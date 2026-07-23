Valeur de la semaine : TSMC – Le moteur industriel de la révolution de l'IA

Ces dernières années, le marché des technologies s’est principalement concentré sur les entreprises développant des solutions d’intelligence artificielle. Nvidia fournit les puces qui équipent les centres de données modernes, Microsoft et Google investissent des milliards de dollars dans les infrastructures informatiques, et d’innombrables entreprises tentent d’intégrer l’IA générative à leurs produits et services. Cependant, derrière chaque grande réussite en matière d’IA se cache une entreprise dont le rôle est souvent bien moins mis en avant, bien qu’elle constitue l’un des éléments les plus importants permettant à l’ensemble du secteur de se développer.

C’est chez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) qu’est produite une part importante des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Les puces conçues par des entreprises telles que Nvidia, AMD, Apple et Broadcom sont fabriquées dans les usines de TSMC avant de devenir la base des appareils, serveurs et centres de données les plus importants qui soutiennent l’économie mondiale.

La position de l’entreprise est unique, car TSMC n’est pas en concurrence avec ses clients. Contrairement aux entreprises traditionnelles du secteur des semi-conducteurs, elle ne conçoit pas ses propres processeurs ni ses propres cartes graphiques. Elle se concentre en revanche exclusivement sur l’étape la plus complexe de la chaîne de valeur des semi-conducteurs : la fabrication de puces à grande échelle. Ce modèle économique a permis à TSMC de devenir le maillon essentiel entre la conception des semi-conducteurs et leur production physique.

Les derniers résultats trimestriels ont montré que le cycle d’investissement lié à l’intelligence artificielle continue de s’accélérer. L’entreprise a atteint des niveaux de chiffre d’affaires records, a maintenu une rentabilité exceptionnellement élevée et a présenté des perspectives très positives pour les trimestres à venir. La contribution croissante du segment du calcul haute performance, qui comprend les puces utilisées dans les infrastructures d’intelligence artificielle et les centres de données de pointe, s’est avérée particulièrement importante.

Pour les investisseurs, les résultats de TSMC ont une portée qui dépasse largement la simple performance d’une entreprise isolée. Dans de nombreux secteurs technologiques, un rapport trimestriel reflète principalement la situation d’une entreprise spécifique. TSMC, en revanche, fournit l’un des indicateurs les plus clairs de la demande réelle en technologies de pointe. Lorsque les plus grandes entreprises technologiques mondiales augmentent leurs dépenses consacrées au développement de l’intelligence artificielle, la demande de capacité de production de TSMC s’accroît également.

L’histoire de TSMC est donc, à bien des égards, celle de l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. L’entreprise ne se contente pas de tirer profit de la croissance de l’intelligence artificielle, elle rend également cette croissance possible. Chaque nouvelle étape du développement de l’IA nécessite des puces plus avancées, et leur production est au cœur même de l’activité de TSMC.

La question clé pour les investisseurs n’est donc pas seulement de savoir dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut se développer, mais également qui tirera parti de la valeur économique générée par cette transformation. TSMC occupe une position stratégique au sein de l’écosystème technologique mondial.

Dans les sections suivantes, nous examinerons pourquoi l’entreprise taïwanaise s’est dotée d’un avantage concurrentiel parmi les plus difficiles à reproduire au monde, comment l’intelligence artificielle modifie la structure de son activité et si sa valorisation actuelle laisse encore une marge de progression.

Pourquoi TSMC est l’une des entreprises de semi-conducteurs les plus importantes au monde

Dans le cas de TSMC, le principal atout ne réside pas dans un produit en particulier, mais dans la position de l’entreprise au sein de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. L’entreprise taïwanaise a créé le modèle de fonderie spécialisée (« pure play »), c’est-à-dire un fabricant de semi-conducteurs qui produit des puces exclusivement pour des clients externes. Cette approche permet aux plus grandes entreprises technologiques mondiales de concevoir leurs puces les plus avancées tout en s’appuyant sur un partenaire doté de capacités de fabrication inégalées.

Ce modèle a fait de TSMC l’un des piliers les plus importants de l’économie numérique. L’entreprise produit des puces utilisées par Nvidia, AMD, Apple et de nombreux autres leaders technologiques, tandis que l’essor de l’intelligence artificielle a encore renforcé son importance stratégique.

La structure des activités de TSMC s’est clairement réorientée vers l’intelligence artificielle et le calcul haute performance. Le segment du calcul haute performance est devenu le principal moteur de croissance de l’entreprise, remplaçant la prédominance antérieure de l’électronique grand public. Cela signifie que le cycle actuel des semi-conducteurs n’est pas principalement tiré par les mises à niveau des smartphones ou des ordinateurs, mais par l’expansion à long terme des infrastructures nécessaires au développement et à l’exploitation des modèles d’IA.

Toutefois, l’avantage de TSMC ne repose pas uniquement sur son envergure. La fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde constitue l’un des processus industriels les plus complexes jamais créés. Construire une usine de semi-conducteurs ne suffit pas. Le véritable défi consiste à parvenir à une production de masse répondant aux exigences de qualité, d’efficacité et de régularité requises.

C’est précisément pour cette raison que la position de TSMC est si difficile à remettre en cause. Au fil des décennies, l’entreprise a noué des relations avec les plus grandes entreprises technologiques du monde, développé un puissant écosystème de fournisseurs et investi des centaines de milliards de dollars dans les générations successives de technologies de fabrication. Aujourd’hui, TSMC bénéficie à la fois de la demande croissante en puces d’IA et de la valeur croissante de chaque semi-conducteur produit.

L’avantage technologique de TSMC : de l’ère des 3 nm à celle des 2 nm

Dans le secteur des semi-conducteurs, le développement d’une nouvelle technologie ne constitue pas le principal défi. La véritable difficulté réside dans la capacité à fabriquer cette technologie à très grande échelle tout en garantissant un niveau élevé de qualité, d’efficacité et de fiabilité. C’est là que TSMC a forgé l’un de ses principaux avantages concurrentiels.

Les procédés de fabrication les plus avancés, notamment la technologie 3 nm et la future technologie 2 nm, permettent aux entreprises de créer des puces offrant des performances supérieures et une consommation d’énergie réduite. Cela revêt une importance particulière pour les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, où même de légères améliorations en termes d’efficacité peuvent se traduire par des réductions significatives des coûts d’exploitation au sein d’infrastructures informatiques gigantesques.

Le procédé 3 nm est devenu l’un des principaux moteurs de la croissance actuelle de TSMC. Alors que l’entreprise s’oriente vers la production en série de puces 2 nm, elle entre dans une nouvelle phase de développement technologique qui devrait lui permettre de conserver son leadership sur les segments les plus exigeants du marché des semi-conducteurs.

Parallèlement, les techniques avancées d’encapsulation des semi-conducteurs prennent de plus en plus d’importance. L’avenir de l’intelligence artificielle ne repose plus uniquement sur la miniaturisation des transistors. Les systèmes d’IA les plus puissants nécessitent l’intégration de plusieurs puces au sein de systèmes informatiques hautement efficaces.

Cela crée deux opportunités de croissance parallèles pour TSMC. D’une part, la demande ne cesse d’augmenter pour les procédés de fabrication les plus avancés. D’autre part, les technologies complémentaires liées à l’intégration des puces et à l’encapsulation avancée deviennent des éléments de plus en plus précieux de l’écosystème des semi-conducteurs.

Le marché a obtenu exactement ce qu’il attendait

Les résultats trimestriels de TSMC sont devenus l’un des événements les plus importants lors de la saison des résultats pour le secteur des semi-conducteurs. La raison est simple. L’entreprise taïwanaise occupe une place centrale dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale, ce qui signifie que ses résultats fournissent des indications non seulement sur ses propres performances commerciales, mais aussi sur l’activité d’investissement des plus grandes entreprises mondiales développant l’intelligence artificielle.

Le deuxième trimestre 2026 a livré exactement le type de performance auquel s’attendaient les investisseurs. TSMC a dépassé ses propres prévisions, enregistrant un chiffre d’affaires record et conservant une rentabilité exceptionnelle. Plus importants encore que les chiffres clés, les commentaires de la direction concernant les trimestres à venir ont retenu l’attention. L’entreprise a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et a maintenu des perspectives très positives concernant la demande en matière d’intelligence artificielle et de calcul haute performance.

Le chiffre d’affaires a atteint 40,2 milliards de dollars, soit une hausse de 36 % par rapport à l’année précédente et le niveau le plus élevé de l’histoire de l’entreprise.

Le résultat net a augmenté d’environ 77 % en glissement annuel.

La marge brute a atteint 67,7 %, dépassant les prévisions antérieures.

Le segment du calcul haute performance a représenté environ 66 % du chiffre d’affaires total.

Les technologies basées sur des procédés en 7 nm et des nœuds plus avancés ont représenté environ 77 % du chiffre d’affaires lié aux plaquettes, tandis que la demande pour la technologie en 3 nm a continué de croître rapidement.

Ces résultats ont mis en évidence plusieurs tendances importantes. Premièrement, le cycle de croissance actuel du secteur des semi-conducteurs est fondamentalement différent des périodes précédentes. Cette fois-ci, le principal moteur n’est pas l’électronique grand public, mais l’infrastructure nécessaire au développement de l’intelligence artificielle.

Il y a quelques années, les résultats de TSMC étaient très liés à la conjoncture du marché des smartphones. Aujourd’hui, les puces utilisées dans les centres de données, les accélérateurs d’IA et les systèmes de calcul haute performance jouent un rôle bien plus important. Ce segment est devenu la principale composante de l’activité de l’entreprise et reste sa principale source de croissance.

La rentabilité constitue un autre indicateur important. Dans le secteur des semi-conducteurs, une croissance rapide nécessite souvent des investissements colossaux et peut exercer une pression sur les marges. TSMC illustre une réalité différente. La forte demande en puces de pointe permet à l’entreprise de maintenir une rentabilité exceptionnelle, car les clients sont prêts à payer des prix élevés pour accéder à des capacités de production limitées reposant sur les technologies les plus récentes.

Il est important de noter que TSMC ne tire pas uniquement profit de l’augmentation des volumes de production. À mesure que les clients adoptent des procédés de fabrication de plus en plus avancés, la valeur de chaque commande augmente également. La production de puces en 3 nm, le développement de la technologie en 2 nm et l’extension des capacités d’encapsulation de pointe placent l’entreprise dans le segment le plus attractif du marché des semi-conducteurs.

Les investisseurs ont également réagi positivement aux perspectives de l’entreprise pour les trimestres à venir. La direction s’attend à ce que la demande reste très forte, le chiffre d’affaires du troisième trimestre devant encore progresser pour atteindre environ 44,6 à 45,8 milliards de dollars. Dans le même temps, TSMC continue de tabler sur des marges très élevées, ce qui confirme que les conditions actuelles du marché restent exceptionnellement favorables.

Toutefois, une expansion aussi rapide nécessite des investissements massifs. TSMC augmente ses dépenses consacrées aux nouvelles installations de fabrication, au développement technologique et à l’extension de ses capacités de production afin de répondre à la demande de clients tels que Nvidia, AMD et Apple. L’ampleur de ces investissements représente à la fois la plus grande force de l’entreprise et l’un de ses plus grands défis. Ils permettent à TSMC de conserver son avance technologique, mais ils nécessitent également des capitaux importants et une gestion rigoureuse du cycle d’investissement.

Le rapport trimestriel a confirmé l’élément central de la thèse d’investissement de TSMC. L’entreprise ne se contente pas de tirer profit de l’essor de l’intelligence artificielle. Elle occupe une position où cet essor doit nécessairement se concrétiser. Chaque nouvelle étape du développement de l’IA exige une puissance de calcul accrue, des puces plus avancées et une fabrication de semi-conducteurs de plus en plus complexe.

Analyse financière : transformer le leadership technologique en résultats records

Une position technologique dominante ne suffit pas à elle seule à définir une entreprise d’exception. La question clé est de savoir si l’avantage concurrentiel d’une entreprise se traduit par des performances financières supérieures. Dans le cas de TSMC, ces dernières années ont montré que l’entreprise est devenue non seulement le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, mais également l’un des principaux bénéficiaires de l’essor des infrastructures d’intelligence artificielle.

Le premier facteur qui ressort est la croissance du chiffre d’affaires. Après une période de ralentissement dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs, due en partie à des ajustements de stocks consécutifs à la pandémie, TSMC a renoué avec une trajectoire de croissance très forte. Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires a atteint le niveau record de 40,2 milliards de dollars, soit une hausse de 36 % en glissement annuel. Cette reprise démontre que l’entreprise se trouve en plein cœur du cycle d’investissement actuel dans l’IA.

La structure de cette croissance est encore plus impressionnante. Elle n’est pas uniquement tirée par des volumes de production plus élevés, mais principalement par une réorientation vers les technologies les plus avancées. Le segment du calcul haute performance, qui comprend les puces d’IA et les processeurs utilisés dans les centres de données, représente désormais environ les deux tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise. Il s’agit d’un changement fondamental par rapport aux cycles précédents du secteur des semi-conducteurs, où l’électronique grand public jouait un rôle bien plus important.

La principale caractéristique financière de TSMC reste sa rentabilité. La fabrication de semi-conducteurs nécessite d’énormes dépenses d’investissement, ce qui signifie que de nombreuses entreprises du secteur sont confrontées à une pression sur leurs marges. TSMC évolue dans un environnement totalement différent. Grâce à son leadership technologique, à des taux d’utilisation élevés et à un très fort pouvoir de négociation auprès de ses clients, l’entreprise maintient des marges rarement observées dans les secteurs manufacturiers traditionnels.

Au deuxième trimestre 2026, la marge d’exploitation a atteint 56,1 %, tandis que la marge nette s’est établie à 50,4 %. Une telle rentabilité démontre que TSMC ne se distingue pas uniquement par l’ampleur de sa production. La valeur la plus importante provient des technologies les plus avancées, où le nombre de concurrents potentiels est extrêmement limité.

L’un des aspects les plus impressionnants du modèle économique de TSMC réside dans sa capacité à maintenir des marges élevées malgré des niveaux d’investissement records. Chaque année, l’entreprise consacre des dizaines de milliards de dollars à la construction de nouvelles usines, à la recherche et au développement, ainsi qu’à l’extension de ses capacités de production. En théorie, une expansion aussi agressive pourrait réduire le rendement du capital, mais la structure actuelle du marché permet à TSMC de rentabiliser avec succès ces investissements.

Le rendement du capital investi constitue un indicateur clé de la qualité d'une entreprise. Un ROIC très élevé démontre que les investissements colossaux de TSMC ne sont pas de simples coûts, mais des actifs générant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

La situation financière de l'entreprise est également très solide. TSMC dispose d'un bilan solide, ce qui lui confère une grande flexibilité pour mener à bien ses futurs projets d'investissement. Cela revêt une importance particulière dans un secteur où le maintien d'un avantage concurrentiel nécessite des dépenses constantes en matière de recherche, de nouvelles installations et de technologies de nouvelle génération.

La génération de flux de trésorerie constitue un autre atout majeur. Malgré d’énormes dépenses d’investissement, TSMC reste une entreprise capable de générer des montants substantiels de trésorerie. La société finance son expansion principalement grâce à la solidité de ses propres activités, ce qui réduit sa dépendance vis-à-vis des financements externes et préserve son indépendance stratégique.

La meilleure preuve de la qualité de l’activité de TSMC réside donc non seulement dans son taux de croissance, mais aussi dans sa capacité à concilier simultanément plusieurs caractéristiques complexes. L’entreprise accroît son envergure, investit des montants records dans l’avenir et conserve des marges parmi les plus élevées de l’ensemble du secteur technologique.

C’est cette combinaison qui fait de TSMC bien plus qu’un simple fabricant de puces. Il s’agit de l’une des entreprises les plus importantes soutenant le développement de l’infrastructure mondiale de l’intelligence artificielle.

Qu’est-ce qui va animer TSMC dans les années à venir ?

Pour TSMC, la question la plus importante n’est pas de savoir si l’entreprise est actuellement le leader du marché des semi-conducteurs. Sa position reste très solide. La question bien plus importante est de savoir si le rythme actuel de croissance pourra se maintenir dans les années à venir et si les investissements d’aujourd’hui se traduiront par une nouvelle expansion financière.

Le principal moteur de croissance reste l’intelligence artificielle. Le cycle d’investissement actuel diffère des précédentes phases de reprise du secteur des semi-conducteurs, car il n’est pas principalement tiré par les mises à niveau des appareils grand public. Cette fois-ci, le facteur clé réside dans la construction de l’ensemble de l’infrastructure nécessaire au développement de modèles d’IA, à l’exploitation de centres de données et au soutien de systèmes nécessitant une puissance de calcul considérable.

C’est précisément là que TSMC occupe une position unique. L’entreprise fabrique certaines des puces les plus avancées pour les plus grandes entreprises technologiques du monde, et la demande croissante d’accélérateurs d’IA et de processeurs de serveurs se traduit directement par une augmentation des commandes. Le segment du calcul haute performance est devenu la partie la plus importante de l’activité de TSMC, et tout indique que son importance continuera de croître.

Un autre facteur de croissance majeur réside dans le développement de nouvelles générations de technologies de fabrication. Le passage au procédé de 2 nm constituera l’une des étapes les plus importantes de l’histoire de TSMC, car il devrait permettre à l’entreprise de conserver son leadership dans les segments les plus exigeants du marché des semi-conducteurs. Pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle, chaque amélioration des performances et de l’efficacité énergétique des puces revêt une importance capitale, d’autant plus que les centres de données consomment des quantités croissantes d’électricité.

Parallèlement, les techniques avancées d’encapsulation des semi-conducteurs constituent une source d’avantage concurrentiel de plus en plus importante. Les systèmes d’IA modernes ne reposent plus uniquement sur des puces individuelles produites à l’aide des procédés de fabrication les plus récents. La capacité à combiner plusieurs composants au sein d’un seul système informatique hautement efficace revêt désormais une importance tout aussi grande.

Des technologies telles que le CoWoS deviennent donc un autre pilier de l’avantage concurrentiel de TSMC et une source supplémentaire de croissance du chiffre d’affaires. À mesure que les modèles d’intelligence artificielle gagnent en complexité, la demande en solutions d’encapsulation avancées devrait continuer à augmenter.

Un autre facteur important réside dans la capacité de TSMC à maintenir des marges élevées. La forte demande pour les technologies les plus avancées permet à l’entreprise d’augmenter progressivement ses prix et d’améliorer la qualité de la composition de son chiffre d’affaires. Lorsque les capacités de production restent limitées et que les clients se disputent l’accès aux technologies de fabrication les plus récentes, la position de négociation de TSMC reste très solide.

Cependant, l’entreprise est également confrontée à des défis de taille. L’extension des capacités de production en dehors de Taïwan, notamment avec de nouvelles installations aux États-Unis, au Japon et en Europe, nécessite d’énormes investissements en capital. Des dépenses annuelles atteignant des dizaines de milliards de dollars illustrent à quel point l’industrie des semi-conducteurs est devenue capitalistique. Dans le même temps, ces investissements sont indispensables si TSMC souhaite conserver son leadership technologique et répondre à la demande croissante de ses clients.

À long terme, le principal atout de TSMC réside dans le fait que presque tous les scénarios impliquant un développement accru de l’intelligence artificielle nécessitent des semi-conducteurs plus avancés. Si les entreprises technologiques continuent d’augmenter leurs dépenses en infrastructures d’IA, TSMC devrait rester l’un des principaux bénéficiaires de cette transformation.

La croissance de l’entreprise ne repose donc pas sur un produit spécifique ni sur une tendance de marché à court terme. Elle s’appuie sur l’importance croissante des semi-conducteurs dans l’économie mondiale et sur le fait que de plus en plus de secteurs deviennent dépendants d’une puissance de calcul de pointe.

Une entreprise solide dotée d’avantages exceptionnels, mais confrontée à des attentes extrêmement élevées

La plus grande force de TSMC réside dans son avantage concurrentiel difficile à reproduire. Des décennies d’investissement dans la technologie, une échelle de production colossale et des relations étroites avec les plus grandes entreprises technologiques mondiales ont permis de créer un modèle économique extrêmement difficile à contester. Les concurrents peuvent investir des milliards de dollars dans de nouvelles usines, mais il leur faudrait de nombreuses années pour reconstruire l’écosystème complet, l’expertise en matière de fabrication et la confiance des clients développés par TSMC.

Parallèlement, l’entreprise est confrontée à des défis typiques d’une organisation située au cœur d’une course technologique mondiale. L’ampleur croissante des investissements nécessite une demande très forte, tandis que l’extension de la production en dehors de Taïwan accroît la complexité opérationnelle et les coûts. Un autre facteur important est la géopolitique et le risque lié à la concentration, sur une seule île, des capacités de fabrication de semi-conducteurs les plus avancées au monde.

Pour les investisseurs, cependant, la question principale n’est pas de savoir si TSMC est une entreprise exceptionnelle. Ses fondamentaux indiquent clairement que c’est le cas. La question clé est de savoir si le rythme du développement de l’intelligence artificielle, la hausse de la demande en puissance de calcul et l’adoption continue de semi-conducteurs de pointe seront suffisamment soutenus pour justifier les attentes actuelles du marché.

La thèse d’investissement sous-jacente à TSMC repose sur la conviction que l’intelligence artificielle n’est pas une tendance passagère, mais une transformation technologique comparable aux précédentes révolutions numériques. Si ce scénario se concrétise, l’entreprise taïwanaise devrait rester l’un des principaux bénéficiaires de cette évolution structurelle.

TSMC est une entreprise aux caractéristiques exceptionnelles : des barrières à l’entrée considérables, une rentabilité hors du commun et une importance stratégique pour l’ensemble de l’écosystème technologique. Cependant, cette force même suscite également des attentes élevées. Au cours des prochaines années, les investisseurs devront évaluer non seulement si TSMC est en mesure de continuer à croître plus rapidement que l’ensemble du marché, mais également si l’ampleur de sa croissance future sera suffisante pour justifier la valorisation actuelle de l’entreprise.

TSMC n’est plus simplement un fabricant de semi-conducteurs. L’entreprise est devenue l’un des principaux acteurs infrastructurels à l’origine de la révolution de l’intelligence artificielle. Ses performances futures dépendront non seulement de son leadership technologique, mais également de la capacité de la demande mondiale en capacités d’IA à continuer de croître à un rythme suffisant pour répondre aux attentes ambitieuses d’aujourd’hui.

Source: xStation5