers mois, les investisseurs s’attendaient en effet à un rapport quasi parfait. Le marché se concentre également sur les pertes persistantes du segment éolien, l’impact potentiel des droits de douane et la valorisation exigeante de l’entreprise malgré la dernière correction.

Source: xStation5