Amazon (AMZN) meluncurkan layanan logistik baru yang sangat luas pada 4 Mei 2026, membuka seluruh infrastruktur rantai pasokannya kepada bisnis mana pun, terlepas dari apakah mereka berjualan di platform Amazon atau tidak. Pengumuman ini mengguncang industri pengiriman dan menghapus nilai dua digit dari saham FedEx maupun UPS hanya dalam satu sesi perdagangan.

Apa yang baru saja diluncurkan Amazon?

Amazon Supply Chain Services (ASCS) menggabungkan layanan pengiriman barang, distribusi, pemenuhan pesanan, dan pengiriman paket perusahaan ke dalam satu penawaran end-to-end yang tersedia bagi bisnis dari semua ukuran, mencakup sektor kesehatan, ritel, otomotif, dan manufaktur. Layanan ini menjangkau jalur pengiriman lewat laut, udara, darat, dan kereta api, didukung jaringan yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat kargo, lebih dari 200 pusat pemenuhan di Amerika Serikat, 80.000 truk trailer, dan 24.000 kontainer intermodal. Amazon mengirimkan 13 miliar produk setiap tahunnya dan sudah melampaui UPS maupun FedEx (FDX) sebagai pengirim paket terbesar di Amerika Serikat berdasarkan volume. Di antara pelanggan awal yang telah mendaftar terdapat Procter and Gamble, 3M, dan American Eagle Outfitters. Manajemen Amazon secara eksplisit memposisikan ASCS sebagai "padanan logistik dari AWS," yakni mengambil infrastruktur yang dibangun untuk kebutuhan internal dan mengkomersialisasikannya untuk klien eksternal.

Pergerakan saham setelah pengumuman ASCS milik Amazon. Sumber: XTB Research Indonesia

Siapa yang terdampak dan seberapa besar?

Tekanan jual terjadi secara luas. UPS turun sekitar 10,5% dan FedEx melemah 9,1%, dengan dampak yang menyebar jauh melampaui dua pemain utama tersebut. Perusahaan logistik kontrak lainnya masing-masing kehilangan antara 7% hingga 13% nilai sahamnya. Analis dari Evercore ISI menyebut pengumuman ini sebagai "pukulan kompetitif langsung" bagi perusahaan pengiriman paket. Sementara itu, Baird memperingatkan adanya tekanan jangka pendek di segmen less-than-truckload, pengiriman udara, dan jasa forwarding, seiring pasar mulai memperhitungkan ulang risiko persaingan di seluruh rantai logistik.

Penilaian tingkat eksposur oleh analis. Sumber: XTB Research Indonesia

Industri persaingan sebelum pengumuman

Amazon telah membangun salah satu jaringan logistik paling canggih di dunia secara diam-diam selama lebih dari satu dekade. Volume pengirimannya tumbuh dari 1,7 miliar paket pada 2019 menjadi 6,1 miliar paket pada 2024, menguasai sekitar 26% pengiriman produk miliknya sendiri dan melampaui USPS sebagai operator paket domestik terbesar berdasarkan volume.



FedEx dan UPS, yang menyadari meluasnya jejak logistik Amazon, keduanya telah beralih secara strategis dari segmen e-commerce bermargin rendah menuju segmen B2B, layanan kesehatan, dan pusat data yang menawarkan margin lebih tinggi. FedEx untuk pertama kalinya melampaui UPS dalam hal kapitalisasi pasar pada Maret 2026, sebagai hasil dari program pemangkasan biaya DRIVE yang agresif, konsolidasi lebih dari 475 stasiun melalui Network 2.0, serta rencana pemisahan FedEx Freight menjadi perusahaan publik tersendiri pada 1 Juni 2026. UPS di sisi lain tengah menyerap penurunan volume yang menyakitkan akibat pengurangan bisnis Amazon secara bertahap, memangkas sekitar 48.000 posisi dan menutup 93 fasilitas sepanjang 2025 sebagai bagian dari program transformasi Network of the Future.

Implikasi bagi FedEx dan UPS ke depan

FedEx memasuki era persaingan baru ini dari posisi yang relatif kuat secara operasional. Pendapatan fiskal Q3 2026 mencapai $24,0 miliar, tumbuh 8,1% secara year-over-year, dengan adjusted EPS sebesar $5,25 yang jauh melampaui konsensus analis. Eksekusi program pemangkasan biaya terus menunjukkan hasil nyata, dan spin-off divisi Freight tetap berjalan sesuai jadwal untuk membuka nilai tambah bagi pemegang saham. UPS berada dalam posisi yang lebih rentan. Volume paket domestik Q4 2025 turun 10,8% secara year-over-year, dan free cash flow sebesar $5,47 miliar hampir tidak cukup untuk menutup panduan dividen senilai $5,4 miliar untuk 2026, menyisakan margin keamanan yang sangat tipis. Langkah Amazon ini secara langsung menyasar segmen B2B yang selama ini menjadi andalan pemulihan kedua operator tersebut, menutup jalan keluar pada saat yang paling kritis.

Perbandingan kompetitif ketiga pemain logistik utama. Sumber: XTB Research Indonesia