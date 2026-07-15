Résumé Quotidien : Wall Street en hausse, le Dow Jones frôle ses plus hauts historiques après la publication de chiffres en baisse de l'IPP

Les indices américains affichent aujourd’hui une bonne séance, tandis que le Nasdaq 100 recule de moins de 0,2 % malgré une forte vague de ventes initiale sur les titres liés au thème de l’intelligence artificielle. Le S&P 500 progresse de 0,3 % et se rapproche de plus en plus du seuil des 7 600 points, tandis que le Dow Jones reste proche de ses plus hauts historiques. L'inflation des prix à la production en juin s'est avérée inférieure aux attentes, ce qui, conjugué à de solides résultats d'entreprises et à la remontée du titre ASML, a soutenu les actifs risqués.
- IPP de juin (en glissement mensuel) : -0,3 % (prévision : 0,0 % ; précédent : 0,6 %)
- IPP de juin (en glissement annuel) : 5,5 % (prévision : 6,2 % ; précédent : 6,0 %)
- IPP de base (en glissement mensuel) : 0,2 % (Prévision : 0,3 % ; Précédent : 0,4 %)
- IPP de base (en glissement annuel) : 4,7 % (Prévision : 5,2 % ; Précédent : 4,9 %)
Un nouveau rapport sur l’inflation aux États-Unis a surpris à la baisse. Les prix à la production ont reculé de 0,3 % en glissement mensuel, tandis que les mesures de l’inflation annuelle globale et sous-jacente ont ralenti davantage que ne l’avaient prévu les économistes. Ces données viennent corroborer le rapport sur l’IPC publié hier, qui s’était révélé plus modéré que prévu, renforçant ainsi les anticipations d’un affaiblissement continu des pressions inflationnistes.
Les hausses enregistrées aujourd’hui à Wall Street sont portées par les actions de Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon et Oracle, ce qui pourrait signaler un changement progressif du sentiment des investisseurs et une rotation des capitaux au détriment des fournisseurs d’infrastructures d’IA au profit des « Magnificent Seven ».
Les valeurs bancaires affichent également de solides performances, soutenues par une nouvelle série de résultats records, le secteur financier dans son ensemble étant emmené par BlackRock. Les actions du géant de la gestion d’actifs ont progressé de plus de 6 % après que la société a dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires, de bénéfices et d’actifs sous gestion (AUM), qui ont atteint le niveau record de 15 000 milliards de dollars.
La Banque du Canada (BoC) a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 %, conformément aux attentes du marché. Les responsables ont déclaré que le niveau actuel des taux d’intérêt restait approprié pour soutenir la reprise économique. La banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2026, les ramenant de 1,2 % à 0,7 %, tout en relevant ses projections de croissance pour 2027 de 1,6 % à 1,8 %. Elle a également revu à la hausse son estimation de la croissance annualisée du PIB au deuxième trimestre, la portant à 2,5 %, après une contraction de 0,1 % au premier trimestre.
La Banque du Canada s’attend à ce que la croissance économique s’accélère progressivement en 2027 et 2028. Elle prévoit que l’inflation ralentira pour s’établir à environ 2,5 % au second semestre 2026, avant de revenir à son objectif de 2 % début 2027. La banque centrale a également noté que les anticipations d’inflation à long terme des entreprises restent bien ancrées, tandis que le marché du travail canadien continue d’être faible mais globalement stable.
Graphique des contrats à terme sur le US30 (D1)
Source: xStation5
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