Résumé quotidien : Les semi-conducteurs prennent le contrôle de Wall Street

Données macroéconomiques des États-Unis, Données macroéconomiques de l'Europe, Forex, Matières premières, Cryptomonnaies La séance de jeudi à Wall Street a débuté par de fortes baisses, atteignant par moments près de 3 % sur le NASDAQ 100. La pression à la vente s'est atténuée au fil de la séance, et les pertes ont été ramenées à environ 1 % sur les principaux indices. L'US500 recule d'environ 0,6 % et l'US100 de 1 %. Le Dow Jones et le Russell 2000 s’en sortent mieux, avec des valorisations en hausse d’environ 0,2 %. La divergence marquée entre les indices témoigne d’une concentration des inquiétudes du marché. Les entreprises hyperscale et SaaS sont au centre des préoccupations ; le fait que ces sociétés représentent plus de la moitié des principaux indices pèse sur les cours de l’ensemble du marché. JPMorgan souligne également le désendettement des investisseurs particuliers ; ce mouvement est particulièrement marqué sur les valeurs technologiques.

Le marché considère que le conflit en Iran est pratiquement terminé, ce qui se reflète dans les cours. Les travaux se poursuivent en vue de la signature d’un accord définitif, les deux parties disposant d’un délai allant jusqu’au 21 août.

Micron (MU.US) : le fabricant de mémoires a publié des résultats phénoménaux ; le titre a progressé de 20 % à l’ouverture, avant de voir sa progression ralentir à 10 % au fil de la séance. La société a généré un chiffre d’affaires de 41,46 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 25,11 dollars, soit une hausse de plus de 100 % par rapport au trimestre précédent et un résultat supérieur de plus d’une douzaine de pour cent aux prévisions médianes du marché. Ces très solides résultats soutiennent également d’autres acteurs du secteur. Un risque potentiel réside dans le fait que de nouvelles hausses exponentielles des prix de la mémoire signalent une pression croissante sur les budgets d’investissement des entreprises hyperscale, ce qui pèse sur l’ensemble du marché.

L’euphorie qui règne autour des semi-conducteurs profite également à Qualcomm, qui prévoit 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le segment des centres de données, ce qui a fait grimper le titre de 8 %.

BlackBerry (BB.US) : La société a publié des prévisions de fin d’année optimistes, son chiffre d’affaires devant être soutenu par les dépenses d’infrastructure. Le titre est en hausse de 7 %.

Wendy’s (WEN.US) : La société poursuit son rebond après avoir atteint des plus bas en termes de valorisation, portée par une vague d’achats de la part des particuliers, dans un contexte d’optimisme quant aux performances futures d’une nouvelle « action meme ». Le titre est en hausse d’environ 10 %.

IBM (IBM.US) : La société a présenté le premier prototype de puce utilisant une technologie inférieure à 1 nm.

Apple (AAPL.US) : La société a augmenté les prix de ses produits, invoquant d’importantes pénuries de puces mémoire, pour lesquelles le secteur de l’électronique grand public doit entrer en concurrence avec les centres de données dédiés à l’IA. Le marché anticipe une pression potentielle sur les marges et/ou une baisse des ventes ; le titre recule d’environ 5 %. L’inflation PCE a atteint 4,1 %, conformément aux attentes du marché. Cela ne devrait pas affecter de manière significative la trajectoire des taux déjà anticipée aux États-Unis. Il convient de noter que l’inflation PCE sous-jacente est non seulement nettement inférieure, mais qu’elle s’est également stabilisée plus tôt, ce qui pourrait indiquer que la hausse des prix est temporaire.

La croissance économique a surpris à la hausse : le PIB américain (1er trimestre) a progressé de 2,1 % contre 1,6 % prévu.

Les salaires et les dépenses de consommation ont également augmenté de 0,7 %.

Les demandes d’allocations chômage sont restées supérieures à 200 000, mais se sont révélées inférieures aux prévisions.

Les inquiétudes pourraient porter sur les dépenses de consommation et les commandes de biens durables, qui ont été nettement en deçà des attentes. Les indices européens affichent des hausses modérées, principalement portées par la chute rapide des cours du pétrole. Les hausses varient entre 0,5 % et 1,2 %, l’Allemagne arrivant en tête. Le DE40 progresse de plus de 1,2 %.

L’optimisme concernant le secteur des semi-conducteurs se répercute également en Europe. ASML Holding et Infineon Technologies enregistrent une nette hausse, de l’ordre de 3 %. La croissance économique de l’Espagne s’est établie à 2,7 % en glissement a/a, conformément aux attentes du marché. Sur le marché des changes, la livre sterling mène la danse. Cette hausse fait suite à l’anticipation d’un changement de direction après la démission de Keir Starmer. Andy Burnham est donné favori. La livre sterling se renforce d’environ 0,2 % face au dollar américain et au yen.

Les devises néo-zélandaise et australienne progressent également après une hausse surprenante de l’emploi en Australie. Le dollar australien et le dollar néo-zélandais gagnent environ 0,2 % face au dollar américain. Parmi les matières premières agricoles, le cacao affiche de très fortes hausses. Cette progression de près de 5 % s’explique par les inquiétudes concernant les prochaines récoltes en Afrique de l’Ouest.

Les matières premières énergétiques enregistrent de légers gains ; le pétrole est en hausse de 2 %. Malgré les menaces de l’Irak de quitter l’OPEP pour augmenter sa production, une nouvelle baisse importante des stocks de pétrole américains compense cet impact. Le Brent revient à 75 dollars le baril.

Les données économiques américaines solides soutiennent les métaux industriels ; le cuivre progresse de 2 %. Parmi les métaux précieux, l’argent affiche une hausse de plus de 1 %. Le marché des cryptomonnaies montre des signes croissants de faiblesse et/ou d’un éventuel effondrement. Le bitcoin passe sous la barre des 60 000 dollars américains. L’Ethereum perd plus de 3 % et chute à environ 1 560 dollars américains. Le Solana chute à 66 dollars américains.



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