Warsh, de la Fed, tempère le ton « hawkish » et redonne de l'espoir aux partisans de l'or

Aujourd’hui a lieu l’événement le plus important dans le cadre du symposium économique de la BCE à Sintra, au Portugal. Une table ronde a réuni aujourd’hui le nouveau président de la Fed, qui s’est récemment fait connaître pour son attitude plus restrictive, même s’il reste une véritable énigme pour les marchés. Ses déclarations d’aujourd’hui, conjuguées à des données américaines légèrement moins bonnes, affaiblissent non seulement le dollar, mais redonnent également de l’espoir aux investisseurs sur le marché de l’or, qui non seulement repasse au-dessus des 4 000 dollars, mais teste même le seuil des 4 100 dollars l’once. Points clés du discours de Kevin Warsh La fin des « indications prospectives » : Warsh rompt définitivement avec la tradition de ses prédécesseurs. La Fed ne fournira pas au marché de signaux clairs concernant les futures évolutions des taux d’intérêt. Les investisseurs doivent se fier aux données concrètes. Warsh a fermement soutenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur cette question.

Warsh rompt définitivement avec la tradition de ses prédécesseurs. La Fed ne fournira pas au marché de signaux clairs concernant les futures évolutions des taux d’intérêt. Les investisseurs doivent se fier aux données concrètes. Warsh a fermement soutenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur cette question. Une lutte sans compromis contre l’inflation : Warsh a déclaré sans détour : « Nous voulons parvenir à la stabilité des prix. » Il a ajouté que si quelqu’un pensait que la Fed accepterait une inflation supérieure à 2 %, il serait déçu. Il considère toujours que les prix sont trop élevés. Sur ce point, toutefois, sa position reste assez restrictive.

Warsh a déclaré sans détour : Il a ajouté que si quelqu’un pensait que la Fed accepterait une inflation supérieure à 2 %, il serait déçu. Il considère toujours que les prix sont trop élevés. Sur ce point, toutefois, sa position reste assez restrictive. Légère optimisme et recul des anticipations d’inflation : Le président de la Fed a noté qu’au cours des quatre premières semaines de son mandat, les anticipations d’inflation et les risques liés à l’inflation avaient reculé. Il a également souligné que les rendements obligataires et la volatilité des marchés s’étaient atténués. Cela donne de l’espoir aux investisseurs sur le marché de l’or.

Le président de la Fed a noté qu’au cours des quatre premières semaines de son mandat, les anticipations d’inflation et les risques liés à l’inflation avaient reculé. Il a également souligné que les rendements obligataires et la volatilité des marchés s’étaient atténués. Cela donne de l’espoir aux investisseurs sur le marché de l’or. « Conflit interne » en juillet : Il a annoncé que lors de la prochaine réunion du FOMC (dans 4 semaines), les débats seraient vifs. Il a refusé de se prononcer sur la question de savoir si la flambée actuelle de l’inflation, provoquée par le conflit avec l’Iran, était transitoire.

Il a annoncé que lors de la prochaine réunion du FOMC (dans 4 semaines), les débats seraient vifs. Il a refusé de se prononcer sur la question de savoir si la flambée actuelle de l’inflation, provoquée par le conflit avec l’Iran, était transitoire. Réduction du bilan de la Fed (QT) : Il a confirmé sa position « hawkish » bien connue, souhaitant que le bilan de la Fed soit réduit car, selon lui, un bilan trop important « frôle la politique budgétaire » et agit principalement en gonflant les prix des actifs. Toutefois, les changements seront mis en œuvre avec prudence et transparence. Cela constitue, en revanche, une nouvelle légèrement négative pour les indices.

Il a confirmé sa position « hawkish » bien connue, souhaitant que le bilan de la Fed soit réduit car, selon lui, un bilan trop important « frôle la politique budgétaire » et agit principalement en gonflant les prix des actifs. Toutefois, les changements seront mis en œuvre avec prudence et transparence. Cela constitue, en revanche, une nouvelle légèrement négative pour les indices. L'indépendance de la Fed reste intacte : Il a assuré que malgré les récentes décisions de la Cour suprême (notamment après l'affaire Cook), la Fed resterait pleinement indépendante et respecterait strictement son mandat.

Il a assuré que malgré les récentes décisions de la Cour suprême (notamment après l'affaire Cook), la Fed resterait pleinement indépendante et respecterait strictement son mandat. Optimisme technologique (IA) : Il considère que les États-Unis sont les principaux bénéficiaires de la révolution de l'IA. Si le boom technologique stimule l'inflation à court terme (demande de composants), à long terme, une productivité accrue pourrait changer la donne en matière de politique monétaire. Warsh est-il en train de modérer son discours ? On pourrait répondre, avec une approche typiquement analytique : à la fois oui et non. Warsh endosse le rôle d’un « juge objectif », ce que les marchés accueillent avec soulagement. Après sa première réunion de juin, Wall Street craignait que Warsh ne soit un faucon extrême, prêt à relever fortement les taux en réponse au conflit avec l’Iran. À Sintra, Warsh n’a pas durci son discours. Bien qu’il réaffirme que l’objectif est une inflation de 2 %, il a simultanément envoyé plusieurs signaux rassurants aux marchés : Il a admis que les pressions inflationnistes et les anticipations d’inflation avaient légèrement baissé au cours du dernier mois.

au cours du dernier mois. Il a noté avec satisfaction la baisse des rendements obligataires.

En s’éloignant des forward guidance, il a dissipé la crainte des marchés que la Fed n’annonce « à l’avance » une série de hausses de taux. Cela signifie que les marchés ne ressentent plus la menace immédiate d’une intervention « faucon » soudaine, ce qui, combiné aux dernières données macroéconomiques, a donné une impulsion à l’affaiblissement du dollar et à la hausse des actifs à risque. L'EURUSD revient à 1,14 et l'or s'envole à 4 100 $ ? Parallèlement au discours de Warsh, des données clés sur le secteur manufacturier américain (ISM Manufacturing) ont été publiées, ce qui explique parfaitement ces fluctuations majeures : Un indice ISM en baisse et un effondrement des prix : L'indice ISM manufacturier global a chuté à 53,3 (contre une prévision de 53,9), et les nouvelles commandes se sont également révélées plus faibles. Plus important encore, l'indice ISM des prix payés a enregistré une chute massive à 73 (alors qu'il atteignait auparavant 82,1, pour une prévision de 77,5).

L'indice ISM manufacturier global a chuté à (contre une prévision de 53,9), et les nouvelles commandes se sont également révélées plus faibles. Plus important encore, l'indice a enregistré une chute massive à (alors qu'il atteignait auparavant 82,1, pour une prévision de 77,5). Réaction de la paire EUR/USD (passage à 1,14) : Étant donné que le sous-indice américain des prix est en forte baisse et que Warsh lui-même affirme que les risques d’inflation s’atténuent, les investisseurs en concluent que la Fed n’aura pas besoin de relever ses taux de manière précipitée. Les rendements obligataires américains baissent, ce qui pèse automatiquement sur le dollar (USD) et fait grimper le cours de la paire EUR/USD.

Étant donné que le sous-indice américain des prix est en forte baisse et que Warsh lui-même affirme que les risques d’inflation s’atténuent, les investisseurs en concluent que la Fed n’aura pas besoin de relever ses taux de manière précipitée. Les rendements obligataires américains baissent, ce qui pèse automatiquement sur le dollar (USD) et fait grimper le cours de la paire EUR/USD. Retour spectaculaire de l’or à 4 100 $ : L’or a bénéficié aujourd’hui d’un cocktail de facteurs favorables : Géopolitique : Le conflit en cours avec l’Iran et l’incertitude (les commentaires de Vance et de la Maison Blanche mentionnés dans les dépêches concernant les chances d’un accord, mais avec un risque toujours présent) entretiennent la demande de « valeurs refuges ». Affaiblissement du dollar et baisse des rendements : Les données de l’ISM tempérant les ambitions bellicistes de la Fed et Warsh ne menaçant pas de hausses, le coût d’opportunité de détenir de l’or diminue. Absence d’indications prospectives : la Fed renonçant à guider le marché de la main, l’incertitude quant à l’avenir s’accroît – et l’or adore l’incertitude. Le retour vers la barre des 4 100 dollars constitue une démonstration de force, tant sur le plan technique que fondamental, pour ce métal à l’ère du nouveau président de la Fed.

L’or a bénéficié aujourd’hui d’un cocktail de facteurs favorables : L'or a débuté la séance d'aujourd'hui en passant sous la barre des 4 000 dollars, mais depuis plusieurs jours, nous constatons que ce niveau s'affirme de plus en plus comme un solide support. Aujourd’hui, l’or repasse au-dessus du retracement de 38,2 %. Il convient de noter qu’en novembre 2025, le niveau des 4 000 dollars a été testé à plusieurs reprises. Si les anticipations de hausses de taux diminuent effectivement (le marché anticipe toujours plus d’une hausse d’ici la fin de l’année), l’or pourrait bien rebondir. La paire EUR/USD rebondit également, mais reste sous le niveau de 1,14. Source : xStation5



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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