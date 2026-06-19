Trois marchés à surveiller la semaine prochaine : EURUSD, pétrole, NASDAQ (19.06.2026)

Une semaine incroyablement intense touche à sa fin. Les marchés ont clairement réagi aux prévisions « hawkish » de la Réserve fédérale, à la hausse des taux de la Banque du Japon et à l’absence de changement de la part de la Banque d’Angleterre, de la Banque centrale australienne ou de la Banque de Norvège, dans un climat d’apaisement des pressions inflationnistes suite à la signature de l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Les risques géopolitiques s’étant atténués, les investisseurs se concentreront davantage sur les données et autres événements géopolitiques et boursiers importants.

La semaine à venir apportera des données macroéconomiques clés et des rapports sur les résultats qui permettront de vérifier si l’optimisme des marchés repose sur des bases solides. L’attention des investisseurs se portera sur l’indice d’inflation PCE américain et sur les publications cruciales des entreprises technologiques. Par conséquent, l’attention des investisseurs devrait se concentrer tout particulièrement sur ces trois marchés : l’EUR/USD, le pétrole et l’indice US100.

EUR/USD

Le principal moteur du dollar américain la semaine prochaine sera la publication des chiffres relatifs à la consommation et à l’inflation aux États-Unis, qui pourraient potentiellement renforcer le ton belliciste adopté à la suite de la dernière décision de la Réserve fédérale. Jeudi, nous découvrirons le rapport de mai sur les revenus et les dépenses des ménages, qui comprendra l’indice PCE de base, qui reste la mesure de l’inflation privilégiée par la Fed. Auparavant, lundi, les données sur la confiance des consommateurs dans la zone euro seront publiées, suivies mardi des indices PMI préliminaires des principales économies.

Selon les estimations, l’inflation PCE de base aurait progressé de 0,35% en glissement mensuel en mai, ce qui porterait le taux annuel à 3,4% (contre 3,3%). Parallèlement, l’inflation PCE globale, sans aucune exclusion, devrait s’accélérer pour atteindre 4,1%. Un chiffre d’inflation plus élevé pourrait renforcer à nouveau le dollar et pousser la paire EUR/USD vers ses plus bas niveaux récents.

PÉTROLE (Brent)

Le marché de l’or noir entre dans une phase d’apaisement après plusieurs mois tendus marqués par la guerre en cours entre les États-Unis et l’Iran. Bien qu’un mémorandum de 60 jours ait été signé, de nombreuses questions restent en suspens et les négociations en vue d’un accord permanent ont été reportées. Le détroit d’Ormuz a été rouvert, mais il est encore loin d’être pleinement opérationnel, ce qui pourrait déclencher une nouvelle volatilité des cours du pétrole.

Les risques géopolitiques n’influençant plus les cours du pétrole, le marché va désormais se concentrer sur l’évaluation des fondamentaux de la demande. La Chine a joué un rôle d’amortisseur sur le marché pétrolier, mais outre le ralentissement des importations, nous observons également d’autres signaux négatifs en provenance de ce pays.

Si les données ne s’améliorent pas, une forte reprise de l’offre sur le marché pétrolier pourrait faire baisser les cours dans une fourchette comprise entre 50 et 60 dollars le baril l’année prochaine. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que nous pourrions connaître une offre excédentaire pouvant atteindre 5 millions de barils par jour l’année prochaine, principalement due à une augmentation de la production de 8 millions de barils par jour.

US100 (contrat à terme Nasdaq 100)

Pour le secteur technologique, un moment crucial de vérification des fondamentaux approche, où les valorisations boursières fondées sur la révolution de l’IA se heurteront aux données financières concrètes. Mercredi, nous assisterons à la publication des résultats du géant américain de la mémoire, Micron Technology. L’entreprise est une bénéficiaire directe de l’essor de l’intelligence artificielle, fournissant des composants clés pour les centres de données.

Une surprise positive au niveau des résultats et des prévisions pourrait donner l’impulsion nécessaire à un retour dynamique de l’indice US100 vers ses plus hauts historiques, amortissant ainsi la pression potentiellement « hawkish » liée aux données PCE de jeudi.

Les marchés boursiers, dont la structure est dominée par les « Big Tech », font actuellement preuve d’une grande résilience face à la politique monétaire restrictive de la Fed, tant que les solides résultats des entreprises justifient des valorisations élevées.

L’essor de l’IA agit comme une sorte de tampon de sécurité contre un ralentissement économique. Néanmoins, historiquement, lors de périodes de ratios de valorisation élevés, tels que le ratio cours/bénéfice (P/E), tout signe de ralentissement de la dynamique des commandes dans les rapports d’entreprises comme Micron, combiné à un chiffre d’inflation PCE orienté vers un resserrement monétaire, pourrait déclencher de fortes prises de bénéfices, à l’instar de ce qui s’est produit après la récente publication des chiffres de l’emploi non agricole (NFP) ou lors de la dernière conférence de la Réserve fédérale.