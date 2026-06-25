Résultats de Micron : la perfection ne suffit-elle plus ?

Le fabricant de mémoires a publié ses résultats tant attendus et, malgré des attentes élevées, a réussi à les dépasser très nettement. Le titre a progressé de plus de 10 % lors de la séance qui a suivi la publication des résultats.

Données financières

Le rythme et l’ampleur de la croissance ont coupé le souffle aux analystes et aux investisseurs.

La société a vu son chiffre d’affaires trimestriel passer de 25 milliards de dollars à plus de 41 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 170 % — d’un trimestre à l’autre, et non d’une année sur l’autre.

Le bénéfice par action est passé de 12 dollars à plus de 25 dollars, soit une hausse de 200 %.

La marge brute reste supérieure à 80 % dans presque tous les segments de l’entreprise ; seul le segment automobile affiche 79 %.

La croissance dans tous les segments d’activité est d’environ 100 %, la plus forte progression étant enregistrée dans le segment des centres de données, suivi par celui de la mémoire.

Après des investissements de 7,1 milliards de dollars, le flux de trésorerie disponible s’élève à 18,3 milliards de dollars.

Prévisions

L’entreprise a annoncé un troisième trimestre encore meilleur, avec des prévisions supérieures aux attentes.

Le chiffre d’affaires prévu pour le prochain trimestre devrait atteindre 50 milliards de dollars, avec des marges avoisinant les 86 % et un BPA de 31 dollars.

Réaction du marché

Contrairement à ce que de nombreux investisseurs attendaient, les solides résultats de Micron se sont avérés être un facteur de pression sur le secteur technologique, et non un soutien.

Source : Bloomberg Finance

Les bénéfices colossaux de Micron et ses prévisions optimistes laissent présager une stabilité des dépenses d'investissement, mais ils impliquent également un fardeau de plus en plus lourd pour les budgets des entreprises qui doivent déjà supporter des niveaux d'endettement records.

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La tendance haussière de la société est très marquée et abrupte, mais les niveaux de Fibonacci permettent d’identifier des zones potentielles de résistance et de soutien. Si, pour une raison quelconque, l’offre venait à prendre l’initiative, une forte résistance se situerait très probablement au niveau (également psychologique) de 1 000 USD. Pour les acheteurs, le prochain objectif est une large zone de résistance autour de 1 300 USD.

Tout ce qui brille n’est pas or

Si le rythme et l’ampleur de la croissance de l’entreprise sont inégalés et phénoménaux, aucune entreprise n’est exempte de risques et de faiblesses – et c’est également le cas de Micron (et d’autres fabricants de mémoires).

À l’heure actuelle, l’entreprise bénéficie d’investissements sans précédent du secteur technologique dans les centres de données. La croissance du chiffre d’affaires est énorme, mais elle est tirée par un bond soudain et concentré de la demande, et non par une innovation de la part des entreprises.

Les entreprises actives dans le secteur spécialisé, autrefois de niche, de la production de mémoires DRAM et NAND sont cycliques — et ce n’est pas sans raison. Lors des cycles de forte conjoncture économique et des périodes de bulles spéculatives (plus ou moins importantes) dans le secteur technologique, la demande en mémoire augmente de manière drastique et rapide. Les hausses actuelles signifient soit que nous assistons à une nouvelle période d’investissements coûteux et de grande envergure — qui pourraient ne pas porter leurs fruits — à une échelle sans précédent… soit qu’un changement de paradigme est en cours, et que la demande tirée par l’IA constitue la nouvelle « base » et le nouveau point de départ des revenus de l’entreprise. Ces deux scénarios sont difficiles et risqués à évaluer.

La difficulté d’évaluation est aggravée par le fait que les fabricants de mémoire ne se distinguent guère les uns des autres par leurs offres — ce qui crée une combinaison dangereuse entre une demande concentrée et une concurrence assez forte, même si le processus de production lui-même est assez spécialisé.

Par le passé, cela a conduit à plusieurs reprises à la formation de cartels et à des ententes sur les prix parmi les fabricants de mémoire vive (RAM). Le ministère américain de la Justice a prouvé l’existence d’un comportement anti-consommateur et d’une collusion sur les prix de la part des producteurs de RAM pendant la bulle Internet (1998–2002) ; Micron en faisait partie.

Un tel comportement, dans le contexte actuel du marché, serait extrêmement risqué, non pas en raison de conséquences juridiques ou réglementaires, mais parce que les budgets d’investissement nécessaires à l’achat de mémoire à eux seuls sont déjà difficiles à imaginer. SemiAnalysis et CLSA estiment que, sur les centaines de milliards de dépenses d’investissement des entreprises technologiques, environ 30 à 40 % sont actuellement consacrés à la mémoire seule — et cette part devrait augmenter.

Des entreprises comme Micron dépendent entièrement de ces dépenses, et si elles commençaient elles-mêmes à faire obstacle à la « révolution de l’IA », elles pourraient y mettre un terme — et perdre leur position aussi vite qu’elles l’ont acquise.

Perspectives d’avenir

La Chine constitue un « facteur imprévisible » pour le secteur au cours des prochains trimestres. Grâce à leur intégration profonde dans une économie planifiée de manière centralisée et à leur accès direct à des soutiens financiers, les fabricants chinois de mémoire peuvent très rapidement « inonder » le marché de mémoire en quantité suffisante pour faire baisser les marges du secteur — même si les revenus continuent de croître.

Que les valorisations et les bénéfices des entreprises de mémoire, y compris Micron, soient « rationnels » ou non, le fait est que les budgets d’investissement colossaux des entreprises hyperscale ne sont pas près de disparaître, ce qui signifie, d’un point de vue purement mécanique, que ces entreprises devraient continuer à impressionner le marché avec d’excellents résultats.

Ces entreprises ont-elles une chance de s’affranchir de la nature cyclique de leur activité ? En partie. Même si le secteur de l’IA venait à décevoir les investisseurs et que certains investissements perdaient toute valeur, il ne faut pas s’attendre à ce que des centaines de centres de données gigantesques disparaissent du jour au lendemain. Ceux-ci nécessiteront en effet une maintenance et une modernisation.

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers, XTB