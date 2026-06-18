Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent de 2,25% tandis que le S&P 500 progresse de 1,4% en pré-marché.

Le marché des actions montre des signes de reprise ce jeudi en séance à Wall Street, après les vagues de ventes consécutives à la réunion de la Fed. Les contrats à terme sur les principaux indices américains progressent nettement, menés par le secteur technologique alors que le Nasdaq s'adjuge 2,25%. Les investisseurs composent avec un environnement macroéconomique en pleine mutation, marqué par la fin des orientations prospectives claires sous la direction du nouveau président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh;

Analyse macroéconomique et technique à Wall Street

L'évolution du marché de l'emploi américain

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré un repli au cours de la semaine achevée le 13 juin. Les demandes initiales d'allocations ont diminué de 4 000 pour s'établir à 226 000 selon les données corrigées des variations saisonnières. Ce résultat s'avère conforme aux projections de la communauté financière. Le rythme des licenciements demeure historiquement bas, ce qui confirme la stabilité globale de l'activité économique Outre-Atlantique.

Toutefois, les demandes continues de prestations d'assurance-chômage affichent une progression de 24 000 pour atteindre un total de 1,81 million. Cette hausse indique que la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi nécessite désormais des délais plus longs. Les incertitudes politiques et géopolitiques actuelles incitent les employeurs à faire preuve de retenue. Ce signal reste modéré et n'altère pas la dynamique générale du secteur.

Le marché du travail conserve une trajectoire satisfaisante dans les tranches d'activité observées. Les investisseurs surveillent ces statistiques pour anticiper les ajustements de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. La résilience de l'emploi offre une marge de manœuvre aux autorités monétaires dans ce contexte de transition. Cette publication macroéconomique soutient la tendance positive observée sur les indices boursiers en début de journée.

Source: XTB Research

La configuration technique de l'indice US100

Les contrats à terme sur l'indice US100 affichent une progression marquée de 2,0% au cours de la séance d'aujourd'hui. Ce mouvement haussier a permis de franchir avec détermination le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6%, situé à 30 264 $. La dynamique haussière à court terme demeure ainsi pleinement validée par l'action des prix. Les acheteurs reprennent l'initiative après les récentes séances de consolidation observées sur les actifs technologiques.

Sur le graphique en données de quatre heures, les cours évoluent nettement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 10, 30 et 100 périodes. Cette configuration graphique confirme la force du courant acheteur actuel sur le compartiment technologique. Les cassures techniques successives renforcent la confiance des opérateurs de marché à court terme. Le flux de capitaux se dirige de nouveau vers les grandes capitalisations du secteur numérique.

Les objectifs de cours se situent désormais à proximité de la résistance psychologique des 30 769 $, qui correspond au dernier sommet historique. L'indice de force relative à 14 périodes s'établit quant à lui à 58,4 points en séance. Cette valeur laisse une marge de progression importante avant d'atteindre la zone de surachat technique. Les conditions de marché restent donc favorables à la poursuite du mouvement d'appréciation actuel.

Source: xStation5

Actualités des entreprises et secteur technologique

Les turbulences des valeurs technologiques et de l'IA

Du côté des entreprises, le titre Apple progresse de 0,6% malgré des avertissements concernant les coûts de production de ses futurs appareils. Le dirigeant sortant Tim Cook a signalé que des hausses de prix de vente devenaient inévitables pour compenser l'envolée des coûts des puces de mémoire RAM, qui ont doublé depuis la fin de l'année 2025. Cette situation découle de la forte demande liée à l'intelligence artificielle et des perturbations des chaînes d'approvisionnement en hélium au Moyen-Orient. Les analystes prévoient une hausse tarifaire globale de 20% sur les smartphones, ce qui pourrait ajouter jusqu'à 150 $ au prix du futur iPhone 18.

Parallèlement, le secteur du conseil informatique subit une lourde correction suite à la publication des résultats d'Accenture, dont l'action s'effondre de 16,7%. L'entreprise a manqué les attentes au troisième trimestre de son exercice décalé 2026, avec un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars contre 18,78 milliards attendus. De plus, la direction a resserré ses prévisions de croissance organique annuelle dans une fourchette étroite de 3% à 4%. Cette décélération opérationnelle alimente les inquiétudes concernant la transition structurelle vers les technologies d'intelligence artificielle.

Cette déception a provoqué un mouvement de vente généralisé qui affecte l'ensemble des acteurs du secteur sur les marchés financiers. Le concurrent français Capgemini subit le contrecoup de cette annonce et recule de 8,4%, pour toucher un nouveau plus bas niveau sur 52 semaines en séance à Paris. Les entreprises internationales Cognizant et Infosys enregistrent également des replis notables allant jusqu'à 5,8%. L'arbitrage des portefeuilles se fait au détriment des prestataires de services informatiques traditionnels au profit d'acteurs plus spécialisés.

Les dynamiques de SpaceX, HIVE Digital et Rumble

L'action SpaceX recule de 7,3% pour s'établir autour de 178 $, et prolonge ses pertes de la veille malgré l'afflux massif de capitaux de la part des investisseurs particuliers lors de son introduction en bourse récente. Les investisseurs peuvent suivre l'évolution des actions internationales pour ajuster leurs portefeuilles de trading. Les mouvements de volatilité sur ce titre récent illustrent l'intérêt soutenu du grand public pour le secteur spatial. La stabilisation des cours reste attendue par les opérateurs après cette phase de distribution.

À l'inverse, le groupe HIVE Digital voit sa capitalisation boursière s'envoler de 7,5% à la suite de la signature d'un contrat de trois ans d'une valeur de 220 millions de dollars. Ce partenariat conclu avec Bell Canada et Cohere prévoit le déploiement de 2 304 processeurs graphiques NVIDIA Grace Blackwell, ce qui va générer un revenu annuel récurrent supplémentaire de 70 millions de dollars. Par ailleurs, la société a obtenu les autorisations municipales nécessaires pour acquérir le centre de données "Big Boden" d'une capacité de 32 MW qu'elle louait jusqu'à présent en Suède.

Enfin, la plateforme Rumble progresse de 7% après la finalisation de l'acquisition de 85,2% du capital de la société Northern Data AG, qui prend la dénomination de RUM Group Inc. pour lancer sa division Quake AI dotée de 22 000 processeurs graphiques NVIDIA H100 et H200. Par ailleurs, dans le secteur des jeux vidéo, l'éditeur Rockstar Games suscite d'intenses discussions avant le lancement des précommandes de Grand Theft Auto 6 fixé au 25 juin, sur fond de rumeurs concernant un prix de base supérieur à 80 $. Dans le secteur de la santé, le fabricant de vaccins Pfizer abandonne de son côté 2,3% après l'annonce du départ de son directeur financier Dave Denton prévu au mois d'août.

❓ FAQ sur l'ouverture des marchés américains

Pourquoi l'indice US100 progresse-t-il à Wall Street ce jeudi ? L'indice US100 progresse de 2,0% grâce à un puissant mouvement acheteur qui a permis de franchir la résistance technique située à 30 264 $. Ce rebond fait suite aux pressions vendeuses subies la veille après la réunion de politique monétaire de la Fed.

Quels facteurs influencent le cours des actions technologiques comme Apple ? Le cours des actions technologiques réagit fortement aux coûts des composants et à la demande liée à l'intelligence artificielle. Pour Apple, le doublement du prix des puces de mémoire RAM en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pèse sur les marges et pourrait entraîner une hausse de 20% du prix des futurs smartphones.

Comment l'évolution des demandes d'allocations au chômage affecte-t-elle les indices boursiers ? Les chiffres de l'emploi influencent les décisions de la banque centrale américaine. Des inscriptions hebdomadaires conformes aux attentes à 226 000 témoignent d'un marché du travail stable, ce qui rassure les opérateurs sur la santé économique des États-Unis et soutient la tendance positive à Wall Street.