Reaksi pasar terhadap laporan keuangan Amazon jelas negatif, meskipun hasilnya sendiri sulit disebut lemah. Saham perusahaan turun lebih dari 3% dalam perdagangan after-hours, yang menunjukkan bahwa investor tidak meragukan fundamental, tetapi kecewa dengan skala kejutan positif dibandingkan ekspektasi yang sangat tinggi.

Amazon melaporkan hasil yang sangat solid untuk kuartal pertama 2026. Pendapatan mencapai $181,5 miliar, dibandingkan ekspektasi $177,2 miliar, sementara laba per saham mencapai $2,78, jelas melampaui konsensus. Yang lebih mengesankan adalah laba operasional sebesar $23,85 miliar, juga jauh di atas perkiraan pasar. Margin operasional meningkat menjadi 13,1%, mengonfirmasi peningkatan efisiensi bisnis secara keseluruhan.

Pada level segmen, AWS menjadi sorotan utama dengan pendapatan $37,6 miliar, naik 28% secara tahunan dan mencatat momentum pertumbuhan terkuat dalam beberapa kuartal terakhir. Ini tetap merupakan hasil yang sangat kuat, namun dalam konteks narasi besar mengenai percepatan AI dan cloud, pasar mungkin mengharapkan sinyal akselerasi yang lebih kuat.

Faktor penting yang memengaruhi laba bersih adalah keuntungan akuntansi satu kali terkait revaluasi investasi Amazon di Anthropic. Hal ini secara signifikan meningkatkan EPS dan membuat skala earnings terlihat sangat besar. Namun, ini tidak sepenuhnya mencerminkan profitabilitas operasional, sehingga sebagian pasar melihat hasil ini dengan lebih hati-hati.

Dalam konteks yang lebih luas, Amazon tetap merupakan perusahaan dengan fundamental kuat. E-commerce terus mencatat pertumbuhan stabil, bisnis iklan masih berkembang dua digit, dan AWS tetap menjadi pilar utama monetisasi AI ke depan. Namun, pasar kini semakin fokus bukan hanya pada hasil absolut, tetapi pada momentum relatif terhadap ekspektasi investor yang sangat tinggi.

Reaksi saat ini mencerminkan dinamika klasik pada saham dengan narasi pertumbuhan tinggi. Amazon memang memberikan hasil yang sangat baik, tetapi tidak cukup mengubah ekspektasi terkait percepatan AI dan cloud. Tidak adanya kejutan positif yang signifikan di area ini membuat investor tetap berhati-hati dan cenderung melakukan aksi ambil untung dalam jangka pendek.

Akibatnya, pasar tidak bereaksi terhadap fundamental yang lemah, melainkan terhadap fakta bahwa laporan tersebut tidak cukup “game-changing” dibandingkan ekspektasi yang sudah tinggi. Fokus kini beralih pada apakah kuartal berikutnya akan menunjukkan percepatan yang lebih jelas pada AWS dan monetisasi AI yang lebih kuat.

Sumber: xStation5