Quels résultats financiers seront au centre de l'attention cette semaine❓ (13 juillet 2026)

C'est le coup d'envoi officiel de la saison des résultats du deuxième trimestre 2026 ! 📊 Les plus grandes banques américaines seront les premières à nous communiquer leurs résultats : JPMorgan, Bank of America et Goldman Sachs publieront leurs résultats mardi 14 juillet, avant l'ouverture du marché. Les banques donnent le coup d’envoi de la saison Outre les « trois grands », les investisseurs pourront également suivre Citigroup et Wells Fargo, tandis que Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon et PNC les rejoindront mercredi. Les géants technologiques d’Europe et d’Asie Les mercredi et jeudi seront placés sous le signe de la technologie européenne et taïwanaise : ASML publiera ses résultats le mercredi 15 juillet et Taiwan Semiconductor Manufacturing le jeudi 16 juillet, tous deux avant l’ouverture du marché. Netflix, quant à lui, clôturera la journée avec une publication après la clôture du marché – le seul rapport en soirée cette semaine. Santé, industrie et autres secteurs Les grands noms des secteurs de la santé et de l’industrie ne manqueront pas non plus à l’appel : Johnson & Johnson publiera ses résultats mercredi, suivi jeudi par UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, ProLogis, US Bancorp et State Street. La semaine s’achèvera vendredi avec la société suisse Novartis, qui publiera ses résultats avant l’ouverture du marché. En résumé, la semaine prochaine, il conviendra d’accorder une attention particulière aux éléments suivants : Les plus grandes banques : JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs (mardi 14 juillet, avant l'ouverture du marché)

Netflix (jeudi 16 juillet, après la clôture du marché), ASML (mercredi 15 juillet) et TSMC (jeudi 16 juillet) – toutes deux avant l'ouverture du marché

Intuitive Surgical (mercredi 16 juillet)

J&J (mercredi 15 juillet)

General Electric (jeudi 16 juillet) La semaine s'annonce chargée en publications de données – chacun de ces rapports pourrait donner le ton quant à l'orientation du marché pour le reste du mois de juillet.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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