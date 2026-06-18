Accenture Turun Tajam Meski Hasil Kuartalan Solid

Saham Accenture (ACN.US) turun sekitar 15% pada perdagangan pre-market setelah perusahaan merilis hasil kuartal kedua tahun fiskal 2026. Meskipun perusahaan berhasil melampaui ekspektasi pasar pada laba per saham (EPS) dan memberikan panduan tahunan yang sedikit lebih baik dari perkiraan analis, investor tetap memilih melakukan aksi jual. Reaksi negatif pasar terutama dipicu oleh serangkaian akuisisi besar di sektor keamanan siber yang diumumkan bersamaan dengan laporan keuangan. Saat ini, sebagian investor memandang sektor keamanan siber kurang menarik karena perkembangan kecerdasan buatan (AI) dianggap berpotensi mengurangi relevansi beberapa layanan keamanan tradisional di masa depan.

Kinerja Keuangan

Accenture melaporkan hasil sebagai berikut:

Pendapatan mencapai US$18,7 miliar, sedikit di bawah konsensus sekitar US$18,8 miliar.

Pendapatan tetap tumbuh 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

EPS tercatat sebesar US$3,80, lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar US$3,72.

Nilai kontrak baru (new bookings) mencapai US$19,3 miliar, dibandingkan US$19,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Margin operasional meningkat 20 basis poin menjadi 17,0%.

Secara fundamental, laporan tersebut menunjukkan bisnis inti Accenture masih mampu mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Manajemen juga memperbarui panduan untuk tahun fiskal 2026.

Perusahaan kini memperkirakan:

EPS tahunan sebesar US$13,78–US$13,90.

Konsensus pasar sebelumnya berada di sekitar US$13,80.

Pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 3%-4%.

Panduan arus kas bebas (free cash flow) dipertahankan di kisaran US$10,8–US$11,5 miliar.

Secara keseluruhan, panduan tersebut sedikit lebih baik dibanding ekspektasi pasar.

Akuisisi yang Memicu Kekhawatiran Investor

Fokus utama investor justru tertuju pada transaksi yang diumumkan bersamaan dengan laporan keuangan.

Accenture mengumumkan rencana:

Mengakuisisi mayoritas saham Dragos.

Mengakuisisi runZero secara penuh.

Mengakuisisi NetRise secara penuh.

Nilai gabungan ketiga transaksi tersebut mencapai sekitar US$4,17 miliar. Proses penyelesaian transaksi diperkirakan berlangsung pada Agustus atau September 2026 setelah memperoleh persetujuan regulator. Manajemen Accenture menilai akuisisi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi perusahaan di bidang keamanan teknologi operasional (Operational Technology Security atau OT Security). CEO Julie Sweet menyatakan bahwa transaksi tersebut bertujuan meningkatkan pangsa pasar perusahaan sekaligus menciptakan platform pertumbuhan baru dalam jangka panjang.

Mengapa Pasar Tidak Menyukainya?

Meskipun manajemen melihat peluang strategis, pasar memiliki pandangan yang berbeda. Investor menilai akuisisi tersebut berpotensi:

Menekan profitabilitas dalam jangka pendek.

Menambah beban integrasi bisnis baru.

Meningkatkan risiko eksekusi.

Mengalokasikan modal dalam jumlah besar ke sektor yang saat ini kurang diminati investor.

Selain itu, muncul pandangan bahwa perkembangan AI dapat mengubah struktur industri keamanan siber sehingga prospek pertumbuhan sektor tersebut menjadi kurang menarik dibanding beberapa tahun lalu. Akibatnya, pasar lebih fokus pada risiko jangka pendek daripada potensi manfaat strategis jangka panjang yang dijanjikan manajemen.

Dari perspektif valuasi, Accenture sedang mengalami periode yang cukup berat. Saat ini saham diperdagangkan mendekati level valuasi yang terakhir terlihat saat koreksi besar selama pandemi COVID-19. Dari puncaknya, perusahaan telah kehilangan lebih dari:

70% valuasi berdasarkan metrik tertentu.

Sekitar 40% sepanjang tahun ini saja.

Yang menarik, penurunan valuasi tersebut tidak diikuti oleh penurunan laba maupun pelemahan signifikan pada profitabilitas perusahaan.

Saat ini Accenture diperdagangkan pada:

Price-to-Earnings (P/E) sekitar 13x.

Price-to-Sales (P/S) sekitar 1,4x.

Level tersebut jauh lebih rendah dibanding valuasi historis perusahaan selama beberapa tahun terakhir.

Apakah Pasar Terlalu Pesimistis?

Koreksi tajam setelah laporan keuangan menunjukkan bahwa investor lebih mengkhawatirkan strategi akuisisi Accenture dibanding kinerja operasionalnya saat ini. Di satu sisi, perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan pendapatan, peningkatan margin, dan panduan yang relatif solid. Di sisi lain, pasar mempertanyakan apakah akuisisi besar di sektor keamanan siber dapat menghasilkan imbal hasil yang cukup menarik di tengah perubahan cepat yang dipicu oleh AI. Bagi investor jangka panjang, fokus utama kemungkinan akan tertuju pada kemampuan Accenture mengintegrasikan aset-aset baru tersebut dan mengubah investasi senilai lebih dari US$4 miliar menjadi sumber pertumbuhan baru dalam beberapa tahun mendatang.

ACN.US (D1)

Sumber: xStation5.