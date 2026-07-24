Résultats de SAP : le cloud affiche une forte demande, mais les marges restent sous pression

SAP figure parmi les leaders du secteur du SaaS, mais malgré la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, l'entreprise a également enregistré l'une des plus fortes baisses au cours des derniers trimestres. SAP (D1) Source: xStation5 Elle n'est pas un cas isolé, car il s'agit d'un phénomène observé dans l'ensemble du secteur du SaaS, où le marché semble encore réticent à croire que ce secteur ne disparaîtra pas du jour au lendemain sous la pression de l'IA. Même de bons résultats n'y changent rien. Qu'en est-il cette fois-ci ? Comme pour ServiceNow, par exemple, le chiffre d'affaires et le bénéfice par action (BPA) ont leur importance, mais ce sont des indicateurs secondaires. Chiffre d'affaires : 9,88 milliards d'euros (prévisions : environ 9,85 milliards d'euros)

Bénéfice par action : 1,59 euro (prévisions : environ 1,75 euro)

Résultat d'exploitation : 2,74 milliards d'euros (prévisions : 2,9 milliards d'euros) Pour une entreprise faisant l'objet d'un sentiment de marché aussi négatif, le fait de ne pas répondre aux attentes entraînerait généralement une forte vague de ventes. Qu'est-ce qui a convaincu le marché de faire grimper le cours de l'action ? Dans le contexte actuel du marché, le segment clé est celui du cloud, qui est appelé à devenir le principal moteur de rentabilité de l’entreprise. Sur ce point, les investisseurs ont obtenu ce qu’ils attendaient le plus. Non seulement l’entreprise a maintenu le rythme de croissance de ses commandes, mais elle l’a clairement accéléré : 26 % contre des prévisions de 24 %. C’est un signe clair que le segment le plus prometteur de l’entreprise affiche d’excellentes performances. Perspectives Les résultats et les indicateurs de valorisation montrent de plus en plus que le marché a clairement surestimé la pression que l’IA exercerait sur l’entreprise, mais qu’il a peut-être sous-estimé les coûts de transformation et d’adaptation au nouvel environnement. Dans quelle position cela place-t-il l’entreprise ? La société est passée d'un endettement net élevé à une situation de trésorerie nette, qui s'élève actuellement à environ 2,2 milliards d'euros, ce qui a considérablement accru sa flexibilité financière. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est tombé à seulement 0,2.

Le flux de trésorerie disponible reste élevé et a atteint environ 3,2 milliards d’euros au cours du dernier trimestre.

D’un point de vue fondamental, SAP dispose désormais de l’un des bilans les plus solides du secteur technologique européen, ce qui confère à l’entreprise une grande liberté pour financer sa croissance, ses acquisitions et les rendements destinés aux actionnaires, tout en maintenant un niveau d’investissement élevé.

Les coûts grignotent les marges, mais l’entreprise semble très bien préparée à relever ces défis. De nombreux signes indiquent qu’elle est mieux positionnée que ne le reflètent actuellement les cours du marché.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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