PayPal : vente, stagnation ou révolution ?

L'action PayPal a bondi de près de 20% mercredi, franchissant la barre des 55 dollars. Cette hausse fait suite à des informations faisant état d'une offre d'acquisition conjointe soumise par Stripe et le fonds de capital-investissement Advent International. Le consortium aurait proposé 60,50 dollars par action, valorisant ainsi la société à plus de 53 milliards de dollars. Ces chiffres sont significatifs, car ils représentent une prime de plus de 25 % par rapport à la valorisation boursière au moment où l'offre a été faite. La hausse des valorisations montre que les investisseurs ont pris cette offre au sérieux, même si le cours de l’action reste encore inférieur à l’offre des fonds. En cas d’acquisition, Stripe aurait accès aux plus de 430 millions de comptes de particuliers de PayPal, au réseau Venmo et à toute une série d’autres actifs. Concrètement, cela permettrait à Stripe de compléter son offre en s’ouvrant à un vaste marché de détail et de consommation. Le groupe issu de la fusion traiterait environ 3 700 milliards de dollars de paiements par an. PayPal est-il sous-évalué ? Parmi les analystes spécialisés dans les valeurs de rendement, PayPal est connu pour avoir une valorisation qui, depuis de nombreuses années, ne reflète pas les fondamentaux de l’entreprise. L’entreprise a depuis longtemps cessé d’être une société de « croissance », mais elle reste dans une position très solide. Au premier trimestre, elle a augmenté son chiffre d’affaires de 7% pour atteindre 8,35 milliards de dollars, et le volume total des paiements s’est élevé à 464 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, PayPal a généré environ 6,8 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Toutefois, cette offre ne signifie pas que les problèmes opérationnels de l’entreprise ont disparu. La marge d’exploitation a reculé à 18,4 %. La direction prévoit qu’au deuxième trimestre, le bénéfice par action ajusté baissera d’environ 9 % et que la marge sur les transactions en dollars reculera d’environ 3%. La pression s’intensifie également de la part d’Apple Pay, de Google Pay et des solutions bancaires. Le nouveau PDG, Enrique Lores, tente d’inverser cette tendance grâce à une réorganisation en cours de l’entreprise. Le plan prévoit au moins 1,5 milliard de dollars d’économies sur un horizon de trois ans, bien qu’une part importante des fonds doive être réinvestie dans le développement de produits. Le plus grand défi reste l’accélération du « branded checkout » et la monétisation plus efficace de Venmo. Analyse technique de PayPal (D1) Bien que la société soit encore loin de son plus haut niveau, la récente remontée constitue un signal haussier fort. D’un seul coup, elle a franchi la ligne de tendance baissière à long terme et dépassé la résistance située autour de 54. Source : xStation5 Après de nombreuses années d’une tendance baissière persistante, PayPal revient soudainement sur le devant de la scène, ce qui soulève des questions quant aux perspectives de la société. Tout dépendra de la décision de PayPal d’accepter ou non l’offre d’acquisition. Le rebondissement le plus intéressant serait le rejet de cette proposition. Ce serait un signal clair de force et de confiance des actionnaires et de la direction dans leur stratégie.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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