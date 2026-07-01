Le marché des cryptomonnaies rebondit nettement avec un franchissement du seuil des 60 000 dollars pour le Bitcoin.

Le nouveau président de la Réserve fédérale abandonne les projections de taux pour se concentrer sur les données économiques immédiates.

La Bourse de New York fait face à une séance contrastée ce mercredi, marquée par une réallocation massive des portefeuilles au détriment des actions technologiques. L'évolution inattendue de la politique monétaire américaine pèse sur la tendance, alors que les investisseurs réévaluent les perspectives de croissance du second semestre. Dans le même temps, les actifs alternatifs comme le cours Bitcoin profitent d'un regain d'intérêt notable de la part des opérateurs de marché.

Les géants technologiques sous pression à Wall Street

Meta Platforms bouleverse le secteur de l'intelligence artificielle

L'annonce de la nouvelle stratégie cloud de Meta Platforms provoque des remous sur la Bourse de New York. Le groupe compte commercialiser sa capacité de calcul excédentaire. Cette décision suscite des craintes de surcapacité dans l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle. Les investisseurs redoutent un déséquilibre entre l'offre de serveurs et la demande réelle des entreprises.

L'action Meta s'adjuge 8% en séance et signe la meilleure performance du jour. Les autres mastodontes du cloud comme Amazon, Microsoft et Alphabet affichent des variations limitées. Leurs cours restent stables face à ce nouveau positionnement concurrentiel. Le marché considère que leur avance technologique les protège à court terme d'une guerre des prix.

Les fournisseurs d'infrastructures informatiques accusent en revanche des baisses prononcées. CoreWeave chute de 10% et Nebius perd 12%. Les fabricants de puces Nvidia, AMD et Broadcom abandonnent entre 2% et 3%. Les spécialistes du stockage Micron et SanDisk reculent respectivement de 8% et 9%, amplifiant le mouvement baissier du secteur.

Rotation sectorielle et résilience en Europe

Le Nasdaq souffre de la baisse des semi-conducteurs et des valeurs liées au cloud. À l'inverse, l'indice Dow Jones s'inscrit en hausse dès les premiers échanges. Ce mouvement illustre une rotation des capitaux vers les entreprises de l'économie traditionnelle au sein de la Bourse de New York. Les gérants de portefeuille privilégient désormais les rendements défensifs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les places européennes évoluent majoritairement dans le rouge. Le CAC 40 parisien recule de 0,8%. L'IBEX 35 espagnol cède 0,3% et le FTSE 100 londonien baisse de 0,2%. Les indices locaux pâtissent des publications décevantes dans le secteur industriel de la zone euro.

Seul le DAX allemand parvient à se maintenir en territoire positif avec un gain de 0,3%. Cette résistance s'oppose à la faiblesse générale observée en Europe. La dynamique européenne contraste avec la stabilisation des indices américains hors actions technologiques. Les opérateurs arbitrent en faveur des grandes capitalisations industrielles d'outre-Rhin.

Politique monétaire et marchés des matières premières

La Réserve fédérale change de cap

Le président de la Fed, Kevin Warsh, acte la fin de la communication prévisionnelle. Les projections trimestrielles sur les futures baisses de taux sont définitivement abandonnées. Les prochaines décisions de l'institution s'appuieront strictement sur les statistiques macroéconomiques du moment. Les marchés s'adaptent à cette nouvelle méthode de pilotage à vue.

Le ton reste ferme concernant la lutte contre l'inflation, suggérant le maintien de conditions de financement strictes. La politique monétaire américaine continuera de peser sur la valorisation des actifs risqués. Le billet vert s'apprécie temporairement face aux principales devises. Les rendements obligataires américains se tendent, le taux à 10 ans atteignant la barre des 4,46%.

Sur le plan macroéconomique, l'indice ISM manufacturier de juin fléchit à 53,3. Le secteur connaît néanmoins un sixième mois consécutif d'expansion de son activité. Parallèlement, les créations d'emplois privés dans le rapport ADP déçoivent fortement avec 98 000 nouveaux postes. Ce niveau représente un plus bas de plusieurs mois, bien en deçà des 110 000 à 118 000 anticipés par le marché.

Rebond de l'or et du cours Bitcoin

Le marché des métaux précieux bénéficie d'un net retour de l'aversion au risque. L'ascension du cours de l'or tire l'ensemble du complexe vers le haut. Ce dernier s'apprécie de plus de 1% pour franchir le cap psychologique des 4 000 dollars l'once. L'argent suit la même dynamique haussière avec un gain de 1% au-delà des 60 dollars. Les opérateurs misent sur le cours de l'or pour se protéger contre l'incertitude induite par les nouvelles directives de la Fed.

À l'inverse, les prix des ressources énergétiques subissent une correction marquée. Le baril de Brent perd 2% et s'établit autour de 71 dollars. Les contrats à terme sur le gaz naturel reculent également de 2%. Ce reflux traduit les craintes grandissantes d'un tassement de la demande industrielle mondiale pour le troisième trimestre.

Le segment des actifs numériques se distingue par une progression homogène et soutenue. Le cours Bitcoin gagne 3% et dépasse les 60 000 dollars en séance. Ethereum progresse de plus de 3% pour se hisser confortablement au-dessus des 1 600 dollars. L'amélioration du sentiment général favorise le retour de la liquidité sur les principaux projets cryptographiques.

❓ FAQ

Pourquoi la Bourse de New York connaît-elle une rotation sectorielle ? Les investisseurs délaissent les actions technologiques au profit des valeurs industrielles et traditionnelles du Dow Jones. Ce mouvement de la Bourse de New York s'explique par les craintes de surcapacité dans les infrastructures d'intelligence artificielle et par des réallocations de portefeuilles en milieu d'année.

Quelles sont les implications de la nouvelle politique monétaire de la Fed ? L'abandon des projections de taux oblige les opérateurs à réagir aux données économiques en temps réel. Cette redéfinition de la politique monétaire maintient des conditions de financement restrictives et pèse sur les indices boursiers fortement valorisés.

Comment s'expliquent les variations du cours de l'or et des énergies ? Le cours de l'or profite de son rôle de protection face aux incertitudes liées aux indicateurs de l'emploi et dépasse les 4 000 dollars. À l'inverse, le cours du brut recule vers les 71 dollars en raison des signaux de ralentissement du secteur manufacturier.