Spie : pourquoi l'action grimpe de 3,19% ce matin

Une production T1 2026 affectée par la météo allemande

2,45 milliards d'euros de production, portés par les acquisitions

La production de Spie au premier trimestre 2026 s'établit à 2 450,3 millions d'euros, en hausse de 1,5% en données publiées et de 1,7% à taux de change constants. Les effets de change ont pesé pour 0,2 point sur le trimestre, un impact limité comparé à d'autres groupes français exposés au dollar.

La contribution des acquisitions récentes atteint 2,7 points de croissance, tandis que l'évolution organique ressort en recul de 0,9%. Cet écart marque un tournant dans la dynamique du groupe, habitué à publier des croissances organiques solides au cours des trimestres précédents. La croissance externe sert de relais pendant que les volumes subissent des ajustements temporaires.

Le chiffre de référence 2025 pour le même trimestre s'élevait à 2,42 milliards d'euros. L'équipementier des infrastructures énergétiques maintient ainsi une progression modeste de sa base d'activité, malgré un environnement contrasté selon les géographies et les métiers.

L'Allemagne et l'Europe centrale souffrent des conditions climatiques

Les perturbations météorologiques en Allemagne et en Europe centrale constituent la principale explication de la baisse organique. Plusieurs chantiers ont subi des retards en début d'année, en particulier sur les installations extérieures et les projets d'infrastructures énergétiques. Un rattrapage progressif est attendu au cours des prochains trimestres, selon Gauthier Louette, président-directeur général du groupe.

La production en Allemagne progresse néanmoins de 1,2% au total, portée par la contribution des acquisitions récentes. La zone Europe centrale affiche une hausse de 7,5%, également tirée par la croissance externe. Ces deux régions représentent ensemble une part significative du chiffre d'affaires du groupe et constituent le principal moteur de la stratégie de consolidation du marché européen.

Le segment Global Services Energy affiche quant à lui un recul de 4,4% sur le trimestre, en particulier pénalisé par les effets de change. Cette activité internationale, exposée à des devises émergentes et au dollar américain, subit mécaniquement la remontée de l'euro. Les fondamentaux commerciaux de ce segment restent alignés avec les objectifs annuels du groupe.

Une dynamique d'acquisitions bolt-on particulièrement active

667 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis au T1

Spie a annoncé quatre acquisitions au premier trimestre 2026, représentant environ 667 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel acquis. Cette cadence soutenue s'inscrit dans la stratégie de croissance externe ciblée sur des cibles de petite ou moyenne taille (bolt-on), que le groupe intègre ensuite à ses implantations régionales existantes.

Ces opérations couvrent principalement les zones géographiques prioritaires du groupe, avec une intensité notable en Allemagne. Le mode de financement retenu privilégie les ressources générées par l'activité opérationnelle, un point suivi de près par les investisseurs compte tenu du levier financier du groupe. Les prix pratiqués dans le secteur des services multitechniques restent compétitifs pour un acquéreur bénéficiant d'un réseau industriel étendu.

Les 667 millions d'euros acquis équivalent à environ 6% du chiffre d'affaires total de 2025, soit 10,8 milliards d'euros. Cette contribution mécanique à la croissance 2026 et 2027 donne au groupe de la visibilité sur l'atteinte de son objectif de forte croissance totale, même en cas de décélération ponctuelle de la croissance organique.

L'Allemagne, priorité stratégique pour le développement du groupe

La montée en puissance des activités de services industriels en Allemagne a été identifiée par Gauthier Louette comme une étape majeure dans le déploiement du groupe sur le plus grand marché européen des services industriels. L'Allemagne combine une base industrielle massive et des besoins d'investissement croissants dans la décarbonation, la rénovation énergétique et la souveraineté énergétique.

Les services multitechniques bénéficient directement du plan d'investissement allemand dans les infrastructures, adopté en 2025 pour un montant pluriannuel de 500 milliards d'euros. Une part significative de cette enveloppe est fléchée vers la modernisation des réseaux, la transition énergétique et la numérisation des sites industriels. Ces projets nourrissent mécaniquement le carnet de commandes des acteurs spécialisés comme Spie.

La présence de Spie en Allemagne se construit depuis plusieurs années par acquisitions successives, avec un portefeuille qui dépasse désormais plusieurs centaines de sites d'intervention. Le groupe ambitionne de devenir le premier acteur indépendant des services multitechniques sur le marché allemand à horizon 2028, un positionnement qui justifierait à terme une revalorisation du titre.

L'action Spie grimpe de 3,19%, les objectifs 2026 confirmés

Un rebond boursier porté par la stratégie de croissance externe

L'action Spie gagne 3,19% à 47,18€ à l'ouverture d'Euronext Paris, après une clôture la veille autour de 45,72€. Le rebond s'explique par la combinaison de trois éléments : la confirmation des objectifs annuels, la cadence soutenue des acquisitions et la communication rassurante sur le caractère temporaire des perturbations météorologiques.

La capitalisation boursière du groupe dépasse désormais les 7,6 milliards d'euros. Le titre figure dans les principaux indices mid-cap européens et reste éligible au PEA, ce qui en fait un support fréquent pour les investisseurs particuliers français recherchant une exposition aux services aux entreprises et à la transition énergétique.

La performance boursière du titre depuis janvier reste positive, avec une progression de l'ordre de 10% en année glissante. Le niveau actuel se rapproche des plus hauts historiques atteints lors du sommet de mars 2026, avant la correction liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui avait brièvement ramené le cours sous les 42€.

Les catalyseurs à venir : transition énergétique et marge d'EBITA

Spie confirme ses objectifs 2026 : une forte croissance totale tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue, ainsi que la poursuite de l'expansion de la marge d'EBITA, principal indicateur de rentabilité opérationnelle suivi par le marché. Le groupe cible historiquement une amélioration de sa marge de 10 à 20 points de base par an.

La thèse d'investissement du titre repose principalement sur l'accélération de la transition énergétique en Europe, avec des besoins massifs en efficacité énergétique des bâtiments, en électrification des sites industriels et en maintenance des infrastructures critiques. Le groupe revendique des tendances de croissance structurelles inchangées, portées par un contexte européen favorable au renforcement de la souveraineté énergétique.

Les investisseurs pourront suivre la dynamique du dossier via les ETF sectoriels européens exposés aux services aux entreprises ou aux infrastructures. La prochaine échéance pour le titre sera la publication des résultats semestriels 2026, attendue fin juillet, avec un point d'attention sur la concrétisation du rattrapage annoncé en Allemagne et l'évolution de la marge d'EBITA.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Spie grimpe-t-elle de 3,19% après un T1 en baisse organique ?

L'action Spie gagne 3,19% à 47,18€ à l'ouverture du vendredi 24 avril. Ce rebond s'explique par trois facteurs : la confirmation des objectifs annuels 2026, l'annonce de quatre acquisitions représentant 667 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis, et la communication rassurante sur le caractère temporaire des perturbations météorologiques. Le marché retient la dynamique de croissance externe et l'attente d'un rattrapage au cours des trimestres suivants.

Quels sont les objectifs financiers de Spie pour 2026 ?

Spie confirme viser une forte croissance totale en 2026, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue. Le groupe confirme également la poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA, indicateur clé de rentabilité opérationnelle. Ces objectifs ont été maintenus à l'issue d'un premier trimestre affecté par les aléas climatiques en Allemagne et en Europe centrale.

Comment investir sur l'action Spie et le secteur de la transition énergétique ?

L'exposition directe à Spie passe par l'achat d'actions cotées sur Euronext Paris sous le symbole SPIE, éligibles au PEA. Pour une approche diversifiée sur la transition énergétique, des ETF sectoriels européens ciblant les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou les infrastructures offrent une exposition à un panier plus large d'acteurs du secteur.

Pourquoi les conditions météorologiques ont-elles pesé sur la production de Spie ?

Les conditions météorologiques défavorables en Allemagne et en Europe centrale au premier trimestre 2026 ont retardé plusieurs chantiers extérieurs et projets d'infrastructures énergétiques. Ces aléas climatiques expliquent la baisse organique de 0,9% de la production trimestrielle. Le groupe anticipe un rattrapage progressif au cours des trimestres suivants, à mesure que les travaux reportés seront exécutés.

Quelle est la stratégie d'acquisitions bolt-on de Spie ?

La stratégie d'acquisitions bolt-on de Spie consiste à racheter des sociétés de petite ou moyenne taille, puis à les intégrer aux implantations régionales existantes du groupe. Au premier trimestre 2026, quatre acquisitions ont été annoncées, représentant 667 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel acquis, avec un accent particulier sur l'Allemagne. Cette approche permet à Spie de consolider son positionnement sur le plus grand marché européen des services industriels.