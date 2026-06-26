Trois marchés à surveiller la semaine prochaine : EUR/USD, l'or, le S&P 500 (26.06.26)

La semaine dernière a apporté un répit temporaire face aux tensions géopolitiques, en partie grâce aux signes de pourparlers de paix et à un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a ramené les cours du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre. La semaine à venir s’annonce comme l’une des périodes les plus critiques pour les marchés mondiaux de ces derniers temps. Les investisseurs sont confrontés à une convergence de facteurs décisifs : le forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, des données cruciales sur l’inflation dans la zone euro, ainsi que le rapport très attendu sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), avancé en raison d’un jour férié américain. Face à un calendrier macroéconomique aussi chargé, il convient de porter une attention particulière à l’EURUSD, à l’or et aux contrats à terme sur le S&P 500 (US500).

EUR/USD

La paire de devises la plus négociée au monde se retrouvera cette semaine prise au cœur d’un affrontement direct entre les discours de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale. L’EUR/USD revient vers le niveau de 1,14 à mesure que s’estompent les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt américains. Que surveilleront les investisseurs ?

De lundi à mercredi, l’attention des marchés se concentrera sur le forum économique de la BCE à Sintra, où la présidente de la banque, Christine Lagarde, et le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doivent prendre la parole. Les traders scruteront leurs déclarations à la recherche d’indices sur la trajectoire future de la politique monétaire, alors que les deux banques centrales sont confrontées à une inflation obstinément élevée. Mme Lagarde s’exprimera dès lundi, tandis qu’une table ronde réunissant M. Warsh et d’autres responsables clés des banques centrales est prévue le mercredi 1er juillet.

Les données relatives à l’indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro, tant pour les principales économies que pour l’ensemble de la zone, attendues mardi et mercredi, pourraient considérablement attiser la volatilité. Les prévisions indiquent une baisse de l’inflation globale harmonisée (IPCH) à 3 % en glissement annuel, contre 3,2 % en mai, ainsi qu’un recul potentiel de l’inflation sous-jacente. Si les pressions sur les prix s’atténuent grâce à la baisse des coûts des carburants, ces niveaux restent toutefois à un niveau inquiétant au-dessus de l’objectif, ce qui oblige la BCE à maintenir une attitude vigilante.

Le test décisif pour la paire EUR/USD aura lieu jeudi avec la publication du rapport sur l’emploi non agricole. Le marché s’attend à un nouveau résultat solide, bien que moins brillant que la performance exceptionnelle de mai, le taux de chômage devant se stabiliser à 4,3 %. Un nouveau rapport sur l’emploi exceptionnellement positif raviverait considérablement les anticipations de hausses des taux américains.

Or

L’or est passé sous la barre des 4 000 dollars l’once la semaine dernière, principalement sous le poids des anticipations persistantes d’une politique monétaire restrictive aux États-Unis. Bien que le métal précieux se soit stabilisé après avoir testé ce seuil, le déluge de données en provenance des États-Unis qui s’annonce devrait entretenir une forte volatilité du marché.

Les cours de l’or restent étroitement liés au climat de confiance concernant le Moyen-Orient et à la pérennité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Un paradoxe manifeste régit actuellement ce marché : toute nouvelle escalade du conflit géopolitique pourrait, paradoxalement, exercer une pression à la baisse sur le métal précieux, alimentée par la crainte qu’une inflation plus élevée ne déclenche un resserrement monétaire plus agressif de la part des banques centrales. À l’inverse, des signes concrets de paix réduisent le risque de hausses des taux d’intérêt, ce qui constitue un facteur favorable pour les cours de l’or, même si certains analystes estiment que cela réduit la prime de risque géopolitique de cet actif.

Le discours de Kevin Warsh à Sintra, ainsi que la publication prochaine des indices ISM des directeurs d’achat et du rapport sur l’emploi aux États-Unis, constitueront des catalyseurs cruciaux pour le marché de l’or. Il est essentiel de noter que le rapport sur les emplois non agricoles sera publié jeudi, car les marchés américains seront fermés vendredi en prévision du Jour de l’Indépendance, le samedi 4 juillet.

Contrats à terme sur le S&P 500 (US500)

L’indice général de Wall Street fait face à une semaine de négociation très chargée, bien que raccourcie. En raison du jour férié de vendredi, jour de la fête de l’Indépendance, le marché obligataire fermera plus tôt jeudi. Vendredi, les marchés boursiers au comptant resteront entièrement fermés, ne laissant que les contrats à terme sur indices ouverts lors d’une séance raccourcie.

Les investisseurs devront assimiler une série complète de données sur le marché du travail dans un laps de temps réduit. Mardi sera publié le rapport JOLTS sur les offres d’emploi, qui devrait faire état d’une baisse des postes vacants, signalant un léger ralentissement de la demande de main-d’œuvre parmi les grandes entreprises. Ce rapport sera suivi mercredi par le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé, puis jeudi par les chiffres officiels de l’emploi non agricole. Il est intéressant de noter que les chiffres de l’emploi aux États-Unis bénéficient d’un coup de pouce significatif lié à la Coupe du monde de la FIFA en cours, ce qui pourrait fausser les chiffres globaux ; une forte hausse des embauches est attendue dans les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement.

Tout aussi important, la saison des résultats d’entreprise commence à s’animer. Après la clôture des marchés mardi, Nike et Constellation Brands publieront leurs résultats, offrant ainsi au marché un aperçu de la santé des consommateurs américains. Par ailleurs, dès lundi, les investisseurs suivront de près les décisions de la Cour suprême des États-Unis dans des affaires très médiatisées impliquant Donald Trump, ainsi que la destitution potentielle de la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, ce qui pourrait temporairement peser sur le moral de Wall Street.