Résultats de Texas Instruments : une croissance sans liquidités

Texas Instruments a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes et a présenté des perspectives solides pour le prochain trimestre. Les investisseurs n’ont toutefois pas réagi avec beaucoup d’enthousiasme. L’action du fabricant de semi-conducteurs a chuté d’environ 5 % à l’ouverture du marché. Si ce n’est pas le rythme ni l’ampleur de la croissance, qu’est-ce qui pèse sur la valorisation ? Chiffres clés Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 s’est élevé à 5,46 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice par action s’est établi à 2,14 dollars, soit près de 9 % de plus que le consensus précédent.

La marge brute a progressé à 61,4 %, tandis que la marge d’exploitation a atteint 42,3 %.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 48 % en glissement annuel, soit un rythme presque deux fois plus rapide que celui du chiffre d’affaires. Cela témoigne d’un effet de levier opérationnel croissant, à mesure que le taux d’utilisation des usines augmente et que la demande de circuits intégrés analogiques rebondit. La reprise a concerné la plupart des principaux marchés finaux : Les ventes aux clients industriels ont progressé d’environ 30 % en glissement annuel.

Le segment des centres de données a doublé son chiffre d’affaires.

Le secteur automobile a progressé à un rythme se situant « seulement » et « tout au plus » dans la fourchette basse des pourcentages à deux chiffres. Ces résultats confirment donc que l’amélioration ne se limite pas uniquement au boom des investissements dans l’IA. Perspectives Les prévisions pour le troisième trimestre constituent un autre signal positif. La direction de Texas Instruments table sur un chiffre d’affaires d’environ 6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,50 dollars.

Cela implique des niveaux supérieurs d’environ 5 % et 12 %, respectivement, aux prévisions antérieures du marché. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Texas Instruments a publié ses résultats alors que son action avait progressé de près de 70 % depuis le début de l’année. Compte tenu d’une valorisation aussi élevée, les investisseurs s’attendaient non seulement à des résultats supérieurs aux prévisions, mais aussi à une amélioration rapide du flux de trésorerie disponible. Parallèlement, la hausse de la demande pourrait inciter l’entreprise à maintenir des dépenses élevées dans de nouvelles usines de fabrication. Le flux de trésorerie disponible déclaré au cours des 12 derniers mois s'élevait à environ 6,53 milliards de dollars, mais il comprenait quelque 1,61 milliard de dollars d'avantages liés à la loi CHIPS. En excluant ces éléments, le flux de trésorerie disponible tombe à environ 4,92 milliards de dollars, soit « seulement » 25,3 % du chiffre d'affaires. Ces résultats renforcent les arguments en faveur d’un rebond généralisé du marché des semi-conducteurs analogiques, mais le marché n’est pas prêt à payer un tel prix pour une entreprise dépourvue de trésorerie. Texas Instruments reste solide sur le plan opérationnel, mais après la remontée du cours de l’action observée cette année, le marché a besoin de preuves supplémentaires que l’amélioration des résultats se traduira également par une augmentation durable des flux de trésorerie.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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