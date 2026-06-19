Pétrole : La chute du cours est-elle durable ?

Le baril de pétrole s'échange à 74 dollars ce vendredi, effaçant sa hausse du trimestre. Louise Girard, analyste de marché chez XTB, chiffre les conséquences d'un apaisement géopolitique inattendu entre Washington et Téhéran sur les cours des matières premières. Les investisseurs ajustent leurs positions vendeuses face à la réouverture annoncée du détroit d'Ormuz.

Un marché du pétrole bouleversé par la géopolitique

L'accord irano-américain fait chuter les cours

Les États-Unis et l'Iran ont signé le mémorandum d'Islamabad jeudi après-midi. Ce texte prévoit la cessation des hostilités et la levée progressive du blocus maritime américain. En échange, Téhéran s'engage à garantir le libre passage des navires commerciaux au Moyen-Orient.

L'annonce a immédiatement pesé sur les prix de l'énergie et provoqué des rotations sectorielles sur les principaux indices boursiers mondiaux. Le pétrole Brent est retombé à 77 dollars le baril, son plus bas niveau depuis trois mois. Le pétrole WTI texan suit la même trajectoire et s'établit autour de 74 dollars à l'ouverture européenne.

Louise Girard calcule que ce retour du brut iranien réduit drastiquement la prime de risque géopolitique intégrée par les opérateurs. Les positions nettes spéculatives sur le brut américain sont d'ailleurs tombées sous les 150 000 contrats. Ce seuil technique n'avait plus été cassé à la baisse depuis la fin de l'année 2015.

Le paradoxe des stocks et de la demande chinoise

La dynamique asiatique amplifie la pression baissière sur le cours du pétrole. Les raffineries chinoises ont restreint leur production à un plancher de quatre ans. Leurs importations sont passées de 13 millions à 8 millions de barils par jour entre janvier et mai. Cette contraction de 5 millions de barils traduit un ralentissement chiffré de la demande industrielle en pétrole brut.

Les statistiques américaines racontent pourtant une autre histoire. Les réserves commerciales aux États-Unis ont reculé de 8,3 millions de barils la semaine passée. Elles se fixent à 418,2 millions d'unités, ce qui représente un niveau inférieur de 6% à la moyenne quinquennale.

L'analyste rappelle que l'Agence internationale de l'énergie anticipe de nouvelles baisses de stocks mondiaux pour les deuxième et troisième trimestres 2026. L'offre attendue après l'accord iranien semble néanmoins suffisante pour couvrir cette demande. Les opérateurs privilégient donc les ventes, bloquant tout rebond technique immédiat sur les cours.

La Réserve fédérale et la météo dictent les autres marchés

Le métal jaune pénalisé par les taux d'intérêt

L'once d'or avait initialement bondi de 3% à 4 340 dollars en début de semaine. Le comité de politique monétaire de la Fed est venu casser ce mouvement mercredi soir. L'institution américaine maintient son taux directeur entre 3,50% et 3,75% pour la quatrième fois d'affilée.

Le nouveau président de la Fed Kevin Warsh affirme une ligne stricte sur la stabilité des prix pour 2026. Le communiqué officiel écarte formellement toute baisse de taux à court terme. Cette décision a mécaniquement fait grimper les rendements obligataires américains et renforcé le dollar. Une telle remontée des rendements détourne une partie des flux vers les actions les plus défensives de la cote.

Face à cette conjoncture, le métal précieux efface ses gains hebdomadaires pour retomber à 4 230 dollars. Louise Girard note toutefois que 45% des banques centrales mondiales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or d'ici douze mois. Cette demande institutionnelle physique maintient un prix plancher sur cet actif de réserve.

Surplus historique et réforme des prix du cacao

Les fondamentaux du cacao affichent un excédent d'offre évalué à 400 000 tonnes, un record statistique depuis les années 1980. Les prix ont été divisés par deux depuis l'ouverture de la saison. Le contrat s'établit désormais près de 4 000 dollars la tonne.

Le Ghana réagit en réformant son système de tarification interne. Le deuxième producteur mondial lève ses contrôles de prix pour s'indexer directement sur les cours internationaux. Au Brésil, les fèves s'échangent avec une décote de 1 000 dollars par rapport aux contrats de New York. Les industriels locaux relancent ainsi leurs activités de broyage pour profiter de cet écart de valorisation de la matière première.

La météo introduit la seule incertitude haussière. Les fortes pluies au Cameroun favorisent la propagation de la pourriture brune dans les plantations. Parallèlement, la probabilité d'un épisode El Niño intense dépasse les 60% pour la récolte ouest-africaine, ce qui ramène quelques spéculateurs acheteurs sur le marché.

Le gaz naturel soutenu par la demande américaine

Les exportations de GNL absorbent la production

Les contrats estivaux sur le gaz naturel s'adjugent 3% ce matin, effaçant la correction de jeudi dernier. Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié grimpent de 11,9% sur la semaine. Elles atteignent un volume de 19,1 milliards de pieds cubes par jour.

La production américaine s'établit à 111,7 milliards de pieds cubes quotidiens, en hausse de 4,2% sur un an. La consommation nationale augmente plus vite, progressant de 9,1% pour atteindre 75,9 milliards de pieds cubes par jour. Ce différentiel de croissance profite directement aux vendeurs nord-américains.

L'analyste chiffre les injections hebdomadaires américaines à 73 milliards de pieds cubes. Ce volume s'avère inférieur aux 76 milliards attendus par les opérateurs de marché. Ce resserrement chiffré valide un meilleur équilibre structurel entre l'offre et la demande aux États-Unis.

L'apaisement diplomatique normalise le fret maritime

Le bassin permien renoue avec des prix spot positifs pour la première fois en quatre mois. Cette normalisation technique met fin aux goulots d'étranglement logistiques qui bloquaient le gaz associé à l'extraction pétrolière. Les producteurs texans peuvent de nouveau valoriser ce sous-produit sans payer pour son évacuation.

En Europe et en Asie, la géopolitique freine l'appréciation des cours de l'énergie. La levée prévue du blocus naval annule le risque de perturbation des routes maritimes pour les méthaniers qataris et américains. Le coût du fret redescend mécaniquement à des niveaux normatifs.

La demande gazière reste sous sa moyenne des cinq dernières années. Les températures estivales vont rapidement modifier cette consommation sur le réseau électrique. Le fonctionnement des centrales thermiques dédiées à la climatisation relancera la demande dès le mois prochain.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole chute-t-il sous les 80 dollars ? La baisse des prix de l'énergie s'explique par la signature d'un mémorandum entre les États-Unis et l'Iran. Ce texte prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et le retrait des sanctions navales. Le baril de pétrole intégrait une prime de risque géopolitique qui disparaît avec cette normalisation du trafic maritime.

Quels indicateurs influencent la demande actuelle de pétrole ? La consommation asiatique dicte la tendance à court terme des hydrocarbures. Les raffineries chinoises ont abaissé leur production au plus bas depuis quatre ans face à un essoufflement industriel. Les importations de pétrole brut dans le pays ont chuté de 5 millions de barils par jour sur le premier semestre 2026.

Comment les taux de la Fed impactent-ils l'once d'or ? Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale maintient ses taux directeurs à 3,75% pour l'année 2026. Ce loyer de l'argent élevé fait grimper les rendements obligataires. L'or, qui ne verse aucun dividende, perd son attractivité relative face aux placements à taux fixe américains.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.