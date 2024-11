Le break even en trading : comment mieux sécuriser vos positions ?

Temps de lecture: 9 minute(s)

En matière de trading, chaque décision compte, et savoir à quel moment agir peut faire toute la différence. Parmi les notions incontournables à maîtriser, le break even s’impose comme un allié stratégique pour sécuriser vos positions. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, comprendre et maîtriser le break even est essentiel pour protéger vos gains, tout en réduisant vos risques. Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Pourquoi joue-t-il un rôle si déterminant ? Quels sont les avantages et les dangers du break even ? Comment le calculer et l’optimiser efficacement ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans le guide complet rédigé par les experts XTB.

Qu’est-ce que le break even ? Le break even, ou point mort en français, désigne le moment précis où un trade, ou une série de trades, ne génère ni profit ni perte (profit or loss). En d'autres termes, c'est le point d'équilibre où le trader a récupéré exactement ce qu'il a investi, sans gains ni pertes. Pour schématiser, si vous achetez une action à 100 €, votre point break even sera de 100 €. C'est à partir de ce prix que vous commencerez à engranger des profits. Ce point zéro marque une étape clé dans la rentabilité d’un trader. À partir de cet instant, les pertes sont stoppées. Tout ce qui se situe en dessous du break even représente une zone de pertes, tandis que tout ce qui le dépasse entre dans la zone de gains. Dès que ce seuil est franchi, le trader commence à dégager des profits. Le break even est donc directement lié à la gestion des risques et au money management, son but étant de limiter les pertes du trader. La notion de break even se retrouve sur tous les marchés. Ce seuil peut être identifié pour les actions, le CFD forex, les CFD indices, les CFD matières premières ou encore les CFD crypto-monnaies. Peu importe, par ailleurs, le type de trading que vous réalisez. Que ce soit en swing trading, en day trading ou en scalping, le break even reste un concept clé indispensable à une bonne gestion de vos positions. L’importance du break even en trading Une position de trading se compose de trois éléments : Un prix d’entrée ;

Un prix de stop-loss ;

Un prix de take profit. Le break even correspond le plus souvent au prix d’entrée. C’est ici que le trader positionne son stop-loss. Cet outil lui permet d’indiquer le niveau de prix auquel il souhaite encaisser ses pertes. Par la suite, en fonction de l’évolution du trade, le trader pourra modifier le niveau du stop-loss. Le trader peut toutefois se mettre en break even sans pour autant déplacer son stop-loss. Il a, en effet, la possibilité d’encaisser des profits partiels au cours de son trader afin de couvrir ses pertes éventuelles. Prenons un exemple : vous ouvrez une position avec un ratio risque/profit de 1 pour 10. En clair, avec 1 euro, vous pouvez gagner 10 euros. Votre trade se passe bien. Arrivé à un profit de 5, vous décidez de clôturer 50 % de votre trade. Vous vous placez alors en break even, sans pour autant décaler stop-loss. Si la tendance s’inverse et que votre trade retourne au niveau du stop-loss, votre perte sera compensée par le profit partiel encaissé. Un élément important à garder en tête : le break even ne se limite pas simplement à la sécurisation d’une position individuelle en déplaçant le stop-loss au point d’équilibre. C’est également un concept clé dans la stratégie globale d’un trader. Elle lui permet, en effet, d’évaluer à partir de combien de trades une stratégie devient rentable. Les traders qui maîtrisent un tant soit peu l’anglais le savent bien. La question “How do you calculate the break even ?” est une des plus populaires des forums dédiés aux traders débutants. Et pour cause, calculer le break even nécessite un peu de pratique. Ce point d’équilibre correspond au prix d’entrée initial de la position, auquel s'ajoutent les frais de transaction et du spread. La formule mathématique a utilisé pour calculer votre break even est donc la suivante : Break even = prix d’entrée + frais de transaction + spread Prenons un exemple simple. Un trader achète une action à 200 €. Les frais de transaction sont de 2 € et le spread est de 1 €. Le break even du trader se situe à 203 € (200 € + 2 € + 1 €). Le break ne se résume donc pas au prix d’achat. Les courtiers et les plateformes de trading facturent, en effet, des frais dont il faut tenir compte. Rappelons que le spread représente la différence entre le prix d'achat et le prix de vente (selling price) d'un actif financier. En d'autres termes, il s’agit de l’écart entre le prix auquel vous pouvez acheter votre action et le prix auquel vous pouvez la vendre immédiatement sur le marché. Prenons un exemple : vous achetez une action à 101 €, mais vous ne pourriez la revendre immédiatement qu'à 100 €. Votre spread est donc de 1 €. Vous devez donc attendre que le prix de vente augmente d'au moins 1 € pour couvrir le spread et atteindre le break even. Enfin, les frais à prendre en compte incluent également les commissions facturées par les plateformes de trading en ligne. Ces dernières décalent, en effet, le niveau de votre break even. Quels sont les avantages et les inconvénients du break even ? Le break even présente des avantages et des inconvénients qu’il est essentiel de bien comprendre avant de l’utiliser pour vos trades. Les avantages du break even en trading Le véritable atout du break even réside dans sa capacité à sécuriser votre capital. En déplaçant le stop-loss au point d’équilibre, vous neutralisez les pertes potentielles. Vous assurez donc une sortie sans dommage, même si le marché se retourne soudainement. Cette protection est fondamentale, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez. Elle devient toutefois encore plus déterminante sur les marchés volatils, où les retournements rapides peuvent engendrer des pertes importantes. Prenons un exemple concret : si vous avez acheté une action à 100 € et que vous avez déplacé votre stop-loss à 105 €, vous êtes désormais à l’abri. Quoi qu’il arrive, vous savez que vous ne reviendrez jamais en dessous de ce seuil. De là découle un autre avantage clé : un trade en break even n’est plus considéré comme à risque. Il n’est donc plus pris en compté pour évaluer l’exposition globale de votre portefeuille. Vous pouvez donc ouvrir de nouvelles positions et profiter d’un effet levier. Le break even constitue un outil concret et surtout efficace pour la gestion de vos risques. En fixant un stop-loss au niveau du point d’équilibre, vous définissez un seuil de perte maximal. En d’autres termes, le break even vous offre un confort psychologique. Vous savez que votre capital est protégé. Vous pouvez donc continuer à trader plus sereine, sans dépenser de l’énergie pour maîtriser vos émotions. Enfin, contrairement à d'autres stratégies de gestion du risque qui nécessitent des indicateurs techniques complexes, le break even est simple à mettre en place et facile à comprendre. Il ne demande pas de connaissances avancées en trading, ce qui le rend particulièrement accessible aux traders débutants. Les inconvénients du break even Le break even présente toutefois certaines limites qu’il est important de prendre en compte. Premier inconvénient : en sécurisant votre position trop rapidement, vous risquez de limiter votre potentiel de profit. Une fois le stop-loss déplacé au point d’équilibre, vous pourriez passer à côté de mouvements de marché favorables qui pourraient survenir après avoir atteint votre objectif initial. Cela peut freiner votre capacité à maximiser vos gains, voire même, dans certains cas, rendre votre trade perdant. Le break even peut entraîner, par ailleurs, des sorties prématurées du marché. Si le prix fluctue temporairement avant de repartir dans la bonne direction, votre stop-loss pourrait être déclenché trop tôt. Conséquent : vous risquez de sortir d'une position qui aurait pu devenir plus profitable. Ce genre de faux départ peut frustrer les traders, surtout si le marché reprend son mouvement positif peu après. Enfin, l’utilisation du break even nécessite une attention constante. Pour que cette stratégie soit efficace, vous devez ajuster régulièrement votre stop-loss en fonction des fluctuations du marché. Cela implique un suivi rigoureux de vos trades, notamment en période de forte volatilité. Une surveillance qui peut s’avérer très contraignante. Nos conseils pour optimiser l’utilisation du break even en trading Pour gérer efficacement votre risque, vous devez maîtriser le break even. Vous pouvez également apprendre à optimiser cet outil afin de maximiser vos profits. Voici comment vous y prendre. 1er conseil : fixez-vous des objectifs de profit raisonnables Si vos objectifs sont trop élevés, vous risquez de rester bloqué dans des positions perdantes trop longtemps. Inversement, un objectif trop modeste pourrait limiter vos bénéfices. Dans tous les cas, n’oubliez pas de tenir compte : De la volatilité du marché ;

De la nature de l’actif que vous tradez ;

De votre tolérance au risque. 2e conseil : adaptez votre stop-loss à la dynamique du marché Si le marché est particulièrement volatil, il peut être judicieux de rapprocher votre stop-loss pour limiter les pertes. En revanche, si les mouvements sont plus stables, vous pouvez vous permettre d’élargir la distance entre le prix d’entrée et le stop-loss. Objectif : éviter de sortir trop tôt de votre position afin de profiter pleinement de la tendance en cours. Nous vous conseillons également d'utiliser les indicateurs techniques pour affiner les ajustements. Vous pouvez, par exemple, faire appel aux moyennes mobiles ou encore aux chandeliers japonais. 3e conseil : diversifiez vos positions pour bien répartir les risques La diversification est une règle d’or en matière de gestion du risque. En diversifiant vos positions sur plusieurs actifs ou marchés, vous réduisez l’impact négatif d’une seule position sur votre portefeuille global. Par exemple, si votre capital est principalement investi en actions, vous pouvez envisager d'ajouter des matières premières ou des devises afin d’équilibrer vos risques. 4e conseil : restez vigilant Enfin, nous vous recommandons de surveiller et d’ajuster continuellement votre stratégie. Les marchés sont en perpétuelle évolution. Pensez à surveiller régulièrement vos positions et à réajuster votre stratégie en fonction des nouvelles conditions du marché. Vous pouvez, par exemple : Revoir vos objectifs de profit ;

Recalibrer vos stop-loss pour mieux coller aux tendances actuelles ;

Etc. Voilà pour la théorie. Il est temps de passer à la pratique ! Ouvrez dès maintenant un compte démo sur XTB pour tester vos stratégies de trading et apprendre à bien gérer vos positions.

