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Le cours du Nasdaq cède environ 1% en séance, pesé par les incertitudes sur les grandes capitalisations technologiques.
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L'indice des prix PCE s'établit à 4,1%, maintenant la pression sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.
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L'action Micron bondit de 20% à l'ouverture grâce à un chiffre d'affaires record de 41,46 milliards de dollars.
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Le cours du Nasdaq cède environ 1% en séance, pesé par les incertitudes sur les grandes capitalisations technologiques.
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L'indice des prix PCE s'établit à 4,1%, maintenant la pression sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.
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L'action Micron bondit de 20% à l'ouverture grâce à un chiffre d'affaires record de 41,46 milliards de dollars.
Les indices boursiers américains ouvrent en ordre dispersé ce jeudi, avec une pression vendeuse marquée sur les valeurs technologiques. Le cours du Nasdaq affiche un recul de 1% en séance à Wall Street, tandis que les investisseurs réagissent à une inflation PCE mesurée à 4,1%. Malgré ce contexte macroéconomique, le secteur des semi-conducteurs s'anime, propulsé par les résultats trimestriels de Micron.
Analyse macroéconomique et indices boursiers américains
L'inflation PCE et la croissance américaine sous la loupe
L'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine, les dépenses de consommation des ménages (PCE), indique une hausse des prix de 4,1%. Cette statistique s'aligne précisément sur les projections du marché, éloignant le risque d'un resserrement monétaire plus agressif à court terme. La composante sous-jacente de cet indice, qui exclut l'énergie et l'alimentation, montre des signes de stabilisation précoce.
Parallèlement, la croissance économique américaine surprend par sa vigueur au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) progresse de 2,1%, dépassant largement l'estimation de 1,6% formulée par le consensus. Les revenus salariaux et les dépenses personnelles affichent également une hausse de 0,7%, confirmant la bonne tenue de la demande intérieure.
Du côté de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage se maintiennent au-dessus de la barre des 200 000, tout en restant inférieures aux projections du consensus. Cette résilience du marché du travail soutient la consommation, mais complique la tâche de la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation. Les commandes de biens durables montrent toutefois des signes d'essoufflement, un élément qui freine l'optimisme immédiat sur les actions technologiques.
Configuration technique du cours du Nasdaq (US100)
Sur le plan graphique, le cours du Nasdaq (US100) évolue actuellement autour de la résistance identifiée au retracement de Fibonacci de 38,2%. Les vendeurs se manifestent massivement à l'approche de cette zone clé, limitant les tentatives de rebond. La correction entamée en début de séance à Wall Street reste pour le moment contenue dans un canal baissier de court terme.
Les indicateurs techniques envoient des signaux mixtes pour les indices boursiers américains. Le RSI (Relative Strength Index) s'est normalisé après une période de surachat, offrant un répit théorique à l'indice. Parallèlement, la dynamique des moyennes mobiles exponentielles (EMA) conserve une orientation haussière, suggérant que le mouvement de fond reste acheteur malgré la baisse journalière.
Si la pression vendeuse se maintient durant la séance, les opérateurs surveilleront les prochains seuils de soutien avec attention. Le niveau cible intermédiaire se situe sur le retracement de Fibonacci de 61,8%, correspondant environ aux 28 445 points. Une cassure de ce seuil technique pourrait déclencher des ordres de vente supplémentaires sur les indices majeurs.
Source: xStation5.
Résultats d'entreprises et valeurs technologiques
Micron et l'engouement pour l'intelligence artificielle
Le fabricant de mémoires Micron publie des résultats trimestriels nettement supérieurs aux projections, propulsant son action en hausse de 20% en séance à Wall Street. L'entreprise génère des revenus massifs de 41,46 milliards de dollars, accompagnés d'un bénéfice par action (BPA) de 25,11 dollars. Ces chiffres traduisent une augmentation de plus de 100% par rapport au trimestre précédent, dépassant les prévisions du marché.
Cette publication confirme la demande autour de l'intelligence artificielle (IA), un secteur exigeant en capacités de calcul et de stockage. Les performances de Micron soutiennent directement d'autres acteurs du segment des semi-conducteurs, qui bénéficient d'un effet d'entraînement sur leurs cotations. La demande pour les composants d'IA reste le principal moteur de cette industrie.
Dans la même thématique d'innovation matérielle, IBM dévoile son premier prototype de puce gravée avec une technologie inférieure à 1 nanomètre. Cette avancée technique permet à l'action de l'entreprise d'enregistrer une hausse de 2% à l'ouverture, confirmant l'appétit du marché pour les percées de pointe.
Pressions sur les composants et autres mouvements boursiers
À l'inverse, l'action Apple recule d'environ 5% en début de séance. La firme annonce une augmentation du prix de ses produits, justifiée par une pénurie marquée de composants de mémoire. L'électronique grand public se trouve désormais en concurrence avec les centres de données pour l'approvisionnement, annonçant une contraction des marges ou un ralentissement des ventes pour la marque.
En dehors du secteur technologique, le titre Wendy's s'adjuge 10% et poursuit son rebond depuis ses plus bas de valorisation. Ce mouvement haussier est alimenté par des volumes d'achats importants de la part des particuliers. Ces investisseurs de détail spéculent sur le statut de nouvelle valeur virale pour la chaîne de restauration rapide, rappelant des dynamiques de marché récentes.
Enfin, BlackBerry communique des prévisions annuelles optimistes, tablant sur une hausse de ses revenus portée par les dépenses en infrastructures de cybersécurité, ce qui fait gagner 7% au titre. De son côté, la société d'investissement Blue Owl progresse de 2%, soutenue par des informations indiquant des négociations pour l'acquisition de l'équipe de basket-ball des Cavaliers.
❓ FAQ
Quels éléments influencent le cours du Nasdaq aujourd'hui ? Le cours du Nasdaq réagit principalement à la publication de l'indicateur d'inflation PCE, qui guide la politique monétaire de la Réserve fédérale, ainsi qu'aux résultats trimestriels marquants d'entreprises technologiques comme Micron ou Apple.
Comment s'exposer aux actions technologiques américaines ? L'investissement sur les actions technologiques peut s'effectuer par l'achat direct de titres vifs d'entreprises du secteur ou par l'intermédiaire d'ETF thématiques qui répliquent les performances des indices boursiers américains.
Qu'est-ce que l'indice des prix PCE ? L'indice des prix PCE (pour dépenses de consommation des ménages) est l'indicateur macroéconomique privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer l'inflation. Sa version sous-jacente (Core PCE) exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation pour fournir une tendance de fond.
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