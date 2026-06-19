Les bourses américaines restent fermées ce vendredi pour la célébration de Juneteenth, limitant les volumes de transactions mondiaux.

Le baril de Brent termine en hausse de 1% proche des 81 $ en raison du report des négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran.

Les marchés mondiaux affichent une dynamique contrastée en ce jour férié de Juneteenth aux États-Unis. L'absence de cotation à Wall Street oriente l'attention vers les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et l'évolution des matières premières. Dans ce contexte, le cours du pétrole enregistre des mouvements volatils alors que les investisseurs adaptent leurs positions sur les actions européennes.

Géopolitique et cours du pétrole en forte volatilité

Le Moyen-Orient dicte la tendance sur le brut

Les négociations diplomatiques influencent directement l'équilibre des marchés énergétiques mondiaux ce vendredi. Le report de la nouvelle session de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran en Suisse a initialement pesé sur le sentiment général. Cette situation ravive les craintes concernant la stabilité des approvisionnements dans une région stratégique pour la production de brut.

L'annonce ultérieure d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a toutefois apporté un léger soulagement aux opérateurs. Les bombardements précédents menés par Israël avaient semé le doute sur la viabilité du protocole d'accord signé mercredi entre Washington et Téhéran. Cet accord transitoire accorde une période de 60 jours aux deux nations pour formaliser un traité de paix définitif.

Pendant cette phase intermédiaire, la réouverture programmée du détroit d'Hormuz reste un facteur déterminant pour les flux maritimes pétroliers. Les investisseurs surveillent de près ce point de passage clé afin d'évaluer la disponibilité réelle de l'offre sur le marché physique. Les décisions politiques à venir continueront de structurer l'évolution des prix de l'énergie à court terme.

Les cours du Brent et du WTI sous pression

Les prix des principales ressources énergétiques enregistrent d'importantes fluctuations au cours de la séance. Les cours ont d'abord progressé en première partie de journée en réaction directe aux blocages diplomatiques américano-iraniens. Une phase de correction technique s'est ensuite matérialisée suite aux développements positifs sur le front israélo-libanais.

Malgré ces mouvements erratiques, le baril de Brent termine la journée sur un gain de 1% pour s'établir à près de 81 $. De son côté, le baril de WTI s'échange juste sous le seuil des 78 $ en clôture. Vous pouvez suivre ces actifs via notre section dédiée aux matières premières pour analyser les tendances en temps réel.

En ce qui concerne les autres segments, le gaz naturel montre des signes de stabilisation en fin de semaine. Le contrat NATGAS achève ainsi ses transactions hebdomadaires à un niveau de 3,2 $. Parallèlement, la référence européenne TTF oscille autour de 42,1 $ au moment de la fermeture des places financières.

Source: xStation, 19.06.2026

Bilan des indices boursiers et des devises mondiales

Clôture mitigée pour les actions européennes

Les principales places boursières d'Europe terminent la séance majoritairement dans le rouge. L'indice paneuropéen Stoxx 50 cède 0,1% tandis que le DAX allemand abandonne 0,2% et le FTSE 100 britannique recule de 0,4%. Seuls l'indice italien FTSE MIB et le WIG20 polonais parviennent à s'extraire de la tendance générale avec des gains respectifs de 0,3% et 0,2%.

La performance la plus faible revient à l'indice français CAC 40 qui enregistre un repli plus marqué de 0,6%. Ce mouvement baissier se produit en dépit de la hausse du constructeur automobile Renault dont le titre progresse de 3,9%. Cette trajectoire haussière s'explique par la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire de 65% au sein de la société Flexis.

Cette entreprise se spécialise de manière ciblée dans la logistique du dernier kilomètre. À l'échelle internationale, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains affichent de légers replis de 0,1% pour le S&P 500 et le Nasdaq 100. Par ailleurs, les métaux précieux poursuivent leur correction avec un cours de l'or à 4 156 $ l'once et un argent à 64,9 $, pénalisés par la hausse des rendements sur les obligations souveraines.

Source: XTB Research, 19.06.2026

Source: XTB Research, 19.06.2026

Source: XTB Research, 19.06.2026

L'inflation japonaise et les ventes au détail britanniques

La journée a débuté par la publication des indicateurs macroéconomiques en provenance d'Asie. L'indice des prix à la consommation (inflation CPI) au Japon s'est avéré conforme aux prévisions à 1,5% en données globales et 1,4% pour l'indice cœur. Les anticipations de hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon demeurent inchangées avec une probabilité de 95% d'ici la fin de l'année.

Sur le marché des devises, la paire USD/JPY termine la session stable autour du niveau de 161,3. Sur l'ensemble de la semaine, la dépréciation du yen face au dollar américain atteint 0,7%. Cette baisse reste toutefois modérée si on la compare aux performances des autres devises du G10 au cours de la même période.

Le Royaume-Uni a également publié des statistiques économiques majeures concernant la consommation des ménages. Les ventes au détail britanniques affichent une croissance supérieure aux attentes avec une hausse mensuelle de 1,2% et une progression annuelle de 3,2%. Cette publication a bénéficié à la livre sterling qui s'apprécie temporairement de 0,2%, bien que la trajectoire hebdomadaire du GBP/USD affiche un recul global de 1,3% par rapport à l'ouverture de lundi. Vous pouvez retrouver l'ensemble des paires de devises majeures sur notre page dédiée au forex.

❓ FAQ sur l'actualité du jour

Comment le contexte géopolitique influence-t-il le cours du pétrole ? Les tensions internationales au Moyen-Orient modifient l'équilibre entre l'offre et la demande de brut. Le report de négociations diplomatiques restreint les perspectives de flux maritimes, provoquant une hausse immédiate de la volatilité sur les matières premières.

Pourquoi les indices boursiers européens ont-ils reculé ce vendredi ? Le repli des places financières s'explique par l'absence d'impulsion en provenance de Wall Street en raison d'un jour férié. Les arbitrages se sont concentrés sur la hausse des rendements des obligations souveraines, qui pèse mécaniquement sur les actifs risqués.

Quelle alternative choisir pour s'exposer au cours du pétrole sur les marchés ?

Les investisseurs particuliers peuvent s'orienter vers les actions de grandes entreprises du secteur de l'énergie ou vers des fonds indiciels cotés (ETF). Ces véhicules permettent de suivre les grandes tendances du marché pétrolier sans détenir l'actif physique.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB