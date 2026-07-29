Saat Pertumbuhan 557% Masih Dianggap Mengecewakan

SK Hynix membukukan pertumbuhan laba operasional sebesar 557% secara tahunan, tetapi sahamnya justru turun tajam. Reaksi tersebut menunjukkan persoalan utama yang kini membayangi saham chip dan AI: ekspektasi pasar telah meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan perusahaan untuk terus mengejutkan investor.

Ketika valuasi dibangun atas asumsi pertumbuhan yang hampir sempurna, hasil yang sangat kuat sekalipun dapat dianggap mengecewakan hanya karena sedikit berada di bawah konsensus. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak cukup hanya tumbuh. Mereka harus terus melampaui proyeksi yang sudah sangat agresif, menjaga margin tinggi, mempercepat produksi teknologi baru, dan memberikan guidance yang lebih besar dari perkiraan.

Metrik Utama

Pendapatan: Pasar memperkirakan pendapatan sekitar ₩84 miliar, tetapi perusahaan hanya membukukan ₩79,3 miliar. Meskipun berada di bawah ekspektasi, angka tersebut masih mencerminkan pertumbuhan sebesar 257% secara tahunan.

Laba operasional: Manajemen melaporkan laba operasional sebesar ₩60,54 miliar, dibandingkan ekspektasi sekitar ₩64 miliar. Angka tersebut mencerminkan lonjakan luar biasa sebesar 557% secara tahunan, tetapi masih sekitar 5% di bawah konsensus.

Margin: Salah satu faktor yang memberikan sedikit kepastian bagi investor adalah margin operasional yang sesuai dengan ekspektasi. Margin mencapai 76,3%, meningkat sekitar lima poin persentase dibandingkan kuartal sebelumnya.

Meskipun angka utama laporan keuangan sedikit mengecewakan, data penjualan tetap memberikan sejumlah alasan untuk bersikap lebih optimistis.

Penjualan DRAM dan NAND secara kuartalan meningkat dalam kisaran beberapa persen hingga low double digit.

Pada saat yang sama, harga jual rata-rata naik sekitar 30%–50%, tergantung pada segmennya.

Penjualan enterprise-class SSD meningkat dua kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Segmen yang paling beragam sekaligus paling menjanjikan adalah memori HBM4.

Berdasarkan pernyataan manajemen, perusahaan saat ini masih berada dalam tahap akhir menuju produksi massal.

Penundaan pada segmen tersebut jelas memberikan tekanan terhadap kinerja dan sentimen investor.

Faktor lain yang dipersepsikan sebagai masalah adalah posisi kas perusahaan.

Persoalannya bukan terletak pada besarnya kas, tetapi pada belum adanya distribusi yang jelas kepada pemegang saham.

Manajemen menjanjikan rencana pembagian kas kepada pemegang saham sebelum akhir tahun, tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut.

Proyeksi Kuartal III

Untuk kuartal III, manajemen memproyeksikan pertumbuhan volume DRAM sebesar 10% secara kuartalan. Volume NAND diperkirakan meningkat dalam kisaran yang serupa. Perusahaan juga menargetkan percepatan produksi HBM4 dan belanja modal atau CAPEX yang tidak melebihi ₩50 miliar. Proyeksi tersebut sedikit berada di bawah ekspektasi investor. Namun, panduan itu juga menunjukkan bahwa tekanan harga kemungkinan masih berada pada tingkat moderat.

Kesimpulan

Secara objektif, hasil perusahaan tergolong baik, bahkan sangat baik. Namun, dalam kondisi pasar saat ini, hasil yang sekadar “baik” tidak lagi cukup. Salah satu konsep penting dalam menilai perusahaan hyper-growth, yang saat ini mencakup pemain seperti SK Hynix dan Micron, adalah terminal value.

Terminal value adalah estimasi nilai perusahaan setelah periode proyeksi pertumbuhan eksplisit berakhir. Ketika ekspektasi pertumbuhan mencapai ratusan persen dan saham diperdagangkan pada multiple tinggi, sedikit saja kegagalan memenuhi konsensus dapat menghasilkan perbedaan nominal yang semakin besar terhadap estimasi nilai jangka panjang perusahaan.

Namun, terdapat satu masalah besar dalam menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan penurunan saham kali ini. Mekanisme terminal value tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan besarnya reaksi harga setelah laporan keuangan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa aksi jual bersifat tidak rasional. Penurunan mungkin lebih banyak didorong oleh sentimen dan spekulasi dibandingkan masalah operasional atau strategis yang benar-benar fundamental.

Tentu saja, akan terlalu optimistis, bahkan naif, untuk memperkirakan perusahaan mampu mempertahankan laju pertumbuhan saat ini selama beberapa tahun. Namun, harga saham saat ini juga telah mencerminkan risiko yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan pada masa mendatang.

Harga Saham dan Ekspektasi EPS

Jika melihat hubungan antara konsensus EPS pasar dan pergerakan harga saham, terlihat bahwa harga telah kembali ke level akhir Maret atau awal April. Padahal, kinerja perusahaan masih meningkat beberapa kali lipat dibandingkan periode tersebut dan setidaknya dalam jangka pendek diperkirakan masih mempertahankan pertumbuhan yang sangat tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa harga saham dapat mengalami penyesuaian lebih cepat dibandingkan perubahan estimasi fundamental. Hal ini juga menjadi relevan bagi investor Micron karena kedua perusahaan menghadapi ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan DRAM, NAND, dan HBM. Apabila pasar mulai menurunkan toleransinya terhadap earnings miss kecil, tekanan serupa dapat muncul pada saham memori lainnya meskipun pertumbuhan laba tetap kuat.

Perspektif Valuasi