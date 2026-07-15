Saison des résultats aux États-Unis : qu'attend Wall Street des entreprises du S&P 500 ?

La saison des résultats du deuxième trimestre bat son plein, dans un contexte où le moral des investisseurs reste très optimiste et où les attentes vis-à-vis des entreprises américaines sont parmi les plus élevées depuis des années. Les analystes s’attendent actuellement à ce que les sociétés de l’indice S&P 500 affichent une croissance de leurs bénéfices de 23,6 % en glissement annuel, en forte hausse par rapport aux 18,8 % prévus fin mars. La première vague de résultats vient également renforcer la tendance aux surprises positives en matière de bénéfices. Bien que seules 4 % des entreprises du S&P 500 aient publié leurs résultats à ce jour, 89 % d’entre elles ont dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) et 72 % ont dépassé les prévisions de chiffre d’affaires. Bien que l’indice se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel relativement élevé de 20,5 — supérieur à ses moyennes sur cinq et dix ans —, les investisseurs estiment qu’une saison des résultats solide pourrait justifier les valorisations actuelles de Wall Street. La saison des résultats pourrait réserver une nouvelle surprise positive Bien que la saison des résultats du deuxième trimestre ne fasse que commencer, l’histoire montre que les analystes sous-estiment souvent la capacité bénéficiaire des entreprises du S&P 500. Le marché table actuellement sur une croissance des bénéfices d’environ 23,6 % en glissement annuel, ce qui marquerait déjà le deuxième trimestre consécutif avec une croissance des bénéfices supérieure à 20 %. Si la tendance historique des surprises positives en matière de bénéfices se poursuit, la croissance réelle des bénéfices pourrait dépasser 29 %, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2021. Le consensus actuel table sur une croissance des bénéfices du S&P 500 d’environ 23,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

Historiquement, le taux de croissance global des bénéfices a tendance à augmenter tout au long de la saison des résultats, la plupart des entreprises publiant des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Au cours de 37 des 40 derniers trimestres, le taux de croissance final des bénéfices a dépassé l’estimation qui prévalait à la fin du trimestre. Les seules exceptions ont été le premier trimestre 2020, le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022.

Au cours des dix dernières années, les entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) de 7,4 % en moyenne, tandis qu’environ 76 % d’entre elles ont publié des résultats supérieurs aux prévisions consensuelles.

En moyenne, ces surprises positives ont accru le taux de croissance global des bénéfices de l’indice de 6,2 points de pourcentage pendant la saison des résultats.

L'application de cette moyenne historique ferait passer la croissance des bénéfices du deuxième trimestre d'environ 23,2 % à environ 29,4 %.

Les données des cinq derniers trimestres et des quatre derniers trimestres indiquent un potentiel de hausse encore plus important, laissant entrevoir une croissance des bénéfices d'environ 29,6 % et pouvant atteindre 31,7 %, respectivement.

Même le scénario le plus prudent, fondé sur les moyennes historiques, suggère une croissance des bénéfices supérieure à 29 % en glissement annuel. Les premiers résultats renforcent l’optimisme des investisseurs La première vague de publications de résultats laisse entrevoir que la saison des résultats pourrait, une fois de plus, dépasser les attentes. Parmi les 18 premières sociétés de l’indice S&P 500 à avoir publié leurs résultats du deuxième trimestre, 89 % ont dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA). Globalement, ces résultats ont déjà fait passer le taux de croissance prévu des bénéfices pour l’ensemble de l’indice de 23,2 % à 23,6 %, alors même que la plupart des entreprises n’ont pas encore annoncé leurs résultats. 89 % des premières sociétés du S&P 500 à avoir publié leurs résultats ont dépassé les estimations consensuelles de bénéfice par action.

Ces premiers résultats ont fait passer le taux de croissance des bénéfices attendu pour le S&P 500 de 23,2 % à 23,6 %.

Si ce rythme de surprises positives se maintient au cours des prochaines semaines, la croissance finale des bénéfices pourrait avoisiner, voire dépasser, les 30 %.

Les investisseurs se concentreront non seulement sur les résultats publiés, mais aussi sur les prévisions de la direction pour le second semestre, notamment en ce qui concerne les dépenses d’investissement liées à l’IA, les pressions sur les coûts et l’impact de la hausse des prix de l’énergie.

Une saison des résultats aussi solide pourrait fournir une justification fondamentale aux valorisations actuelles de Wall Street, en particulier pour les entreprises des secteurs de la technologie, des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA. Source: FactSet

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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