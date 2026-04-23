Renault en hausse après un T1 supérieur aux attentes

Renault a publié jeudi 23 avril un chiffre d'affaires trimestriel de 12,53 milliards d'euros, en progression de 7,3% sur un an. Le consensus des 17 analystes consultés par le constructeur visait 11,69 milliards. L'action Renault gagne 2,3% à 32€ à l'ouverture d'Euronext Paris. Le groupe au losange confirme ses objectifs 2026 malgré un recul de 3,3% des volumes.

Une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes au T1 2026

Les partenariats Nissan et Geely tirent la croissance de Renault

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit à 12,53 milliards d'euros, en progression de 7,3% en données publiées. Hors effet de change, la hausse atteint 8,8%. La division Automobile atteint 10,81 milliards d'euros (+6,5%), tandis que Mobilize Financial Services progresse de 13% à 1,72 milliard d'euros.

Les ventes aux partenaires apportent 5,9 points à la croissance du chiffre d'affaires, alors qu'elles avaient pesé de 3,5 points un an auparavant. Le groupe produit la Nissan Micra en France pour le compte de son partenaire japonais et distribue au Brésil les véhicules du chinois Geely.

La transition commerciale entre la Clio 5 et la Clio 6 apporte également un effet prix favorable. Le consensus tablait initialement sur une progression quasi nulle du chiffre d'affaires, largement battue par la publication.

Les difficultés logistiques pèsent sur les volumes de Dacia

Les immatriculations du groupe reculent de 3,3% à 546 183 unités sur les trois premiers mois de l'année. Ce repli s'explique par la fermeture du détroit de Gibraltar au transport maritime pendant une dizaine de jours en début d'année, en raison de vents violents.

L'incident a désorganisé l'arrivée des composants à l'usine marocaine de Tanger et bloqué les expéditions de véhicules finis. La baisse touche principalement Dacia, dont les immatriculations reculent de 16,3% sur trois mois, tandis que la marque Renault gagne 2,2%.

Le directeur financier Duncan Minto a affiché sa confiance pour la suite de l'année lors de la conférence de presse, en citant le bon niveau du carnet de commandes. La société indique en outre que le rythme des prises de commandes est à deux chiffres depuis janvier. La marque Dacia a par ailleurs renoué avec la croissance en mars.

L'électrification accélère dans le mix produit de Renault

Les ventes de véhicules électriques bondissent de 20,9%

Les ventes de véhicules électriques du groupe progressent de 20,9% au premier trimestre 2026. Elles représentent désormais 17% des immatriculations, soit 4 points de pourcentage de plus qu'un an plus tôt. La R5 E-Tech electric en est le principal moteur commercial.

Les modèles hybrides pèsent pour 35,3% des ventes, en progression de 5,1 points sur un an. En Europe, les véhicules électrifiés (100% électriques et hybrides cumulés) atteignent 52,3% du mix du groupe, une progression de 9,1 points en douze mois.

Cette dynamique accompagne l'accélération du marché européen. Le segment des 100% électriques a bondi d'environ 42% en mars sur le continent, avec des hausses proches de 69% en France, 66% en Allemagne et 72% en Italie. Cette vague porte directement la gamme électrifiée du constructeur au losange.

Alpine et la Clio 6 soutiennent la dynamique commerciale

La marque Alpine affiche une croissance de 54,7% de ses ventes sur la période, portée par le renouvellement de sa gamme. La marque Renault gagne 2,2% sur le trimestre, tirée par les véhicules électrifiés et les utilitaires légers.

La bascule de la Clio 5 vers la Clio 6 apporte un effet mix favorable sur les prix moyens. Les premières livraisons de la nouvelle génération se concrétisent avec un positionnement tarifaire plus élevé, ce qui contribue à la progression du chiffre d'affaires Automobile en dépit du repli des volumes.

Le groupe précise que Dacia a renoué avec la croissance dès le mois de mars, ce qui laisse entrevoir une amélioration au deuxième trimestre. Les immatriculations globales de voitures neuves en Europe ont augmenté de 11,1% en mars, la meilleure progression mensuelle depuis avril 2024.

Renault confirme ses objectifs financiers 2026

Une marge opérationnelle visée autour de 5,5%

Renault maintient son objectif de marge opérationnelle à environ 5,5% pour 2026, contre 6,3% réalisée en 2025. Le groupe prévoit également un free cash-flow automobile d'environ 1 milliard d'euros, en retrait par rapport aux 1,47 milliard enregistrés en 2025.

La direction anticipe un second semestre plus rentable que le premier. Ce profil semestriel s'explique par la montée en cadence commerciale des nouveaux modèles et le retour à la normale de la chaîne logistique après les perturbations de début d'année.

Le free cash-flow Automobile 2026 intègrera 350 millions d'euros de dividendes versés par Mobilize Financial Services, contre 300 millions en 2025. Le groupe continue de piloter son besoin en fonds de roulement, avec une variation négative attendue pour dénouer la variation positive enregistrée fin 2024.

Les risques externes surveillés par la direction

Le constructeur a annoncé des dispositions additionnelles visant à contenir l'effet possible des tensions au Moyen-Orient sur la facture énergétique, le prix des matières premières et la logistique du groupe. Le cours du baril de pétrole et les pressions sur les chaînes d'approvisionnement restent des facteurs de risque identifiés.

Duncan Minto l'a rappelé lors de la conférence de presse : le groupe observe la hausse des matières premières et suit l'évolution du cours du baril, sans constater à ce stade d'effet sur la demande finale. La direction maintient sa vigilance sur l'environnement externe.

Les constructeurs européens restent exposés à ces facteurs macroéconomiques, ce qui en fait un point d'attention pour les investisseurs sur l'action Renault. Le niveau actuel du titre à 32€ incorpore la dynamique commerciale publiée et la confirmation des objectifs, dans un contexte de concurrence chinoise accrue en Europe.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Renault progresse-t-elle après les résultats du T1 2026 ?

L'action Renault gagne 2,3% à 32€ à l'ouverture du jeudi 23 avril. Cette progression s'explique par un chiffre d'affaires trimestriel de 12,53 milliards d'euros, nettement au-dessus du consensus de 11,69 milliards. Le rebond des ventes aux partenaires, la dynamique des modèles électrifiés et la confirmation des objectifs 2026 ont soutenu le titre.

Quels sont les objectifs financiers de Renault pour 2026 ?

Le groupe vise une marge opérationnelle d'environ 5,5% sur l'ensemble de l'exercice 2026, avec une rentabilité supérieure au second semestre. Le free cash-flow de l'Automobile est attendu autour de 1 milliard d'euros, contre 1,47 milliard en 2025. Ces objectifs ont été confirmés à l'occasion de la publication trimestrielle du 23 avril.

Comment s'exposer à l'action Renault et au secteur automobile européen ?

L'exposition directe à Renault passe par l'achat d'actions cotées sur Euronext Paris, éligibles au PEA. L'exposition diversifiée au secteur automobile européen est accessible via des ETF sectoriels européens, qui intègrent des constructeurs comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Pour jouer la thématique plus large de la transition électrique, les ETF sur le lithium et les terres rares offrent une exposition aux matières premières critiques des batteries.

Quelle est la part des véhicules électriques dans les ventes de Renault au T1 2026 ?

Les véhicules électriques à batterie représentent 17% des ventes du groupe au premier trimestre 2026, en hausse de 4 points sur un an. En ajoutant les hybrides (35,3% des ventes), les modèles électrifiés atteignent 52,3% du mix européen. La R5 E-Tech electric reste le principal moteur de cette progression.

Pourquoi les volumes de ventes de Renault reculent-ils malgré la hausse du chiffre d'affaires ?

Les ventes en volume du groupe reculent de 3,3% à 546 183 unités au premier trimestre 2026. Ce repli s'explique par la fermeture du détroit de Gibraltar au transport maritime en début d'année, qui a perturbé l'usine Dacia de Tanger. La marque Dacia a chuté de 16,3% sur la période, avant un retour à la croissance en mars. Le chiffre d'affaires progresse malgré tout grâce aux ventes aux partenaires Nissan et Geely, ainsi qu'au positionnement tarifaire plus élevé de la Clio 6.