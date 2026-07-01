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ADP AS Melemah, Nasdaq 100 Tetap Relatif Stabil

Data ADP private payrolls Amerika Serikat menunjukkan penambahan 98 ribu pekerjaan pada Juni, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 120 ribu dan turun dari data sebelumnya yang berada di 122 ribu.

Perekrutan tenaga kerja masih bergerak tidak merata di berbagai sektor. Financial activities dan information services menjadi salah satu kontributor terkuat terhadap pertumbuhan pekerjaan, sementara sektor leisure and hospitality mencatat bulan keenam berturut-turut dengan perekrutan yang lemah.

“Laju perekrutan saat ini mencerminkan cerita dari dua sisi, yaitu pasokan dan permintaan. Kita tahu bahwa orang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi ada juga tanda-tanda keterbatasan pasokan tenaga kerja di beberapa industri. Untuk saat ini, dampak keseluruhannya adalah perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja,” ujar Dr. Nela Richardson, Chief Economist di ADP.

 

Sumber: ADP 

 

Sumber: ADP 

 

Sumber: ADP 

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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.