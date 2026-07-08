OUVERTURE US : Trump met fin à la trêve, Wall Street plonge dans le rouge

Points clés Les indices américains ouvrent en forte baisse aujourd’hui en raison du retour de l’aversion au risque géopolitique

Donald Trump annonce la fin de la trêve avec l’Iran ; les cours du Brent s’envolent pour la deuxième journée consécutive, gagnant plus de 3 %. Le Brent avoisine désormais les 78 dollars le baril

Le secteur technologique poursuit son recul, notamment chez les entreprises liées à l’intelligence artificielle, tandis qu’Alibaba progresse de près de 10 %

Les marchés boursiers américains entament aujourd’hui une séance au comptant marquée par une deuxième vague consécutive de ventes très massives et par une fuite des investisseurs vers des valeurs refuges, notamment le dollar américain. Ces baisses ont été principalement déclenchées par les propos sans équivoque tenus par le président Donald Trump lors de la deuxième journée du sommet de l’OTAN à Ankara. M. Trump a déclaré que le fragile cessez-le-feu avec l’Iran était « terminé » et a qualifié les négociations de « perte de temps ». Dans ses dernières déclarations, M. Trump a évoqué la possibilité de nouveaux bombardements lors de la nuit à venir, évoquant notamment une éventuelle prise de contrôle de l’île de Kharg et une attaque contre des infrastructures de dessalement. Par ailleurs, les États-Unis ont rétabli plus tôt les sanctions sur les exportations de pétrole iranien après avoir mené une attaque contre 80 cibles en Iran. Cette escalade de la part des États-Unis fait suite à l’attaque par l’Iran de trois navires marchands, ce qui constituait une violation flagrante des termes du protocole de cessez-le-feu. Il convient de rappeler que le compte-rendu de la dernière réunion du FOMC sera publié aujourd’hui à 20 h 00. Bien que l’importance de ce compte-rendu ait diminué ces dernières années, avec désormais un nouveau président et une communication restreinte, il pourrait à nouveau constituer un événement majeur pour l’ensemble des marchés financiers. Escalade au Moyen-Orient et retour des craintes inflationnistes Les déclarations de Donald Trump se sont immédiatement répercutées sur les marchés des matières premières et de la dette. Les contrats à terme sur le Brent ont grimpé à 79 dollars le baril (leur plus haut niveau depuis le 22 juin), tandis que le WTI américain a repassé la barre des 75 dollars. La perspective de nouvelles perturbations dans le détroit stratégique d’Ormuz a alimenté les anticipations d’inflation, provoquant une hausse soudaine des rendements des bons du Trésor (les taux de référence américains à 10 ans ont atteint 4,57 % et ceux à 2 ans, 4,22 %). La hausse des taux d’intérêt du marché affecte directement les valorisations des indices boursiers, où l’on observe un approfondissement de la rotation des capitaux en cours. US500 : Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 perdent environ 0,5 % à l’ouverture, s’enfonçant vers le niveau de 7 511 points. L’ensemble du marché plie sous le poids des inquiétudes liées à la hausse des coûts de l’énergie.

: Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 perdent environ 0,5 % à l’ouverture, s’enfonçant vers le niveau de 7 511 points. L’ensemble du marché plie sous le poids des inquiétudes liées à la hausse des coûts de l’énergie. NASDAQ 100 : L’indice technologique Nasdaq 100 recule un peu moins, de 0,25 %, dans la zone des 29 340 points. Il s’agit d’une poursuite des baisses observées hier, qui avaient été provoquées par les fabricants de mémoires et de puces électroniques.

: L’indice technologique Nasdaq 100 recule un peu moins, de 0,25 %, dans la zone des 29 340 points. Il s’agit d’une poursuite des baisses observées hier, qui avaient été provoquées par les fabricants de mémoires et de puces électroniques. Dow Jones : L’indice Dow Jones affiche la plus mauvaise performance, perdant environ 0,9 %.

: L’indice Dow Jones affiche la plus mauvaise performance, perdant environ 0,9 %. Russell 2000 : L’indice Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, subit une forte pression due à la hausse des rendements obligataires ; il perd actuellement environ 0,5 % et atteint le niveau de 2 981. Malgré la récente vague de ventes qui a touché les valeurs du secteur de la mémoire, on observe un léger rebond chez certaines entreprises clés telles que Western Digital et SanDisk. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Analyse technique de l'US500 Après avoir testé les 7 600 points en début de semaine, nous assistons actuellement à un recul vers des niveaux proches des 7 500 points. Il convient toutefois de noter que le début de la séance est très volatil, les baisses ayant atteint, l'espace d'un instant, leurs plus bas niveaux depuis le 29 juin. Actuellement, le support clé se situe autour des 7 400 points, au niveau du retracement de 38,2 % de la dernière vague baissière. Toutefois, si les États-Unis et l’Iran reprenaient les négociations, les plus bas actuels pourraient constituer une opportunité d’achat, en particulier pour les entreprises technologiques fortement survendues. Il convient de noter que l’US500 n’est qu’à 1,5 % de ses plus hauts historiques. Les principales actualités des entreprises à l'ouverture de la séance Le secteur de l'énergie tente de se redresser : La hausse des cours du pétrole a alimenté les attentes d'une séance très favorable pour les producteurs pétroliers. ExxonMobil (XOM.US) a progressé de près de 3 % lors des échanges avant l'ouverture, mais recule actuellement de près de 0,5 % dans un contexte de forte volatilité sur le marché du pétrole. Il convient de noter que l'on a appris aujourd'hui que les bénéfices d'Exxon au deuxième trimestre avaient été dopés de près de 4 milliards de dollars lors du conflit au Moyen-Orient. Le titre progresse de 3,0 % après l’annonce que le conflit avec l’Iran a fait grimper les bénéfices du deuxième trimestre de près de 4 milliards de dollars. Chevron (CVX.US) gagne 0,8 %, et Occidental Petroleum (OXY.US) progresse de 1,7 % suite à une révision à la hausse de la note d’Evercore ISI, qui recommande désormais « surperformer ».

La hausse des cours du pétrole a alimenté les attentes d'une séance très favorable pour les producteurs pétroliers. a progressé de près de 3 % lors des échanges avant l'ouverture, mais recule actuellement de près de 0,5 % dans un contexte de forte volatilité sur le marché du pétrole. Il convient de noter que l'on a appris aujourd'hui que les bénéfices d'Exxon au deuxième trimestre avaient été dopés de près de 4 milliards de dollars lors du conflit au Moyen-Orient. Le titre progresse de 3,0 % après l’annonce que le conflit avec l’Iran a fait grimper les bénéfices du deuxième trimestre de près de 4 milliards de dollars. gagne 0,8 %, et progresse de 1,7 % suite à une révision à la hausse de la note d’Evercore ISI, qui recommande désormais « surperformer ». Vente massive des titres des fabricants de puces et des entreprises spécialisées dans l’IA : Les investisseurs se détournent en masse des positions technologiques très prisées. Nvidia (NVDA.US) perd plus de 0,4 % à l’ouverture, accentuant ainsi une baisse déjà en cours (le titre est déjà en recul de 16 % par rapport à son plus haut de mai). En revanche, on observe un rebond chez les fabricants de mémoires après les fortes baisses récentes. Sandisk (SNDK.US) progresse de près de 4 %, Micron (MU.US) gagne actuellement 0,8 % après avoir chuté de 6 % lors des échanges avant l’ouverture, et Western Digital (WDC.US) rebondit également de 4 %.

Les investisseurs se détournent en masse des positions technologiques très prisées. perd plus de 0,4 % à l’ouverture, accentuant ainsi une baisse déjà en cours (le titre est déjà en recul de 16 % par rapport à son plus haut de mai). En revanche, on observe un rebond chez les fabricants de mémoires après les fortes baisses récentes. progresse de près de 4 %, gagne actuellement 0,8 % après avoir chuté de 6 % lors des échanges avant l’ouverture, et rebondit également de 4 %. Alibaba (BABA.US) est en tête des hausses : les ADR américains du géant chinois du commerce électronique ont bondi de 10 % lors des échanges avant l’ouverture, et ces hausses se poursuivent actuellement, le titre atteignant environ 108 dollars. L’optimisme suscité par les résultats financiers à venir a déclenché un afflux de capitaux vers les grandes entreprises Internet chinoises, dont Baidu (BIDU.US) (+5,0 %) et JD.com (JD.US) (+3,2 %) ont également profité.

les ADR américains du géant chinois du commerce électronique ont bondi de 10 % lors des échanges avant l’ouverture, et ces hausses se poursuivent actuellement, le titre atteignant environ 108 dollars. L’optimisme suscité par les résultats financiers à venir a déclenché un afflux de capitaux vers les grandes entreprises Internet chinoises, dont (+5,0 %) et (+3,2 %) ont également profité. Les compagnies aériennes et les compagnies de croisière sous la pression du prix élevé du carburant : le spectre de la hausse des coûts d’exploitation touche les entreprises sensibles aux prix du kérosène. United Airlines (UAL.US) recule de 2,9 %, et le géant du voyage Carnival (CCL.US) perd 3,1 %.

le spectre de la hausse des coûts d’exploitation touche les entreprises sensibles aux prix du kérosène. recule de 2,9 %, et le géant du voyage perd 3,1 %. FuelCell Energy (FCEL.US) plonge au plus bas : L'action de la société recule de 12 % après avoir officiellement fixé le prix d'une nouvelle émission publique de 10,7 millions d'actions à 21,00 dollars par action, ce qui représente une forte décote par rapport aux récentes valorisations boursières.











Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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