Les ETF PEA les plus performants en 2025

En résumé : Voici le classement à connaître si vous cherchez un ETF PEA performant en 2025 : Meilleur ETF PEA : iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF Meilleur ETF S&P 500 PEA : Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Meilleur ETF STOXX 600 PEA : iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF Meilleur ETF monde PEA : iShares Core MSCI EMU UCITS ETF Meilleur ETF dividende PEA : Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc 👇 Retrouvez le tableau comparatif complet juste en dessous.

1) Votre objectif principal dans le PEA ? 📈 Optimiser la performance long terme 💸 Générer des revenus (dividendes) 🌍 Diversifier hors Europe 🚀 Opportunité ciblée (indice / secteur) Suivant ➜ 2) Préférez-vous un ETF… ➕ Capitalisant 💶 Distribuant 🤷 Peu importe ⬅️ Précédent Suivant ➜ 3) Votre tolérance au risque ? 🔥 Élevée ⚖️ Modérée 🧊 Basse ⬅️ Précédent Voir le résultat ➜ Information à caractère éducatif — ceci n’est pas un conseil en investissement. Top 10 des meilleurs ETF PEA en 2025 Classement Libellé Catégorie Performance YTD 2025 ↕ Code ISIN Frais annuel ↕ Émetteur Encours Type d’ETF 1 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Secteur – Banques Europe +75,78 % DE0006289309 0,52 % iShares €2,07 Md Distribuant 2 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Acc Secteur – Banques Europe +75,75 % DE000A2QP372 0,50 % iShares €186 M Capitalisant 3 Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Secteur – Banques Europe +75,41 % LU1829219390 0,30 % Amundi €3,38 Md Capitalisant 4 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc Secteur – Banques Europe +62,26 % LU1834983477 0,30 % Amundi €1,57 Md Capitalisant 5 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist Secteur – Banques Europe +62,26 % LU2082996112 0,30 % Amundi €94 M Distribuant 6 Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist Pays – Grèce +50,42 % FR0010405431 0,45 % Amundi €252 M Distribuant 7 Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc Pays – Espagne +46,20 % FR0010655746 0,30 % Amundi €251 M Capitalisant 8 Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist Pays – Espagne +46,20 % FR0010251744 0,30 % Amundi €415 M Distribuant 9 iShares ATX UCITS ETF (DE) Pays – Autriche +41,83 % DE000A0D8Q23 0,32 % iShares €115 M Distribuant 10 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Acc Facteur – Dividendes Europe +38,21 % DE000A2QP380 0,32 % iShares €20 M Capitalisant ℹ️ À noter : Si vous souhaitez loger vos ETF dans un CTO, découvrez le Si vous souhaitez loger vos ETF dans un CTO, découvrez le classement des meilleurs ETF en 2026 Voici les critères essentiels à analyser avant de faire votre choix : Performance : c’est le premier indicateur observé par les investisseurs. Elle reflète l’évolution de l’indice suivi par l’ETF sur une période donnée.

: c’est le premier indicateur observé par les investisseurs. Elle reflète l’évolution de l’indice suivi par l’ETF sur une période donnée. Frais : les frais annuels réduisent directement la performance nette de votre investissement. Un TER plus faible est souvent préférable, surtout pour un investissement long terme où l’effet cumulatif des frais devient important.

: les frais annuels réduisent directement la performance nette de votre investissement. Un TER plus faible est souvent préférable, surtout pour un investissement long terme où l’effet cumulatif des frais devient important. Type d'ETF : un ETF capitalisant réinvestit automatiquement les dividendes dans le fonds, ce qui favorise la croissance long terme, tandis qu’un ETF distribuant verse les dividendes aux investisseurs. Dans un PEA, le capitalisant est généralement privilégié pour optimiser l’effet boule de neige.

: un ETF capitalisant réinvestit automatiquement les dividendes dans le fonds, ce qui favorise la croissance long terme, tandis qu’un ETF distribuant verse les dividendes aux investisseurs. Dans un PEA, le capitalisant est généralement privilégié pour optimiser l’effet boule de neige. Réplication (physique ou synthétique) : un ETF physique détient réellement les actions de l’indice, tandis qu’un ETF synthétique utilise un swap. Dans le cadre du PEA, beaucoup d’ETF mondiaux ou américains sont synthétiques, car cela permet de respecter les contraintes d’éligibilité. Top 5 des meilleurs ETF S&P 500 et Dow Jones PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) – EUR +23,45 % €196 M 0,43 % DE000A0F5UG3 iShares Distribuant 2 Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc – EUR +18,98 % €2,5 Md 0,20 % LU2195226068 Amundi Capitalisant 3 Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist – EUR +18,98 % €3,1 M 0,20 % LU2932780914 Amundi Distribuant 4 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF – EUR +18,48 % €1,34 Md 0,30 % IE00B5M1WJ87 SPDR Distribuant 5 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF – C – USD +16,56 % €3,17 Md 0,13 % FR0011550177 BNP Paribas Asset Management Capitalisant Top 5 des meilleurs ETF Nasdaq PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF – EUR +37,98 % €4,2 M 0,65 % IE00BWTNM966 First Trust Distribuant 2 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF – Dis – EUR +34,96 % €18 M 0,65 % IE00BF2FL590 First Trust Distribuant 3 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF – Acc – EUR +34,95 % €61 M 0,65 % IE00B8X9NY41 / DE000A2PBZX9 First Trust Capitalisant 4 Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF – Acc – EUR +17,51 % €1,06 Md 0,60 % FR0010342592 Amundi Capitalisant 5 Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S – Acc – EUR +14,04 % €3,4 M 0,30 % FR001400ZGR7 Amundi Capitalisant Top 5 des meilleurs ETF STOXX 600 PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) +76,45 % €2,08 Md 0,52 % DE0006289309 iShares Distribuant 2 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Acc +76,42 % €186 M 0,50 % DE000A2QP372 iShares Capitalisant 3 Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc – EUR +76,08 % €3,39 Md 0,30 % LU1829219390 Amundi Capitalisant 4 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc – EUR +62,77 % €1,57 Md 0,30 % LU1834983477 Amundi Capitalisant 5 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist – EUR +62,76 % €94 M 0,30 % LU2082996112 Amundi Distribuant Top 5 des meilleurs ETF Europe PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc – EUR +62,77 % €1,57 Md 0,30 % LU1834983477 Amundi Capitalisant 2 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist – EUR +62,76 % €94 M 0,30 % LU2082996112 Amundi Distribuant 3 Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist – EUR +36,29 % €301 M 0,30 % LU1812092168 Amundi Distribuant 4 Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc – EUR +31,28 % €98 M 0,30 % LU1834988864 Amundi Capitalisant 5 Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist – EUR +31,28 % €14 M 0,30 % LU2082999215 Amundi Distribuant Top 5 des meilleurs ETF MSCI World PEA en 2025 Voici le top 5 des meilleurs ETF monde PEA (MSCI World) en 2025 : Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi MSCI Greece UCITS ETF – Dist – EUR +51,99 % €254 M 0,45 % FR0010405431 Amundi Distribuant 2 Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF Acc – EUR +35,33 % €60 M 0,30 % FR0013412004 Amundi Capitalisant 3 Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist – EUR +31,33 % €218 M 0,40 % LU1598690169 Amundi Distribuant 4 Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C (USD Hedged) – USD +23,83 % €281 M 0,17 % LU1127514245 Xtrackers by DWS Capitalisant 5 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF – Accumulating – USD Hedged +23,52 % €546 M 0,15 % IE00BKBF6616 iShares Capitalisant Top 5 des meilleurs ETF dividende PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Acc – EUR +76,42 % €186 M 0,50 % DE000A2QP372 iShares Capitalisant 2 Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc – EUR +76,08 % €3,39 Md 0,30 % LU1829219390 Amundi Capitalisant 3 Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc – EUR +62,77 % €1,57 Md 0,30 % LU1834983477 Amundi Capitalisant 4 Amundi IBEX 35 UCITS ETF – EUR +46,36 % €251 M 0,30 % FR0010655746 Amundi Capitalisant 5 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) Acc – EUR +38,52 % €20 M 0,32 % DE000A2QP380 iShares Capitalisant Le meilleur ETF Chine PEA en 2025 Un seul ETF éligible au PEA permet aujourd’hui d’investir directement sur le marché chinois : Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF Acc – EUR +18,60 % €82 M 0,65 % FR0011871078 Amundi Capitalisant Les 2 meilleurs ETF PEA emerging markets (pays émergents) en 2025 Les marchés émergents couvrent des pays en forte croissance : Chine, Inde, Brésil, Russie… Cependant, croissance économique et performance boursière ne sont pas toujours correlées : sur les dernières années, les marchés émergents ont affiché des rendements inférieurs à ceux des marchés développés. Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF – EUR (C/D) +18,81 % €402 M 0,30 % FR0013412020 Amundi Capitalisant 2 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF S Acc – EUR +13,04 % €1,4 M 0,30 % FR001400ZG04 Amundi Capitalisant Les 3 meilleurs ETF Asie PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF Acc – EUR Hedged +23,05 % €40 M 0,48 % FR0013411998 Amundi Capitalisant 2 Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF – EUR +19,31 % €377 M 0,30 % FR0013412012 Amundi Capitalisant 3 Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF Acc – EUR +18,60 % €82 M 0,65 % FR0011871078 Amundi Capitalisant Les 2 meilleurs ETF santé PEA en 2025 Voici les 2 meilleurs ETF santé éligibles au PEA en 2025 : Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist – EUR +4,98 % €68 M 0,30 % LU2082997516 Amundi Distribuant 2 Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc – EUR +4,98 % €886 M 0,30 % LU1834986900 Amundi Capitalisant Les 2 meilleurs ETF Japon PEA en 2025 Classement Libellé Performance YTD 2025 ↕ Encours Frais annuel ↕ Code ISIN Émetteur Type d’ETF 1 Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF Acc – EUR Hedged +23,05 % €40 M 0,48 % FR0013411998 Amundi Capitalisant (Hedged) 2 Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF Acc – EUR +10,08 % €74 M 0,20 % FR0013411980 Amundi Capitalisant Pour aller plus loin sur le PEA et les ETF Découvrez nos guides dédiés pour approfondir votre connaissance du PEA et des ETF : Quel est le rendement du PEA à 5, 10 ou 20 ans ? FAQ Qu’est-ce qu’un ETF éligible au PEA ? ➡Un ETF est éligible au PEA lorsqu’il respecte la règle des 75 % d’actifs européens imposée par le plan. Cela explique pourquoi l’offre est plus limitée que sur un compte-titres classique. Comment choisir le meilleur ETF dans un PEA ? ➡Les critères essentiels sont : la performance (notamment YTD et 3 ans)

(notamment YTD et 3 ans) les frais annuels (TER)

(TER) la taille du fonds (encours)

la méthode de réplication (physique ou synthétique)

le type d’ETF (capitalisant ou distribuant)

(capitalisant ou distribuant) la zone géographique ou le secteur souhaité Notre classement met en avant les ETF les plus performants en 2025, tout en intégrant ces critères structurants. La performance est-elle le meilleur critère pour choisir un ETF PEA ? ➡La performance est importante, mais elle ne doit pas être le seul critère. Les frais, l’encours, la liquidité et l’exposition réelle (Europe, secteur, pays…) comptent tout autant pour une allocation efficace à long terme. Existe-t-il un ETF “World” réellement éligible au PEA ? ➡Non, pas au sens d’un MSCI World physique. Mais il existe plusieurs ETF synthétiques qui recréent une exposition mondiale tout en restant compatibles PEA. Ils constituent la seule alternative “World-like” pour un PEA. Peut-on investir en Chine, en Inde ou dans les marchés émergents via un PEA ? ➡Oui, mais l’offre est très réduite. Il existe souvent un seul ETF par zone (Chine, Inde, Emerging Asia…) et uniquement via réplication synthétique. C’est normal : ces marchés ne sont pas européens et nécessitent un swap pour être conformes au PEA.

