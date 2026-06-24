Résultats de Micron en perspective : un test décisif pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs et de l'IA ?

Après une forte chute de plus de 13 % du cours de l’action Micron et une vague de ventes généralisée dans le secteur des semi-conducteurs, les investisseurs attendent avec impatience les résultats du troisième trimestre fiscal 2026 de la société, dont la publication est prévue après la clôture du marché le 24 juin. Les attentes sont exceptionnellement élevées, Wall Street tablant sur un chiffre d’affaires d’environ 35,3 à 35,4 milliards de dollars et un bénéfice par action supérieur à 20 dollars, ce qui marquerait un nouveau trimestre de croissance record porté par l’essor de l’intelligence artificielle. La demande en mémoire à large bande passante (HBM), utilisée dans les accélérateurs d’IA, reste le principal moteur de croissance, Micron ayant précédemment indiqué que sa capacité de production de HBM pour 2026 était déjà entièrement réservée.

Toutefois, les investisseurs se concentreront non seulement sur les résultats globaux, mais surtout sur les prévisions pour le quatrième trimestre et les commentaires de la direction concernant les tendances de l’offre et de la demande sur les marchés de la DRAM et de la NAND. Après une hausse de plus de 1 000 % du cours de l’action depuis avril 2025, les investisseurs cherchent à obtenir la confirmation que le cycle d’investissement dans l’IA continue de s’accélérer plutôt que de s’approcher d’un point de saturation. En conséquence, le rapport sur les résultats de Micron pourrait soit servir de catalyseur à une nouvelle vague de hausse dans l’ensemble du secteur de l’IA, soit déclencher une nouvelle vague de prises de bénéfices.

Sur quoi le marché se concentrera-t-il principalement ?

Les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre, ainsi que les commentaires sur les perspectives pour l’exercice 2027.

Les tendances de croissance des livraisons de HBM et de la demande émanant des clients des infrastructures d’IA et des centres de données.

La capacité de Micron à maintenir sa marge brute à un niveau record, précédemment estimée à environ 81 %.

Les résultats de Micron, un test pour le marché haussier de l’IA

Micron s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre fiscal à un moment où le secteur des semi-conducteurs fait face à une pression croissante suite à une forte correction des actions liées à l’IA. Par conséquent, ce rapport ne sera pas jugé uniquement sur la base des chiffres d’affaires et des bénéfices, mais également sur la question de savoir si la demande en infrastructures d’IA reste suffisamment forte pour justifier les valorisations élevées du secteur.

Le marché attend plus que de simples résultats records

Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 35,3 à 35,4 milliards de dollars et un bénéfice par action supérieur à 20 dollars, ce qui représente une croissance exceptionnelle par rapport à l’année précédente. Cependant, les attentes ont tellement grimpé que le simple fait de dépasser les prévisions pourrait ne plus suffire. Les investisseurs chercheront des signes indiquant que la croissance pourra rester forte au cours des prochains trimestres.

La technologie HBM reste au cœur de la stratégie de croissance de Micron

La partie la plus importante du rapport portera sur l’activité HBM de la société, qui fournit des solutions de mémoire de pointe utilisées dans les accélérateurs d’IA. Micron a déjà indiqué que sa capacité de production HBM pour 2026 était déjà entièrement réservée, ce qui rend particulièrement importantes toute mise à jour concernant la demande des clients, les livraisons, les prix et les futures extensions de capacité.

Les marges révéleront le pouvoir de fixation des prix du secteur

Micron avait précédemment annoncé une marge brute d’environ 81 %, ce qui représenterait l’un des niveaux de rentabilité les plus élevés de l’histoire de l’entreprise. Le maintien ou la poursuite de la progression des marges renforcerait l’idée selon laquelle les conditions de resserrement de l’offre sur les marchés de la DRAM, de la NAND et de la HBM continuent de consolider le pouvoir de fixation des prix de Micron.

Les prévisions pourraient avoir plus d’importance que les résultats eux-mêmes

Le marché devrait accorder davantage d’importance aux prévisions pour le quatrième trimestre et aux perspectives de la direction pour l’exercice 2027 qu’aux chiffres publiés eux-mêmes. Si les prévisions indiquent une accélération continue de la demande en matière d’IA et de centres de données, le rapport pourrait contribuer à restaurer la confiance dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. À l’inverse, un ton plus prudent pourrait intensifier les craintes selon lesquelles le cycle d’investissement dans l’IA commence à s’essouffler.

Le positionnement sur le marché des options pourrait limiter la réaction après la publication des résultats

Au-delà des fondamentaux, les investisseurs suivront également de près le positionnement sur le marché des options, qui semble inhabituellement tendu à l’approche de la publication des résultats. La volatilité implicite des options Micron se situe actuellement à son plus haut niveau depuis environ deux ans, reflétant des attentes élevées quant à un mouvement significatif après la publication des résultats. Dans le même temps, le positionnement reste fortement orienté vers les options d’achat, à l’instar de la configuration observée avant la publication des résultats de Micron en mars, lorsque le titre avait reculé malgré des résultats solides.

La plus forte concentration d’options d’achat se situe autour du niveau de 1 200 dollars, ce qui pourrait constituer une zone de résistance à court terme. Dans un scénario haussier, les teneurs de marché pourraient vendre des actions à mesure que le titre s’approche de ce niveau, limitant potentiellement la dynamique haussière. Par ailleurs, la volatilité implicite devrait s’effondrer après la publication des résultats, ce qui, historiquement, a entraîné une dépréciation rapide des primes d’options et une intensification des prises de bénéfices. En fin de compte, la réaction du titre pourrait dépendre autant de la dynamique du marché des options que des résultats financiers eux-mêmes.

Source: xStation 5

Source: XTB Research

Source: XTB Research