AbbVie Akuisisi Apogee Therapeutics Senilai US$10,9 Miliar untuk Perkuat Bisnis Imunologi

AbbVie (ABBV.US) mengumumkan akuisisi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan membeli Apogee Therapeutics senilai US$10,9 miliar secara tunai, atau setara US$135,11 per saham. Nilai tersebut merepresentasikan premi sekitar 49% dibanding harga penutupan terakhir Apogee. Fokus utama transaksi ini adalah memperoleh hak atas zumilokibart, antibodi anti-IL-13 yang dikembangkan untuk pengobatan atopic dermatitis (eksim) dan asma, dua pasar yang secara gabungan diperkirakan bernilai lebih dari US$33 miliar pada 2031. Transaksi ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2026 setelah memperoleh persetujuan regulator dan pemegang saham.

Mengapa Zumilokibart Menjadi Aset yang Menarik?

Zumilokibart merupakan antibodi monoklonal yang menargetkan IL-13, salah satu jalur utama penyebab inflamasi pada pasien eksim dan asma.

Dalam studi klinis Phase 2 APEX Part B:

65,9% pasien pada kelompok dosis menengah mencapai respons EASI-75 pada minggu ke-16.

Kelompok plasebo hanya mencatat respons sebesar 23,4%.

Seluruh endpoint primer dan sekunder tercapai dengan signifikansi statistik tinggi (p<0,001).

Keunggulan yang paling menonjol adalah frekuensi pemberian obat. Pasien hanya memerlukan empat kali suntikan dalam periode 16 minggu, dibandingkan sembilan kali suntikan pada Dupixent (dupilumab) milik Sanofi yang saat ini mendominasi pasar dengan penjualan global mencapai US$11,6 miliar pada 2024. Data pemeliharaan hingga 52 minggu juga menunjukkan bahwa sekitar 75%–85% pasien mampu mempertahankan respons terapi dengan pemberian dosis setiap tiga hingga enam bulan. Jika hasil tersebut berhasil direplikasi dalam studi Phase 3, profil kenyamanan penggunaan dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan dibanding kompetitor.

Akuisisi Datang di Saat yang Tepat

Transaksi ini dilakukan ketika bisnis inti AbbVie sedang menunjukkan momentum yang kuat. Pada kuartal pertama 2026, perusahaan melaporkan:

Pendapatan US$15 miliar.

Pertumbuhan 12,4% secara tahunan.

Kinerja sekitar US$300 juta di atas konsensus pasar.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh performa kuat dari Skyrizi dan Rinvoq. Kedua produk tersebut kini menjadi mesin pertumbuhan utama yang menggantikan kontribusi Humira yang terus tergerus oleh kompetisi biosimilar. Manajemen juga menaikkan proyeksi kinerja tahun penuh menjadi:

Pendapatan sekitar US$67,3 miliar.

Adjusted EPS di kisaran US$14,08–US$14,28.

Apa Artinya bagi Investor?

Dari sisi peluang, akuisisi ini membuka akses AbbVie ke pasar atopic dermatitis yang diperkirakan bernilai lebih dari US$21 miliar.

Selain itu, zumilokibart memiliki peluang ekspansi ke:

Asma.

Eosinophilic esophagitis.

Dengan profil dosis yang lebih praktis dibanding Dupixent, AbbVie berpotensi merebut sebagian pangsa pasar dari pemimpin industri saat ini. Dari sisi valuasi, saham ABBV diperdagangkan pada forward P/E sekitar 15,7x, jauh di bawah rata-rata lima tahunnya yang mendekati 33x. Hal ini memberikan ruang apresiasi apabila strategi akuisisi dan pengembangan produk berjalan sesuai rencana.

Metrik Keuangan Utama AbbVie

Sumber: XTB Research Indonesia

Risiko yang Perlu Diperhatikan

Meski prospeknya menarik, terdapat sejumlah risiko penting yang perlu dipantau investor. Pertama, zumilokibart masih merupakan aset pra-pendapatan. Artinya, valuasi US$10,9 miliar sepenuhnya bergantung pada keberhasilan studi Phase 3 yang hingga kini belum terbukti. Kedua, manajemen memperkirakan dampak dilutif terhadap EPS akan berlangsung hingga 2031. Ketiga, pendanaan transaksi dilakukan sepenuhnya melalui utang, yang menambah beban pada neraca AbbVie yang saat ini telah memiliki total utang sekitar US$68 miliar.

Selain itu, persaingan di segmen IL-13 juga semakin ketat dengan kehadiran terapi lain seperti:

Lebrikizumab.

Tralokinumab.

Meski demikian, pasar merespons transaksi ini secara positif. Saham ABBV ditutup menguat sekitar 6,5% pada 22 Juni 2026 setelah pengumuman akuisisi.

Akuisisi Jadi Katalis, Apakah Tren Naik Masih Berlanjut?

Secara teknikal, saham AbbVie masih bergerak dalam ascending channel pada timeframe mingguan. Struktur higher high dan higher low masih terjaga, menunjukkan tren bullish jangka menengah hingga panjang karena harga bergerak diatas SMA 20 dan SMA 200.

Kedua indikator tersebut berada di area sekitar US$220 dan berfungsi sebagai area support penting. Respons positif terhadap akuisisi Apogee turut mendorong harga mendekati area Fibonacci retracement 38,2% di sekitar US$219, yang kini berpotensi menjadi support baru.

Jika momentum kenaikan berlanjut:

Target berikutnya berada di area Fibonacci extension 61,8% sekitar US$238.

Area tersebut juga berdekatan dengan batas atas ascending channel.

Apabila level tersebut berhasil ditembus, target lanjutan berada di sekitar US$269. Sebaliknya, skenario bullish dapat melemah apabila harga ditutup secara mingguan di bawah area Fibonacci retracement 61,8% sekitar US$207, yang akan merusak struktur channel dan membuka peluang koreksi lebih dalam.

​​​​​​​Grafik saham AbbVie (ABBV.US). Sumber: xStation5

