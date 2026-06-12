Tous les regards sont tournés vers SpaceX : à quel cours l'action va-t-elle ouvrir ?

SpaceX est toujours en phase de pré-lancement et n'a pas encore commencé à être cotée en bourse. Les actions devraient s'ouvrir à environ 175 dollars sur le Nasdaq, contre un prix d'introduction en bourse de 135 dollars par action. Le report du début des négociations pour les introductions en bourse de grande envergure est une procédure standard visant à garantir un démarrage en douceur sur le marché. Une étape clé du processus consiste à déterminer le cours d'ouverture, qui vise à équilibrer au mieux les ordres d'achat et de vente.

Les banques d'investissement évaluent la demande pour les actions SpaceX à différents niveaux de prix avant le début des cotations.

L'objectif est d'éviter une forte vague de ventes immédiatement après l'entrée en bourse et d'assurer un démarrage relativement stable des cotations.

Pour une offre aussi importante que celle de SpaceX, le processus peut prendre plusieurs heures avant que les cotations ne commencent officiellement.

Les grandes introductions en bourse ont connu des retards similaires par le passé. Alibaba, par exemple, a commencé à être négocié environ trois heures après l'ouverture du marché américain, tandis que certaines introductions en bourse récentes n'ont commencé à être négociées qu'en début d'après-midi.

Le Nasdaq et les banques gérant l'opération voudront s'assurer que le cours d'ouverture a été fixé de manière appropriée et que l'action ne subit pas de forte baisse immédiatement après son entrée en bourse. Source: xStation5

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