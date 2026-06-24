L'indice technologique américain tente de stabiliser ses pertes après un début de semaine marqué par une correction d'une ampleur historique. Le cours Nasdaq s'établit en légère baisse de 0,2% dans les premières minutes des échanges à Wall Street, alors que les gérants attendent les résultats financiers de Micron Technology. La publication servira de test pour l'ensemble des valorisations liées à l'intelligence artificielle. Pour diversifier un portefeuille boursier, l'étude des actions internationales offre des alternatives de croissance.

Le cours Nasdaq stabilise ses pertes avant le rapport de Micron

Une évaporation de 1 300 milliards de dollars de capitalisation

La séance de trading s'ouvre sous le signe d'une stabilisation précaire pour les grandes capitalisations technologiques américaines. Les deux sessions précédentes ont effacé 1 300 milliards de dollars de capitalisation sur l'indice Nasdaq 100. Le recul a conduit le cours Nasdaq vers des zones de support technique identifiées par les analystes. Les contrats à terme sur les indices ont fluctué avant l'ouverture officielle et reflètent l'hesitation générale des opérateurs.

L'analyse technique montre que le support des 29 800 points a été franchi à la baisse dès les premières minutes de cotation. Malgré cette cassure à court terme, le retracement de 50% de la dernière vague de hausse soutient encore la tendance globale. Le niveau des 61,8% constitue le prochain seuil de défense pour préserver la trajectoire haussière entamée au printemps. La correction de juin efface une partie des excès sans pour autant invalider la tendance de fond, l'indice restant en hausse de 28% par rapport à son niveau de la fin mars.

Certaines maisons de gestion, à l'image de Goldman Sachs, alertent sur la formation d'une bulle comparable à celle des années 2000. Le manque de liquidité actuel sur le marché accentue les mouvements de prix dans les deux directions. Les investisseurs surveillent également l'indice de volatilité VIX, qui reflue à 19,21 points après avoir frôlé le seuil psychologique des 20 points. La baisse des volumes d'échanges rend les séances particulièrement nerveuses pour les opérateurs de marché.

Les puces de mémoire vive comme baromètre sectoriel

L'investisseur actif constate que l'action Micron est devenue l'actif le plus échangé à Wall Street, et détrône temporairement Nvidia avec un volume d'affaires supérieur à 70 milliards de dollars. Le titre affiche un recul de 1% au début de la séance officielle après une progression de 4% lors des échanges électroniques de pré-marché. Les analystes attendent la publication des résultats financiers après la fermeture pour mesurer la demande réelle en puces mémoire pour l'Asie. L'entreprise spécialisée dans la mémoire vive représente désormais le véritable moteur du sentiment de marché.

Les investisseurs comptent sur ce rapport pour valider les lourds investissements consentis dans le secteur de l'intelligence artificielle. Une déception sur les prévisions de ventes pourrait amplifier la correction sectorielle en cours. À l'inverse, des chiffres supérieurs aux attentes offriraient un relai de croissance aux valeurs technologiques. L'évolution à court terme du cours Nasdaq reste suspendue à ces annonces corporatives d'envergure internationale.

D'autres acteurs des semi-conducteurs subissent des corrections plus lourdes à l'image de Cerebras Systems. Ce nouveau venu sur la cote cède 14,5% en raison de prévisions annuelles de ventes jugées trop conservatrices par les investisseurs de l'intelligence artificielle. Le secteur des énergies propres montre des signes de volatilité similaires avec FuelCell Energy. L'action progresse de 5% après avoir bondi en pré-marché suite à la signature d'un accord de fourniture de 380 mégawatts d'énergie propre avec Fit Energy pour alimenter des centres de données.

Remaniements historiques sur les indices de Wall Street

Alphabet intègre l'indice Dow Jones au détriment de Verizon

La structure du Dow Jones connaît une modification rare avec l'entrée officielle d'Alphabet parmi les trente valeurs de l'indice de référence. La maison mère de Google progresse de 0,8% en début de séance pour célébrer cette intégration historique. Ce changement reflète l'importance grandissante de la technologie par rapport aux télécommunications traditionnelles. L'indice historique américain s'adapte ainsi à la nouvelle donne économique mondiale.

En contrepartie, l'opérateur historique Verizon quitte l'indice et voit son titre reculer de 1% dès l'ouverture des transactions. Cette exclusion entraîne des réajustements automatiques de portefeuilles de la part des fonds indiciels. Les volumes d'échanges sur les deux valeurs sont particulièrement élevés en raison de ces flux techniques. L'indice Dow Jones recule globalement de 0,15% dans les premiers échanges de la journée.

Pendant ce temps, les petites capitalisations regroupées au sein du Russell 2000 affichent une baisse de 0,2%. Ce mouvement confirme une pause dans la rotation sectorielle qui avait favorisé les petites entreprises au cours des dernières sessions. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les grandes valeurs liquides à l'approche de publications macroéconomiques majeures. Les arbitrages des gérants de fonds favorisent pour l'instant la prudence.

Divergences sectorielles et pressions macroéconomiques sur les futures

Sur le marché des matières premières, le pétrole brut poursuit sa trajectoire baissière sous la pression des évolutions géopolitiques. Le contrat de référence WTI s'approche du seuil des 70 $ le baril, et comble le gap initial provoqué par les tensions de la fin février au Moyen-Orient. Pour suivre ces mouvements de prix, la consultation des graphiques sur les matières premières permet d'analyser la tendance des cours de l'énergie. Les pressions baissières s'installent sur l'ensemble du secteur énergétique mondial.

Sur le front des devises, la monnaie unique européenne subit un net repli face au billet vert. La paire EURUSD enfonce le niveau des 1,14 sous l'effet de perspectives de taux d'intérêt divergentes entre les deux blocs économiques. Les investisseurs intègrent les conclusions de la première réunion de la Fed sous la direction de Kevin Warsh. L'attentisme prédomine également avant la publication de l'indicateur d'inflation PCE prévue pour demain.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, la chaîne de restauration Wendy's enregistre un bond de 24% dès l'ouverture à Wall Street. Le titre fait l'objet d'une spéculation intense de la part des investisseurs particuliers actifs sur les forums Stocktwits et r/wallstreetbets. À l'inverse, FedEx recule de 1,3% après la présentation de ses premiers résultats financiers depuis la scission de sa division de fret. Le loueur de véhicules Hertz s'effondre de près de 25% après l'annonce d'une augmentation de capital de 100 millions de dollars, tandis que Twilio gagne plus de 3% grâce à un relèvement de recommandation de Goldman Sachs à l'achat avec un objectif de cours fixé à 300 $.

❓ FAQ

Pourquoi le cours Nasdaq baisse-t-il cette semaine ? Le cours Nasdaq subit une correction technique marquée par une baisse de capitalisation de 1 300 milliards de dollars en deux jours. Cette baisse s'explique par des prises de bénéfices sur le secteur de l'intelligence artificielle et des craintes liées au manque de liquidité sur le marché américain. Les investisseurs adoptent une posture prudente avant les chiffres de l'inflation PCE (Personal Consumption Expenditures), l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation aux États-Unis.

Quel est l'impact de l'action Micron sur les indices américains ? L'action Micron influence fortement les indices de Wall Street car elle représente le thermomètre de la demande mondiale pour les puces de mémoire vive. Les volumes d'échanges sur ce titre dépassent les 70 milliards de dollars, ce qui surpasse l'activité habituelle sur Nvidia. Les performances financières de l'entreprise guident le sentiment général des investisseurs technologiques.

Comment Alphabet intègre-t-il l'indice Dow Jones ? La maison mère de Google intègre officiellement le Dow Jones en remplacement de l'opérateur de télécommunications Verizon. Ce remaniement de l'indice historique favorise les grandes entreprises de la technologie au détriment des acteurs de la téléphonie traditionnelle. Cette modification entraîne des flux d'achats et de ventes automatiques de la part des fonds indiciels sans l'utilisation d'instruments dérivés.