Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (24.07.2026)

La semaine écoulée a été marquée par le retour des cours du pétrole au-dessus des 100 dollars pour les contrats de septembre arrivant à échéance et par la poursuite de la vague de ventes sur les marchés boursiers. La géopolitique a une nouvelle fois constitué le principal facteur déterminant pour les investisseurs, alimentée non seulement par la situation au Moyen-Orient, mais aussi par la mise en place de nouveaux droits de douane américains à grande échelle. La saison des résultats à Wall Street a livré des résultats d’entreprises solides, même si ceux-ci se sont avérés insuffisants pour redonner confiance aux investisseurs. Une nouvelle vague de publications de la part de géants de la technologie tels que Microsoft et Apple pourrait modifier cette dynamique. Par ailleurs, l’heure des décisions sonnera pour deux banques centrales clés, à savoir la Réserve fédérale et la Banque du Japon. Compte tenu de cette concentration d’événements à fort impact, trois marchés méritent une attention particulière dans les jours à venir : USD/JPY, l’or et NASDAQ 100.

USD/JPY

La devise japonaise a connu des difficultés récemment, la semaine écoulée ayant été marquée par une montée des pressions inflationnistes au Japon, alimentée en partie par la hausse des coûts énergétiques mondiaux. Cette semaine sera marquée par un bras de fer direct entre deux grandes banques centrales. Mercredi, le FOMC annoncera sa décision de politique monétaire, suivie de la deuxième conférence de presse du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Vendredi, la Banque du Japon présentera sa position sur les taux d’intérêt, précédée dans la matinée par la publication de l’indice des prix à la consommation de Tokyo.

Le consensus du marché prévoit que tant la Fed que la Banque du Japon maintiendront leurs taux d’intérêt à leurs niveaux actuels, le taux directeur de la Banque du Japon s’établissant actuellement à 1,0 %. Les investisseurs se concentreront fortement sur les indications éventuelles concernant un futur resserrement monétaire, d’autant plus que le yen s’échange à des niveaux proches de ses plus bas depuis 40 ans, dans un contexte de hausse des coûts d’importation. Les interventions monétaires historiques au Japon démontrent que la pression verbale seule, en l’absence d’une action décisive de la BoJ, n’apporte qu’un soulagement temporaire au yen. De plus, le sentiment véhiculé par la banque centrale américaine reste le principal catalyseur des tendances de la paire USD/JPY. Si la Fed devait maintenir une position hawkish tandis que la BoJ s’abstiendrait d’émettre des signaux agressifs en raison de préoccupations liées à la croissance, la paire USD/JPY pourrait reprendre sa trajectoire haussière vers le niveau de 165. À l’inverse, une surprise hawkish de la part de la BoJ, étayée par un indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo plus élevé et des prévisions d’inflation révisées à la hausse, pourrait déclencher un fort rebond du yen et forcer un dénouement rapide des positions courtes spéculatives massives.

L’or

Alors que la semaine dernière a été marquée par l’évolution des sentiments liés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et aux cours du pétrole, cette semaine constituera un test direct pour le marché de l’or, sous l’influence de la politique monétaire américaine et des données économiques à venir.

Le principal catalyseur de la volatilité sera la décision du FOMC de mercredi, suivie jeudi par les chiffres du PIB américain et l’indice d’inflation PCE de juin, qui reste l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale. L’or continue de faire preuve d’une forte sensibilité aux taux d’intérêt réels et à l’évolution des rendements des bons du Trésor américain. Les hausses historiques du cours de l’or lors des périodes où les baisses de taux sont anticipées illustrent clairement cette relation : à mesure que les rendements réels baissent, les capitaux se réorientent progressivement vers des actifs non rémunérateurs. Si le rapport PCE de jeudi fait état de pressions inflationnistes persistantes et que la Fed laisse entendre que les taux devront rester élevés plus longtemps, l’or pourrait rester sous pression, en particulier si le prix du pétrole remonte vers les 100 dollars le baril. Dans un scénario alternatif, caractérisé par un indice PCE plus modéré et un risque géopolitique en recul, le métal précieux bénéficierait d’une très forte dynamique lui permettant de sortir de sa récente tendance baissière.

NASDAQ 100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100)

La semaine dernière a été marquée par une nouvelle vague de ventes dans les secteurs mondiaux des semi-conducteurs et des mémoires pour l’IA. Cette semaine s’ouvre sur la publication des résultats trimestriels des géants de la technologie à Wall Street, qui coïncide directement avec la réunion de la Réserve fédérale. Mercredi, Microsoft et Meta Platforms publieront leurs résultats trimestriels, suivis jeudi par Apple et Amazon. Ces annonces coïncident avec la décision du FOMC sur les taux d’intérêt mercredi et la publication du PIB américain et de l’indice PCE jeudi.

Les investisseurs examineront non seulement la croissance du chiffre d’affaires, mais surtout le retour sur investissement consacré aux infrastructures d’intelligence artificielle. Les valorisations élevées des grandes entreprises technologiques ne laissent qu’une marge d’erreur extrêmement réduite. La dynamique des marchés observée lors des précédentes corrections du secteur technologique montre que même une légère déception concernant les perspectives de marges futures peut déclencher des ventes massives sur l’ensemble de l’indice, malgré des résultats actuels solides. Des résultats solides de la part des leaders du marché, associés à des commentaires mesurés de la Fed, pourraient donner au NASDAQ 100 l’élan nécessaire pour rebondir après ses récents reculs. À l’inverse, des prévisions décevantes, associées à un discours hawkish de Kevin Warsh, risquent d’aggraver la correction en cours.