Pasar merespons laporan Alphabet (GOOGL.US) dengan menjual saham perusahaan tersebut meskipun hasil kuartalannya sangat kuat. Investor masih mengkhawatirkan kenaikan belanja modal yang sangat cepat serta kemungkinan Alphabet memasuki periode arus kas bebas negatif akibat ekspansi agresif infrastruktur kecerdasan buatan.

Pada saat yang sama, perusahaan terus memberikan kinerja mengesankan melalui bisnis cloud. AI pada akhirnya berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan terbesar di seluruh organisasi Alphabet.

Google Cloud Menjadi Salah Satu Pilar Pertumbuhan Utama Alphabet

Hanya dalam beberapa tahun, Google Cloud telah berubah dari bisnis yang merugi menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama Alphabet.

Pada kuartal terbaru, pendapatan Google Cloud melonjak 82% secara tahunan menjadi hampir $25 miliar, sementara margin operasional meningkat mendekati 36%.

Kombinasi pertumbuhan pendapatan yang sangat tinggi dan peningkatan profitabilitas seperti ini jarang terlihat pada perusahaan teknologi besar. Biasanya, ekspansi cepat justru mengorbankan margin.

Google Cloud baru mulai mencatatkan laba pada awal 2023. Namun, sejak saat itu, momentumnya meningkat secara signifikan.

Pertumbuhan pendapatan naik dari 28% menjadi 48%, kemudian 63%, dan kini mencapai 82%.

Menurut Alphabet, pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan terhadap infrastruktur AI, platform pengembangan kecerdasan buatan, serta layanan cloud tradisional seperti basis data, penyimpanan, dan keamanan siber.

Pada kuartal terbaru, Google Cloud menghasilkan hampir separuh tambahan pendapatan Alphabet dan hampir dua pertiga kenaikan laba operasional perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Google Cloud telah menjadi pendorong utama laba, bukan lagi sekadar bisnis pelengkap bagi segmen periklanan Google.

Rekor Permintaan AI Dapat Menopang Pertumbuhan Google Cloud

Argumen lain yang mendukung ekspansi berkelanjutan adalah rekor backlog pesanan Google Cloud.

Pada akhir kuartal, remaining performance obligations atau RPO mencapai sekitar $514 miliar, meningkat lagi sebesar $52 miliar dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sebagian komitmen tersebut kini mencakup penjualan langsung prosesor TPU milik Google yang digunakan untuk melatih model AI. Perkembangan ini menegaskan peningkatan kemampuan Alphabet dalam memonetisasi infrastruktur perangkat kerasnya sendiri.

Pada saat yang sama, Alphabet secara sengaja mempercepat belanja modal untuk menangkap pertumbuhan permintaan layanan AI.

Belanja modal kuartalan hampir meningkat dua kali lipat menjadi sekitar $45 miliar, yang untuk sementara mendorong arus kas bebas ke bawah nol.

Manajemen secara sadar menerima tekanan jangka pendek terhadap kemampuan menghasilkan kas sebagai konsekuensi pembangunan infrastruktur yang diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan dan laba jauh lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Apabila permintaan AI saat ini tetap kuat, Google Cloud dapat berkembang menjadi salah satu bisnis Alphabet yang paling menguntungkan dan pada akhirnya membenarkan tingginya tingkat investasi saat ini.

Grafik Harga Saham Alphabet

Saham Alphabet telah turun ke bawah exponential moving average 200 hari atau EMA200 pada grafik harian. Kondisi seperti ini hanya terjadi dua kali sejak musim panas 2025.

Pada dua kejadian sebelumnya, saham mampu kembali bergerak di atas rata-rata tersebut dalam waktu relatif cepat.

Skenario bullish mengharuskan harga saham kembali menembus level $320 dan secara bertahap bergerak menuju $370.

Bisnis inti perusahaan masih menunjukkan kinerja yang kuat, sementara investasi AI berpotensi menghasilkan imbal hasil besar dalam jangka panjang.

Selama investor tetap yakin bahwa investasi tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan laba yang menarik, EMA200 berpotensi terus menarik pembeli fundamental jangka panjang.

Risiko utama masih berasal dari kondisi makroekonomi, terutama kenaikan harga minyak dan kemungkinan suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat maupun Eropa.

Meski demikian, perekonomian global masih berkembang dengan laju yang relatif sehat dan memberikan dukungan penting bagi sektor teknologi.

Sumber: xStation5

Pendapatan, Laba Bersih, Margin Bersih, dan Margin Arus Kas Bebas

Alphabet meningkatkan pendapatan kuartalan menjadi sekitar $119,8 miliar dan mempertahankan momentum kuat pada bisnis intinya.

Namun, laba bersih meningkat menjadi sekitar $112,2 miliar. Angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja operasional perusahaan.

Laba yang sangat tinggi terutama didorong oleh keuntungan satu kali dari penilaian kembali surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Akibatnya, margin bersih yang dilaporkan sebesar 93,7% mengalami distorsi sementara dan tidak boleh dianggap sebagai tingkat profitabilitas yang berkelanjutan.

Investor sebaiknya lebih berfokus pada pendapatan periklanan, kinerja Google Cloud, dan margin operasional ketika menilai kualitas laba perusahaan.

Sementara itu, margin arus kas bebas turun menjadi negatif 4,9%, mencerminkan tekanan dari belanja modal yang mencapai rekor.

Alphabet terus mengalokasikan modal dalam jumlah semakin besar untuk pusat data, server, dan infrastruktur AI.

Arus kas bebas negatif tidak selalu menunjukkan memburuknya bisnis inti. Kondisi tersebut lebih mencerminkan meningkatnya biaya untuk bersaing dalam perlombaan AI.

Pertanyaan utamanya adalah apakah investasi tersebut akan diterjemahkan menjadi pertumbuhan pendapatan yang bertahan lama dan peningkatan produktivitas dalam jangka panjang.

Investor perlu membedakan keuntungan finansial satu kali dengan profitabilitas operasional perusahaan yang berulang.

Sumber: XTB Research Team

Kas, Aset Lancar, ROE, dan ROA

Alphabet memiliki sekitar $242,5 miliar dalam bentuk kas, setara kas, dan investasi jangka pendek.

Total aset lancar meningkat menjadi sekitar $343,5 miliar, memberikan fleksibilitas keuangan yang sangat besar bagi perusahaan.

Likuiditas tersebut memungkinkan Alphabet mendanai investasi AI berskala masif tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan utang.

Return on Equity atau ROE meningkat menjadi 80,2%, sementara Return on Assets atau ROA naik menjadi 55,2%.

Namun, kedua metrik tersebut terdorong secara signifikan oleh keuntungan satu kali dari surat berharga sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai tingkat profitabilitas yang berkelanjutan.

Bahkan setelah menyesuaikan dampak tersebut, efisiensi penggunaan modal Alphabet tetap sangat kuat berkat posisi dominannya dalam periklanan digital dan ekspansi cepat Google Cloud.

Neraca yang solid secara signifikan mengurangi risiko finansial dari tingginya belanja modal terkait AI. Kondisi tersebut juga mempertahankan fleksibilitas untuk pembelian kembali saham, akuisisi, dan investasi masa depan.

Dari perspektif fundamental, likuiditas Alphabet tetap menjadi salah satu keunggulan kompetitif terbesarnya. Namun, investor perlu menyesuaikan ROE dan ROA terhadap dampak keuntungan finansial yang tidak berulang.

Sumber: XTB Research Team

Utang Bersih, Arus Kas Bebas, Current Ratio, dan Debt-to-Equity

Alphabet memiliki kas bersih sekitar $129,7 miliar. Artinya, kepemilikan kas perusahaan jauh melampaui total utangnya.

Rasio Debt-to-Equity sebesar 0,2 kali mencerminkan struktur modal yang sangat konservatif.

Current ratio sebesar 2,7 kali menunjukkan bahwa aset lancar dengan nyaman melampaui kewajiban jangka pendek. Hal ini membuat neraca perusahaan tetap sangat kuat meskipun belanja investasinya mencapai rekor.

Area yang paling perlu diperhatikan adalah penurunan arus kas bebas menjadi sekitar negatif $5,9 miliar.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tajam belanja pusat data, chip AI, dan infrastruktur komputasi.

Penting untuk dicatat bahwa arus kas bebas negatif bukan disebabkan oleh keterbatasan likuiditas. Alphabet masih memiliki cadangan keuangan yang sangat besar.

Sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan keputusan strategis manajemen untuk mempercepat investasi menjelang pertumbuhan permintaan jangka panjang.

Investor akan semakin berfokus pada kemampuan investasi AI bernilai miliaran dolar tersebut untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai.

Apabila layanan AI dan Google Cloud terus tumbuh dengan sukses, tingginya belanja modal saat ini dapat menjadi salah satu keputusan strategis jangka panjang paling menguntungkan bagi perusahaan.

Untuk saat ini, posisi kas Alphabet yang sangat kuat memberikan kapasitas keuangan yang lebih dari cukup untuk menjalankan strategi tersebut tanpa melemahkan kualitas neracanya.

Sumber: XTB Research Team