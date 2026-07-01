PMI manufacturier de la zone euro : l'EUR/USD progresse légèrement grâce à la croissance de la production et à l'atténuation des pressions inflationnistes 🇪🇺

Le secteur manufacturier de la zone euro a fait preuve d’une résilience encourageante à la fin du premier semestre. Bien que l’indice global PMI manufacturier de la zone euro de S&P Global ait légèrement reculé pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois, à 51,4 en juin (contre 51,6 en mai), il est resté en territoire d’expansion pour le cinquième mois consécutif. Les données sous-jacentes révèlent une dynamique sectorielle complexe : la production industrielle s'accélère, les chaînes d'approvisionnement restent sous pression mais montrent des signes de stabilisation, et la baisse des coûts énergétiques apporte un soulagement bienvenu aux industriels. La paire EURUSD s’est légèrement redressée à la suite de la publication de chiffres supérieurs aux prévisions en France, en Allemagne, puis pour l’ensemble de la zone euro. La paire reste néanmoins confinée dans une fourchette comprise entre 1,138 et 1,143, et d’autres facteurs susceptibles d’accroître la volatilité (inflation IPCH, rapport ADP, panel de Sintra réunissant les gouverneurs des banques centrales) sont attendus plus tard dans la séance. La dynamique haussière pourrait s’amplifier si la paire parvenait à franchir à la hausse ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) clés. Dans l’ensemble, l’EURUSD affiche actuellement une baisse de 0,15 %. Source : xStation5 Dynamique sectorielle : production vs demande Malgré le léger recul de l’indice PMI global, la production industrielle réelle a connu une hausse notable, enregistrant ainsi le trimestre civil le plus solide pour la production manufacturière de la zone euro depuis début 2022. Accélération de la production : L’ indice de production du PMI manufacturier a rebondi pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois, à 51,7 (contre 51,3 en mai), marquant ainsi six mois consécutifs de hausse des volumes de production.

L’ a rebondi pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois, à (contre 51,3 en mai), marquant ainsi six mois consécutifs de hausse des volumes de production. Divergences géographiques : La croissance de la production a été généralisée dans la zone euro, l’ Espagne et la France étant les seuls pays membres à ne pas avoir enregistré d’expansion en juin.

La croissance de la production a été généralisée dans la zone euro, l’ étant les seuls pays membres à ne pas avoir enregistré d’expansion en juin. Demande fragile : Les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance après avoir stagné en mai, même si cette hausse n’a été que marginale. La demande à l’exportation (qui inclut les échanges intra-zone euro) est restée le principal frein au secteur, se contractant pour le deuxième mois consécutif.

Les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance après avoir stagné en mai, même si cette hausse n’a été que marginale. (qui inclut les échanges intra-zone euro) est restée le principal frein au secteur, se contractant pour le deuxième mois consécutif. Tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement : L’indice des délais de livraison des fournisseurs a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, signalant un léger allègement des pressions logistiques. Toutefois, les capacités des fournisseurs restent fortement sollicitées, les délais de livraison se situant toujours bien en deçà des niveaux observés avant le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient. Atténuation des pressions inflationnistes et ralentissement des suppressions d’emplois L’un des points saillants de l’enquête de juin a été un net refroidissement de l’environnement des coûts, principalement dû à une forte baisse des cours internationaux du pétrole. Inflation des coûts à son plus bas niveau depuis mars : Bien que les coûts des intrants restent élevés, le rythme de hausse des prix des intrants s’est ralenti en juin, mettant fin à une tendance à la hausse soutenue qui avait débuté en septembre de l’année dernière. Prix à la production moins agressifs : Reflétant l’allègement des coûts des intrants, les fabricants de la zone euro ont modéré leur politique de fixation des prix. L’inflation des prix à la production s’est par conséquent atténuée pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois. Réductions modérées des effectifs : Les effectifs dans l’industrie ont continué de se contracter en juin. Toutefois, le rythme des suppressions d’emplois est resté modéré et plus lent que celui observé en mai. Reprise de la confiance : L’optimisme des entreprises quant à la production future a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, poursuivant ainsi sa reprise après le plus bas niveau enregistré en avril depuis 17 mois. Toutefois, les prévisions pour l’année à venir restent légèrement en deçà de leur tendance historique.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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