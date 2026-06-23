Résumé quotidien : L'heure est venue d'une correction (23.05.2026)

Nous clôturons cette journée de mardi sur des baisses touchant la quasi-totalité des principaux indices boursiers. Cette situation résulte principalement de la vague de ventes qui a frappé les entreprises du secteur des semi-conducteurs, déclenchée par SK Hynix lors des premières heures des échanges en Asie. Marché boursier Le géant technologique coréen, peu après être devenu la société la plus capitalisée du pays, a subi une forte correction dépassant les 12 %, ce qui a entraîné une suspension temporaire des échanges sur le KOSPI. Les géants américains ont emboîté le pas, notamment Sandisk (-13 %), Micron (-11,2 %), ON Semiconductor (-10 %) et Marvell (-9 %). Figure 1 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (23/06/2026) Source: Bloomberg, 23.06.2026 Une consolidation après une telle hausse rapide en début d'année ne semble pas injustifiée. La question reste posée quant à l'orientation future du marché, alors que de plus en plus de doutes surgissent concernant les bénéfices générés par les entreprises et leur rentabilité. Figure 2 : Tableau de bord du Nasdaq 100 (23 juin 2026) Source: XTB Research, 23.06.2026 Figure 3 : Cours par secteur du Nasdaq 100 (23 juin 2026) Source: XTB Research, 23.06.2026 Les marchés boursiers européens sont également dans le rouge aujourd'hui, les entreprises du secteur technologique étant là aussi les plus touchées. Le DAX allemand a reculé de 1 % aujourd'hui,

le CAC 40 français de 0,7 %,

et l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 de 1,3 %. Le FTSE 100 britannique n'affiche qu'une baisse de 0,1 %, dans l'attente des développements sur le plan politique suite à la démission de Keir Starmer lundi. Politique Les investisseurs ne doutent guère qu’Andy Burnham, l’ancien maire de Manchester, devienne le nouveau Premier ministre du pays. Le parti semble avoir pris conscience de la nécessité de consolider rapidement, et la victoire très convaincante de M. Burnham à Makerfield a démontré sa capacité à regagner les électeurs tant de Reform UK que des Verts. Si aucun candidat adverse bénéficiant d’un soutien interne suffisant au sein du parti ne se présente d’ici le 16 juillet, M. Burnham sera désigné comme nouveau Premier ministre dès le 18 juillet. Son approche interventionniste de l’économie pourrait inquiéter les marchés, notamment ses déclarations selon lesquelles le Royaume-Uni ne devrait pas être «à la merci des marchés obligataires». Il a toutefois récemment pris ses distances par rapport à ces propos. Il a également nommé Andy Haldane, ancien économiste en chef de la Banque d’Angleterre, et Richard Hughes, ancien président de l’OBR, comme conseillers clés. Nous y voyons une tentative d’apaiser les inquiétudes des marchés face à une situation toujours très tendue sur le marché obligataire. Figure 4 : Taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre et rendements obligataires britanniques (1994 - 2026) Source: XTB Research, 23.06.2026 Matières premières L'absence de nouvelles négatives en provenance du Moyen-Orient entraîne une nouvelle baisse des cours des matières premières énergétiques. Pétrole : Le baril de Brent s'échange aujourd'hui à 77 $ (soit une baisse de 1,2 %).

Le baril de WTI s'échange à 73 $ (soit une baisse de 1,1 %). Figure 5 : PÉTROLE [D1] (25/10/2024 - 23/06/2026) Source: xStation, 23.06.2026 Gaz naturel : Le NATGAS recule de 3,2 % à 3,15 $.

Le TTF reste pratiquement inchangé, autour de 42,2 $. Métaux précieux : L'once troy d'or s'échange actuellement à environ 4 132 $ (-1,4 %), et l'once d'argent à 62 $ (-4,7 %) Données macroéconomiques Aujourd’hui, l’attention des marchés s’est concentrée sur la publication des données PMI du mois de juin. Qu’en ressort-il ? Le secteur des services dans les pays européens reste faible, tandis que l’industrie manufacturière s’en sort légèrement mieux (même si, dans ce domaine encore, on ne peut parler au mieux que d’une croissance modeste).

Les données en provenance du Royaume-Uni ont été particulièrement décevantes : les deux indicateurs se sont situés nettement en deçà des prévisions du consensus. Devises Sur le marché des changes, la position du dollar reste inébranlable, celui-ci poursuivant son appréciation amorcée lors de la dernière réunion du FOMC, marquée par un ton hawkish. La paire EUR/USD a franchi aujourd’hui le seuil de 1,14. Toutes les autres devises du groupe G10 s’affaiblissent face au dollar américain. Cela vaut tout particulièrement pour celles présentant un bêta élevé, à savoir la couronne suédoise (SEK), la couronne norvégienne (NOK), le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD). — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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