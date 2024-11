Qu’est-ce que le Forex Swap ? Définition et fonctionnement

Temps de lecture: 3 minute(s)

Le Forex swap désigne une technique de trading qui repose sur l’échange des devises. C’est l’un des produits financiers favoris des traders et des entreprises, parce qu’il permet de générer des revenus passifs tout en se protégeant contre les risques de change. Découvrez ce qu’est le Forex swap : définition et fonctionnement.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Forex swap : une définition Pour comprendre ce qu’est le Forex swap, une définition s’impose. Pour rappel, un swap est un contrat financier qui scelle l’échange d’un actif ou d’un flux contre un autre afin d’obtenir un rendement. Il s’agit donc d’un actif dérivé, dont la valeur dépend d’un autre produit ou flux financier. Le mécanisme est similaire sur le marché des devises, à ceci près que l’actif échangé est une monnaie : euro, dollar, yen, etc. La transaction est faite au comptant (le jour même ou les jours qui suivent) ou à terme (toute autre date) à un taux fixé à l’avance. Ce type d’opération est populaire pour ceux qui souhaitent investir dans les devises, dans la mesure où le Forex swap permet aux deux parties de réaliser des échanges de même nature, dans des devises différentes. Bon à savoir Dans le vocabulaire du trading, les swaps désignent également les frais facturés par les plateformes lorsqu’une position est maintenue ouverte d’un jour sur l’autre. En matière de Forex swap, cette définition simple dissimule un fonctionnement complexe. En particulier, il y a plusieurs moyens pour rendre cet échange profitable, notamment en conservant des positions à long terme. La stratégie la plus courante est celle du Carry Trade, qui consiste à s’engager sur une position longue afin de toucher les différentiels de taux d’intérêts positifs à chaque rollover (les intérêts payés ou facturés lorsqu’une position est détenue pendant la nuit). Pour générer des bénéfices avec ce type de Forex trading, les investisseurs surveillent de près l’évolution des taux d’intérêts sur les marchés – plus encore que la variation des cours. D’autres techniques de swap existent : Le Tomorrow Next (ou Tom/Next) en revient à acheter une devise pour la revendre sur deux jours ouvrables, donc à privilégier une position courte.

en revient à acheter une devise pour la revendre sur deux jours ouvrables, donc à privilégier une position courte. Le Swap positif consiste à acheter une devise à taux d’intérêt élevé contre une devise à taux d’intérêt faible.

consiste à acheter une devise à taux d’intérêt élevé contre une devise à taux d’intérêt faible. Le Swap négatif est le mécanisme inverse : la vente d’une devise à taux d’intérêt élevé en contrepartie de l’achat d’une devise à taux d’intérêt faible, en pariant sur l’idée que les valeurs vont s’inverser sur une longue durée. Bon à savoir Pour un swap de devises classique (en EUR), on utilise la formule suivante pour déterminer le swap à réaliser : Swap = valeur du Pip * taux de swap * nombre de périodes Il est préférable d’utiliser un calculateur swap Forex pour ne pas risquer de commettre des erreurs. La définition du Forex swap reprend les fondamentaux du trading, mais cette approche s’avère généralement complexe pour le trader débutant. Il est donc important de bien choisir votre plateforme de trading Forex et d’établir, avec l’aide de votre courtier, une stratégie qui correspond à vos objectifs. Vous devez aussi définir votre profil : un swing trader va conserver des positions sur le long terme, tandis qu’un scalper va réaliser des échanges en quelques secondes. Bon à savoir En Forex swap, il est essentiel de surveiller les frais de swap ou de financement pratiqués par la plateforme.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."